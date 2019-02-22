Nhã Phương đi làm trở lại sau một tháng sinh con, nhan sắc gây bất ngờ

Sau một tháng sinh con, Nhã Phương chia sẻ bức ảnh selfie khoe nhan sắc rạng rỡ trên đường đi làm.

Mới đây, Nhã Phương bất ngờ khoe với fan bức ảnh selfie xinh đẹp trên xe ô tô. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng và đeo kính đen rất sành điệu. Có thể thấy, tuy được cho là mới sinh con một tháng nhưng Nhã Phương đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc rạng rỡ. Bên cạnh làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi hồng ngọt ngào thì gương mặt của Nhã Phương cũng đã thon gọn trở lại, khác hoàn toàn so với hình ảnh khi còn bầu bí.

Nhã Phương cho biết đây là ngày đầu tiên cô đi làm trở lại sau thời gian nghỉ ngơi. Bài chia sẻ của Nhã Phương lập tức nhận được hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Ai nấy đều dành cho bà xã Trường Giang những lời khen về vẻ ngoài tươi tắn. Tuy nhiên, cũng không ít người khuyên bà mẹ trẻ nên nghỉ ngơi nhiều hơn để đảm bảo sức khỏe sau sinh.

Nhã Phương khoe nhan sắc rạng rỡ sau một tháng sinh con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV

Fan rất lo lắng khi Nhã Phương đi làm khá sớm sau sinh, không kiêng cữ như các bà mẹ khác - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh hạnh phúc của Nhã Phương và Trường Giang sau đám cưới - Ảnh: FBNV

Nhã Phương được cho là sinh con gái đầu lòng vào trước Tết Nguyên đán vài ngày. Một nguồn tin thân cận cho biết nữ chính Tuổi thanh xuân lâm bồn tại một bệnh viện quốc tế với chi phí đắt đỏ. Tuy nhiên, mọi thông tin về em bé của Nhã Phương - Trường Giang đều được bảo mật hoàn toàn. Đến nay đã một tháng trôi qua nhưng cả hai nghệ sĩ vẫn chưa chịu thông báo tin vui.

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