Mới đây, nam ca sĩ Khắc Việt đã dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Ngoài ra, trên trang facebook cá nhân, nam ca sĩ cũng chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc và tình cảm của mình cùng bạn gái, thu hút sự chú ý của fan và khán giả.

Đây cũng là ảnh cưới của anh và bạn gái Thảo Bebe - tên thật Nguyễn Thanh Thảo, một DJ có tiếng tại Hà Nội.