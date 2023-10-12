Trường Giang cởi mở chia sẻ về cuộc sống bố bỉm, hé lộ diện mạo nhóc tì mới sinh giống bà xã Nhã Phương!

Về phía Nhã Phương, cô cũng chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về hành trình vượt cạn của mình. Tuy nhiên, do Nhã Phương sinh con sớm hơn dự kiến nên lần thứ 2 này, Trường Giang cũng bận công việc, không thể có mặt trong lúc vợ lâm bồn.

Ngày 5/10 vừa qua, gia đình Trường Giang - Nhã Phương hạnh phúc đón nhóc tì thứ 2 chào đời. Không giấu được xúc động, nam danh hài bày tỏ: "Gia Đình Trường Giang Nhã Phương vừa đón thêm thành viên thứ 4 là một bé Trai. Chân Thành cảm ơn các Y Bác Sỹ, cảm ơn sự quan tâm của khán giả gần xa, chúng con cảm ơn gia đình. Và đặc biệt cảm ơn mẹ của bọn trẻ".

Theo đó, Trường Giang thông báo tình hình sức khoẻ bà xã Nhã Phương ổn định sau sinh. Đồng thời, anh cũng bày tỏ nỗi thương vợ phải chịu cực thời gian ở cữ: "Mẹ phải cho bé bú nên phải thức đêm. Mẹ cực thôi chứ bố không có cực. Bố chỉ sướng thôi, phụ nữ mà, cực lắm. Chăm con toàn là mẹ chăm thôi à. Trường Giang chăm chỉ là phụ thôi, chơi với con cho mẹ rảnh tay".

Mới đây, chiều 12/10, tại buổi họp báo ra mắt show truyền hình, Trường Giang đảm nhận vai trò là host của chương trình, bên cạnh cũng quy tụ dàn sao Việt như Hari Won, Diệu Nhi, Đức Phúc... Tại đây, nam danh hài có những chia sẻ cởi mở về cuộc sống sau 1 tuần làm bố bỉm.

Trường Giang cũng đảm nhiệm vai trò đầu bếp cho mẹ bỉm và phụ Nhã Phương chăm nhóc tì đầu lòng. Nam danh hài cũng tiết lộ con gái đầu lòng rất thích ngủ cùng em: "Từ khi bắt đầu có em, mình đã nói cho Destiny vì sao phải có em bé thứ 2, tại sao có con và có em, em là ai, con là ai, mối quan hệ của con với em là gì, tại sao con ngủ với mẹ mà không ngủ với ba... Sau 2 tuổi là phải vậy. Sau này, con cái thành công hay thất bại là do cha mẹ. Theo tôi, câu nói "cha mẹ sinh con trời sinh tính" chỉ là một phần, nếu thất bại là lỗi của mình".

Trường Giang tiết lộ về diện mạo con trai thứ 2: "Giống Nhã Phương, giống tôi không được đâu, xấu lắm!"

Ngoài ra, Trường Giang cũng bật mí nhóc tì thứ 2 có nét giống Nhã Phương. Lý do con thứ 2 được nam danh hài chia sẻ nhiều hơn là vì gia đoạn này, vợ chồng anh đã biết cách đối diện với thông tin như thế nào. Anh cho rằng, con cái rất quý giá, không phải muốn che giấu mà muốn con có cuộc sống bình thường.

Anh cho rằng, con cái rất quý giá, không phải muốn che giấu mà muốn con có cuộc sống bình thường

Vừa qua, netizen cũng chia sẻ rần rần đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Trường Giang và Nhã Phương tranh thủ nghĩ tên cho con trước khi vào phòng sinh. Cụ thể, Trường Giang đề cập đến nam ca sĩ HIEUTHUHAI, anh nói với bà xã đang nằm trên giường: "Trần Minh Hiếu là mặt trời sáng, thông minh và hiếu đạo...". Nhã Phương sau đó loay hoay với cái tên, cô nhắc đi nhắc lại: "Minh Hiếu, Hiếu Minh... Thiên Minh ha. Võ Thanh Hiếu Minh, nghe tên kỳ ha?". Trường Giang sau đó cũng gật gù trước ý kiến của bà xã: "Nó ngược ngược hả".

Vừa qua, netizen cũng chia sẻ rần rần đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Trường Giang và Nhã Phương tranh thủ nghĩ tên cho con trước khi vào phòng sinh

Hiện, cả 2 chưa hé lộ tên thật của nhóc tì có đúng như đoạn clip được ghi lại hay không nhưng đoạn clip hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, Trường Giang đang cố tạo không khí thoải mái, vui vẻ cho bà xã trước giờ sinh khi anh phải rời đi làm việc ngay sau đó. Hiện, cả 2 chưa hé lộ tên thật của nhóc tì có đúng như đoạn clip được ghi lại hay không nhưng đoạn clip hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Trong phòng sinh, Nhã Phương cũng lo lắng đến bật khóc vì không có chồng bên cạnh. Dù làm việc, Trường Giang cũng tranh thủ liên tục gọi điện để trấn an tinh thần bà xã. Khi nghe tiếng khóc đầu đời của con, Nhã Phương lần nữa bật khóc trong hạnh phúc và lập tức gọi cho ông xã thông báo "mẹ tròn con vuông".

Khi nghe tiếng khóc đầu đời của con, Nhã Phương lần nữa bật khóc trong hạnh phúc và lập tức gọi cho ông xã thông báo "mẹ tròn con vuông".

Trong lần Nhã Phương sinh con đầu lòng, Trường Giang từng cho biết anh cũng bận đi làm xa vì vợ sinh sớm hơn dự kiến. Lúc con chào đời không thể ở bên cạnh, Mười Khó áy náy rất nhiều. Tuy vậy, ngay sau khi kết thúc công việc, nam diễn viên đã tức tốc chạy đến bên vợ con. Như vậy, sau 5 năm kết hôn, gia đình Trường Giang và Nhã Phương đã có 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ. Tổ ấm của vợ chồng Mười Khó khiến nhiều người ngưỡng mộ.