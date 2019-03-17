Nhã Phương tiết lộ cuộc sống thật sau kết hôn, được Trường Giang cưng không cho vào bếp

Hậu trường 17/03/2019 11:36

Từ khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương được ông xã cưng như bà hoàng, không phải đụng tay vào việc bếp núc.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương vẫn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Đặc biệt, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng son luôn là chủ đề được mọi người chú ý. Trước tình cảm của người hâm mộ, vợ chồng nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầy ngọt ngào, hạnh phúc của mình.

Mới đây nhất, Nhã Phương khiến nhiều người xuýt xoa khi tâm sự được ông xã cưng như bà hoàng. “Mười Khó” yêu thương, chiều “hư” vợ vì không cho cô động tay vào việc bếp núc mà tự mình nấu nướng.

Nhã Phương tiết lộ cuộc sống thật sau kết hôn, được Trường Giang cưng không cho vào bếp - Ảnh 1

Nhã Phương tiết lộ cuộc sống thật sau kết hôn, được Trường Giang cưng không cho vào bếp - Ảnh 2
Trường Giang chiều 'hư' Nhã Phương khi không cho vợ vào bếp mà tự tay nấu món ngon để cô thưởng thức - Ảnh: FBNV

“Có ai như chồng tôi hông? Từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu. Riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa vì thấy không đâu ngon bằng anh nấu”, Nhã Phương khoe được chồng cưng chiều.

Có thể thấy, cuộc sống của Trường Giang và Nhã Phương sau kết hôn khá viên mãn. Cô tự tin khẳng định bản thân đã tìm được người đàn ông tốt: “Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa".

Nhã Phương tiết lộ cuộc sống thật sau kết hôn, được Trường Giang cưng không cho vào bếp - Ảnh 3
Sau khi kết hôn, cặp đôi không e ngại mà thoải mái khoe nhiều khoảnh khắc tình tứ - Ảnh: FBNV
Nhã Phương tiết lộ cuộc sống thật sau kết hôn, được Trường Giang cưng không cho vào bếp - Ảnh 4
Người hâm mộ vui mừng khi Trường Giang - Nhã Phương đã vượt qua được những ồn ào trong quá khứ, hướng đến cuộc sống hôn nhân tốt đẹp - Ảnh: FBNV

Sau khi dành toàn những lời “có cánh”, Nhã Phương không quên nhắc khéo ông xã: “Tuy không nấu nhưng tui cũng có công dọn đống hỗn loạn của anh nha anh xã, chớ nào có phải là ‘không động tay động chân’ gì đâu nghen”.

Dưới bài viết, nhiều chị em tỏ ý ghen tỵ với cuộc sống hôn nhân viên mãn của Nhã Phương. Bên cạnh đó, không ít người khen ngợi Trường Giang vì yêu thương vợ, hết lòng chăm lo cho gia đình.

Em gái Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp khó tin sau sinh con

Em gái Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp khó tin sau sinh con

Trong loạt ảnh mới đăng tải, em gái Nhã Phương khiến nhiều người bất ngờ với vẻ ngoài hết sức xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương - Trường Giang vợ chồng Trường Giang Nhã Phương

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 52 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026