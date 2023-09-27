Nhã Phương ghen ra mặt, tung ảnh Trường Giang tình tứ với đồng nghiệp, bỏ bê vợ bầu cả ngày nghỉ?

Khoảnh khắc Trường Giang thân thiết với đồng nghiệp khiến Nhã Phương hờn dỗi. Bên dưới bình luận, dân tình liên tục hiến kế cho nữ diễn viên giữ chân chồng khỏi những “tiểu tam” có 1-0-2 này.

Vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Đầu tháng 10 tới đây, cặp đôi còn chuẩn bị đón nhóc tì thứ 2 chào đời. Mới đây, trên trang cá nhân, ngày 26/9, Nhã Phương bất ngờ đăng tải hình ảnh hậu trường của Trường Giang bên dàn cast 2 ngày 1 đêm kèm lời trách yêu, "ghen" chồng với đồng nghiệp rằng: "Giờ tui đã hiểu tại sao đi quay được ngày nghỉ cũng không chịu về với vợ. Ánh mắt ấy…”. Trên trang cá nhân, ngày 26/9, Nhã Phương bất ngờ đăng tải hình ảnh hậu trường của Trường Giang bên dàn cast 2 ngày 1 đêm kèm lời trách yêu Trong ảnh, “Mười Khó” đang ôm ấp với Ngô Kiến Huy, lúc thì thân thiết ngồi với HIEUTHUHAI để gọi video cho vợ. Nhã Phương còn cho biết vì những “cạm dỗ” này mà Trường Giang đến ngày nghỉ cũng không muốn về nhà. Bài đăng lầy lội ngay lập tức thu hút sự tương tác của cư dân mạng. Bên dưới bình luận, dân tình liên tục hiến kế cho nữ diễn viên giữ chân chồng khỏi những “tiểu tam” có 1-0-2 này.

Nhã Phương còn cho biết vì những “cạm dỗ” này mà Trường Giang đến ngày nghỉ cũng không muốn về nhà Trước đó, nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới, vợ chồng nam diễn viên đã tung loạt ảnh gia đình tình tứ, ngọt ngào bên cạnh đối phương và cô con gái nhỏ. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, Trường Giang và Nhã Phương thể hiện tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc. Dù bước sang những ngày cuối thai kì, Nhã Phương vẫn sở hữu visual đầy rạng rỡ, xinh đẹp. Nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới, vợ chồng nam diễn viên đã tung loạt ảnh gia đình tình tứ, ngọt ngào bên cạnh đối phương và cô con gái nhỏ Suốt khoảng thời gian từ lúc yêu đến hiện tại, nữ diễn viên rất được chồng cưng chiều, chăm sóc từng bữa ăn. Đặc biệt, trong lần mang thai thứ 2 này, nữ diễn viên sinh năm 1990 tiết lộ, Trường Giang luôn sắp xếp nấu ăn cho bà xã dù bận rộn nhiều công việc và dự án. "Nhiều khi anh sẽ ướp sẵn hoặc nấu sẵn luôn và tôi chỉ cần lấy ra sơ chế cho nhanh và ăn thôi. Về mà thấy đồ ăn còn, anh sẽ rất là buồn nên là hầu như tôi sẽ ăn hết" - Nhã Phương chia sẻ.

Dù bước sang những ngày cuối thai kì, Nhã Phương vẫn sở hữu visual đầy rạng rỡ, xinh đẹp Không chỉ thế, trong một lần livestream giao lưu với người hâm mộ, Nhã Phương còn bày tỏ mong muốn sẽ sinh thêm con trong tương lai vì cô thích nhà đông con. Nữ diễn viên chia sẻ: "Em nghĩ ai cũng biết trai hay gái rồi đúng không? Nhà em bây giờ gọi là đủ nếp đủ tẻ rồi mọi người. Nhưng mà em vẫn sẽ sinh thêm nữa tại em thích đông con".

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