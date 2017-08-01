Trước khi lên xe hoa, bạn gái Khắc Việt ‘đốt mắt’ khán giả với loạt ảnh ‘nóng'

Hậu trường 01/08/2017 09:47

Không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz Việt, bạn gái nam ca sĩ Khắc Việt sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng số đo 3 vòng "nóng bỏng".

Mới đây, nam ca sĩ Khắc Việt đã dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Ngoài ra, trên trang facebook cá nhân, nam ca sĩ cũng chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc và tình cảm của mình cùng bạn gái, thu hút sự chú ý của fan và khán giả.

Đây cũng là ảnh cưới của anh và bạn gái Thảo Bebe - tên thật Nguyễn Thanh Thảo, một DJ có tiếng tại Hà Nội.

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
Ảnh cưới đẹp lung linh của Khắc Việt và bạn gái DJ - Ảnh: Internet

Thảo Bebe sinh năm 1992, ngoài công việc của một DJ, bạn gái Khắc Việt cũng từng tham gia nhiều lĩnh vực khác như dancer, diễn viên múa, người mẫu. Người đẹp luôn thu hút mọi ánh nhìn nhờ thân hình nóng bỏng, gợi cảm và phong cách thời trang hết sức phóng khoáng.

Đặc biệt, trước khi về chung một nhà với ca sĩ Khắc Việt, Thảo Bebe từng sở hữu loạt ảnh rất nóng bỏng và gợi cảm.

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
Thảo Bebe cuốn hút với gương mặt xinh đẹp - Ảnh: Internet

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
Bạn gái Khắc Việt cũng sở hữu số đo ba vòng cực chuẩn - Ảnh: Internet

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
Thảo Bebe khoe vòng một nóng bỏng của mình - Ảnh: Internet

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
Thân hình nóng bỏng của nữ DJ gợi cảm không chút kém cạnh so với nhiều hot girl - Ảnh: Internet

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
Thảo Bebe nóng bỏng với áo ngủ - Ảnh: Internet

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
Bạn gái Khắc Việt làm "bỏng mắt" khán giả với thân hình sexy - Ảnh: Internet

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
Vòng 1 khủng của nữ DJ - Ảnh: Internet

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
Khắc Việt thường xuyên khoe ảnh tình cảm cùng bạn gái - Ảnh: Internet

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
 Khi ở bên chồng tương lai, Thảo Bebe ăn mặc khá kín đáo - Ảnh: Internet

DJ, Thảo Bebe - khắc việt - ảnh nóng
Ngoài công việc DJ, Thảo Bebe cũng đang kinh doanh - Ảnh: Internet

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