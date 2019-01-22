Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp khó tin trước tin sắp sinh con

Nhã Phương đăng tải loạt ảnh mới khoe gương mặt thon gọn cùng làn da mịn màng trước tin sắp sinh con.

Sau thời gian yên ắng, mới đây Nhã Phương đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh selfie hết sức xinh đẹp. Nữ diễn viên diện áo màu đỏ khoe làn da trắng ngần, tô son tệp màu áo và trang điểm khá nhẹ nhàng. Trông gương mặt của bà xã Trường Giang rất thon gọn chứ không hề giống người đang mang bầu sắp sinh.

"Sài Gòn hôm nay nắng thật đẹp. Ai cũng hối hả công việc cho những ngày cuối năm. Phương cũng nhìn lại một năm sắp hết và suy nghĩ kế hoạch mới cho năm sau. Còn cả nhà thế nào? Có dự định gì cho năm sau chưa? Kể Phương nghe với nè", Nhã Phương viết.

Nhã Phương khoe nhan sắc rạng rỡ trước thềm năm mới - Ảnh: FBNV

Dù bị đồn sắp sinh con nhưng nhan sắc của Nhã Phương vẫn đẹp một cách khó tin - Ảnh: FBNV

Dưới bài chia sẻ này, hàng ngàn fan đã like ảnh và bình luận khen ngợi vẻ ngoài rạng rỡ của Nhã Phương. Dù được cho là sẽ sinh con vào đầu năm 2019 nhưng nữ chính Tuổi thanh xuân vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, một số người cho rằng Nhã Phương có thể không thật sự đang mang thai như lời đồn. Bởi lẽ, cách đây ít lâu nữ diễn viên cũng đã yêu cầu nhà sản xuất phim Trạng Quỳnh đính chính lại thông tin cô sắp sinh con. Sự úp mở của vợ chồng Trường Giang khiến nhiều người hoang mang và không khỏi tò mò.

Làn da trắng mịn của Nhã Phương không giống với người sắp lâm bồn - Ảnh: FBNV

Sau nhiều sóng gió, Nhã Phương và Trường Giang kết hôn vào tháng 9/2018. Sau gần 6 tháng về chung nhà, cặp vợ chồng thường xuyên khiến khán giả ghen tỵ với những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Từ ngày có vợ, Trường Giang cũng tu tâm dưỡng tính hoàn toàn, luôn giữ khoảng cách với các mỹ nhân trong showbiz. Hiện tại, người hâm mộ vẫn ngày đêm ngóng đợi cặp đôi thông báo tin vui.

Nhã Phương xác nhận có bầu, từ nay vô tư diện đầm không cần phải giấu bụng Sau chuỗi ngày phải giấu đi chiếc bụng to tròn, Nhã Phương đã xác nhận mang bầu, sinh con vào tháng 2 tới.

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