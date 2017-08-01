Không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz Việt, bạn gái nam ca sĩ Khắc Việt sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng số đo 3 vòng "nóng bỏng".
Mới đây, nam ca sĩ Khắc Việt đã dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Ngoài ra, trên trang facebook cá nhân, nam ca sĩ cũng chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc và tình cảm của mình cùng bạn gái, thu hút sự chú ý của fan và khán giả.
Đây cũng là ảnh cưới của anh và bạn gái Thảo Bebe - tên thật Nguyễn Thanh Thảo, một DJ có tiếng tại Hà Nội.
Thảo Bebe sinh năm 1992, ngoài công việc của một DJ, bạn gái Khắc Việt cũng từng tham gia nhiều lĩnh vực khác như dancer, diễn viên múa, người mẫu. Người đẹp luôn thu hút mọi ánh nhìn nhờ thân hình nóng bỏng, gợi cảm và phong cách thời trang hết sức phóng khoáng.
Đặc biệt, trước khi về chung một nhà với ca sĩ Khắc Việt, Thảo Bebe từng sở hữu loạt ảnh rất nóng bỏng và gợi cảm.