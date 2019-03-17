Nhã Phương tiết lộ cuộc sống thật sau kết hôn, được Trường Giang cưng không cho vào bếp

Từ khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương được ông xã cưng như bà hoàng, không phải đụng tay vào việc bếp núc.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương vẫn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Đặc biệt, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng son luôn là chủ đề được mọi người chú ý. Trước tình cảm của người hâm mộ, vợ chồng nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầy ngọt ngào, hạnh phúc của mình. Mới đây nhất, Nhã Phương khiến nhiều người xuýt xoa khi tâm sự được ông xã cưng như bà hoàng. “Mười Khó” yêu thương, chiều “hư” vợ vì không cho cô động tay vào việc bếp núc mà tự mình nấu nướng.

Trường Giang chiều 'hư' Nhã Phương khi không cho vợ vào bếp mà tự tay nấu món ngon để cô thưởng thức - Ảnh: FBNV “Có ai như chồng tôi hông? Từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu. Riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa vì thấy không đâu ngon bằng anh nấu”, Nhã Phương khoe được chồng cưng chiều.

Có thể thấy, cuộc sống của Trường Giang và Nhã Phương sau kết hôn khá viên mãn. Cô tự tin khẳng định bản thân đã tìm được người đàn ông tốt: “Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa". Sau khi kết hôn, cặp đôi không e ngại mà thoải mái khoe nhiều khoảnh khắc tình tứ - Ảnh: FBNV Người hâm mộ vui mừng khi Trường Giang - Nhã Phương đã vượt qua được những ồn ào trong quá khứ, hướng đến cuộc sống hôn nhân tốt đẹp - Ảnh: FBNV Sau khi dành toàn những lời “có cánh”, Nhã Phương không quên nhắc khéo ông xã: “Tuy không nấu nhưng tui cũng có công dọn đống hỗn loạn của anh nha anh xã, chớ nào có phải là ‘không động tay động chân’ gì đâu nghen”. Dưới bài viết, nhiều chị em tỏ ý ghen tỵ với cuộc sống hôn nhân viên mãn của Nhã Phương. Bên cạnh đó, không ít người khen ngợi Trường Giang vì yêu thương vợ, hết lòng chăm lo cho gia đình.

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