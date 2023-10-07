Nhã Phương khóc nức nở khi lâm bồn, Trường Giang áy náy vì 2 lần vợ vượt cạn đều không có mặt!

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trường Giang hạnh phúc thông báo vợ đã vượt cạn thành công nhóc tì thứ 2.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn của Trường Giang và Nhã Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 1/2020, cả hai bí mật đón con gái đầu lòng chào đời. Đến tháng 4/2023 vừa qua, Nhã Phương xác nhận mang thai con thứ hai cho ông xã Trường Giang là một bé trai. Tháng 4/2023 vừa qua, Nhã Phương xác nhận mang thai con thứ hai cho ông xã Trường Giang là một bé trai Mới đây, trên trang cá nhân, gia đình nghệ sĩ Trường Giang - Nhã Phương hạnh phúc thông báo nhóc tì thứ 2 đã chào đời. Không giấu được xúc động, nam danh hài bày tỏ: "Gia Đình Trường Giang Nhã Phương vừa đón thêm thành viên thứ 4 là một bé Trai. Chân Thành cảm ơn các Y Bác Sỹ, cảm ơn sự quan tâm của khán giả gần xa, chúng con cảm ơn gia đình. Và đặc biệt cảm ơn mẹ của bọn trẻ".

Gia đình nghệ sĩ Trường Giang - Nhã Phương hạnh phúc thông báo nhóc tì thứ 2 đã chào đời Về phía Nhã Phương, cô cũng chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về nhóc tỳ thứ hai. Theo đó, nữ diễn viên cho biết nhóc tỳ thứ hai chào đời vào ngày 5/10, là một bé trai. Được biết, vì em bé chào đời không đúng như dự tính và như lần đầu, Trường Giang bận công việc, không thể có mặt trong lúc vợ lâm bồn. Khi được đưa vào phòng sinh, Nhã Phương bật khóc nức nở vì không có chồng bên cạnh. Lúc đó, Trường Giang liên tục gọi điện để trấn an tinh thần bà xã và gấp rút hoàn thành công việc để trở về Sau khi xong công việc, Trường Giang lo lắng ngồi chờ vợ bên ngoài phòng sinh Theo đó, sau khi bà xã chuyển dạ được đưa đến bệnh viện lúc rạng sáng, Trường Giang dù rất lo lắng nhưng phải hoàn thành công việc đã lên lịch trước. Khi được đưa vào phòng sinh, Nhã Phương bật khóc nức nở vì không có chồng bên cạnh. Lúc đó, Trường Giang liên tục gọi điện để trấn an tinh thần bà xã và gấp rút hoàn thành công việc để trở về. Khi nghe tiếng khóc đầu đời của con, Nhã Phương lần nữa bật khóc trong hạnh phúc, nữ diễn viên lập tức gọi cho ông xã thông báo "mẹ tròn con vuông".



Khi nghe tiếng khóc đầu đời của con, Nhã Phương lần nữa bật khóc trong hạnh phúc, nữ diễn viên lập tức gọi cho ông xã thông báo "mẹ tròn con vuông" Bên dưới bình luận, người hâm mộ gửi rất nhiều lời chúc mừng đến gia đình nhỏ. Đáng chú ý, diễn viên Tiến Luật cũng hé lộ câu chuyện phía sau giây phút hạnh phúc của gia đình Mười Khó. Theo đó, Tiến Luật kể: "Quay chung với thằng bạn già, thấy bạn nhấp nhổm rưng rưng. Tôi hỏi thì bạn ấy nói, vợ tui tội quá sanh hai đứa mà không có tôi bên cạnh, biết sao được công việc mà. Quan trọng là Mẹ tròn Con vuông nè. Rồi bạn ấy cũng kịp chạy vào với thằng cu. Cô em gái quá giỏi rồi. Thương chúc hai vợ chồng nha !".

Tiến Luật kể: "Quay chung với thằng bạn già, thấy bạn nhấp nhổm rưng rưng. Tôi hỏi thì bạn ấy nói, vợ tui tội quá sanh hai đứa mà không có tôi bên cạnh, biết sao được công việc mà" Trước đó, trong lần Nhã Phương sinh con đầu lòng, Trường Giang cho biết anh cũng đang bận đi làm xa vì con sinh sớm hơn dự kiến. Lúc con chào đời không thể ở bên cạnh, Mười Khó áy náy rất nhiều. Tuy vậy, ngay sau khi kết thúc công việc, nam diễn viên đã tức tốc chạy đến bên vợ con. Như vậy, sau 5 năm kết hôn, gia đình Trường Giang và Nhã Phương đã có 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ. Tổ ấm của vợ chồng Mười Khó khiến nhiều người ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-phuong-khoc-nuc-no-khi-lam-bon-truong-giang-ay-nay-vi-2-lan-vo-vuot-can-eu-khong-co-mat-622260.html