Cận kề ngày lâm bồn, Nhã Phương vẫn tươi tắn, rạng rỡ, tiết lộ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai

Hậu trường 22/09/2023 08:55

Vào đầu tháng 10 sắp tới, Nhã Phương sẽ hạ sinh nhóc tỳ thứ hai.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn của Trường Giang và Nhã Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 1/2020, cả hai bí mật đón con gái đầu lòng chào đời. Cho đến tháng 4/2023 vừa qua, Nhã Phương xác nhận mang thai con thứ hai cho ông xã Trường Giang và được dự đoán đây là một bé trai.

Cận kề ngày lâm bồn, Nhã Phương vẫn tươi tắn, rạng rỡ, tiết lộ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai - Ảnh 1
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn của Trường Giang và Nhã Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ

Mới đây nhất, trên TikTok đã lan truyền đoạn clip bà xã Trường Giang giao lưu với fan. Ở tháng cuối thai kì, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn thu hút mọi ánh mắt vì vô cùng rạng rỡ, tươi tắn. Khi được hỏi về thời gian sinh nhóc tỳ thứ hai, bà xã Trường Giang cho biết sẽ vào khoảng đầu tháng 10.

Cận kề ngày lâm bồn, Nhã Phương vẫn tươi tắn, rạng rỡ, tiết lộ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai - Ảnh 2
Cận kề ngày lâm bồn, Nhã Phương vẫn tươi tắn, rạng rỡ, tiết lộ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai - Ảnh 3
Mới đây nhất, trên TikTok đã lan truyền đoạn clip bà xã Trường Giang giao lưu với fan

Không chỉ thế, Nhã Phương còn bày tỏ mong muốn sẽ sinh thêm con trong tương lai vì cô thích có đông con. Nữ diễn viên chia sẻ: "Em nghĩ ai cũng biết trai hay gái rồi đúng không? Nhà em bây giờ gọi là đủ nếp đủ tẻ rồi mọi người. Nhưng mà em vẫn sẽ sinh thêm nữa tại em thích đông con". Qua đoạn clip, Nhã Phương ccũng tiết lộ Vũng Tàu là nơi bắt đầu tình yêu với ông xã danh hài.

Cận kề ngày lâm bồn, Nhã Phương vẫn tươi tắn, rạng rỡ, tiết lộ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai - Ảnh 4

Cận kề ngày lâm bồn, Nhã Phương vẫn tươi tắn, rạng rỡ, tiết lộ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai - Ảnh 5
Nhã Phương khẳng định giới tính em bé trong bụng là con trai

Suốt khoảng thời gian từ lúc yêu đến hiện tại, nữ diễn viên rất được chồng cưng chiều, chăm sóc từng bữa ăn. Đặc biệt, trong lần mang thai thứ 2 này, nữ diễn viên sinh năm 1990 tiết lộ, Trường Giang luôn sắp xếp nấu ăn cho bà xã dù bận rộn nhiều công việc và dự án. "Nhiều khi anh sẽ ướp sẵn hoặc nấu sẵn luôn và tôi chỉ cần lấy ra sơ chế cho nhanh và ăn thôi. Về mà thấy đồ ăn còn, anh sẽ rất là buồn nên là hầu như tôi sẽ ăn hết" - Nhã Phương chia sẻ.

Cận kề ngày lâm bồn, Nhã Phương vẫn tươi tắn, rạng rỡ, tiết lộ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai - Ảnh 6
Không chỉ thế, Nhã Phương còn bày tỏ mong muốn sẽ sinh thêm con trong tương lai vì cô thích có đông con

Cận kề ngày lâm bồn, Nhã Phương vẫn tươi tắn, rạng rỡ, tiết lộ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai - Ảnh 7
 Khi mang thai con đầu lòng, Nhã Phương giữ kín mọi hình ảnh khiến dân tình không khỏi tò mò

 Cận kề ngày lâm bồn, Nhã Phương vẫn tươi tắn, rạng rỡ, tiết lộ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai - Ảnh 8

Cận kề ngày lâm bồn, Nhã Phương vẫn tươi tắn, rạng rỡ, tiết lộ kế hoạch sinh thêm con trong tương lai - Ảnh 9
Suốt thai kì, Nhã Phương đều ghi điểm vì nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ

Trước đó, khi mang thai con đầu lòng, Nhã Phương giữ kín mọi hình ảnh khiến dân tình không khỏi tò mò. Nhưng bầu bí nhóc tì thứ 2, cô thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc xoay quanh thai kỳ, thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ. Bên dưới các bài viết trên trang cá nhân của Nhã Phương đều nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp và mong nữ diễn viên "mẹ tròn con vuông" trong thời gian tới. 

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