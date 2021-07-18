Trước khi 'đứt gánh giữa đường' với vợ đại gia, Đan Trường từng nhiều lần tiết lộ cuộc sống hôn nhân 'cơm không lành, canh không ngọt', phải nhẫn nhịn nhiều

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên gửi lời xin lỗi đến gia đình hai bên và fan hâm mộ vì cả hai không thể cùng bước tiếp trên một con đường nữa. Cô chia sẻ: "Sự xa cách từ địa lý cho đến suy nghĩ đã khiến trái tim chúng con cũng xa cách nhau và không thể hàn gắn lại được. Khi sự cảm thông và chia sẻ không còn nữa, thì giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Con vẫn luôn tin tưởng, cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra và việc kết thúc một chặng đường đã qua sẽ là sự khởi đầu cho một hành trình mới trong cuộc sống. Vì thế, con xin lỗi và mong ba mẹ không quá buồn lòng về chuyện chúng con".

Sáng nay, bà xã doanh nhân của Đan Trường bất ngờ có thông báo cả hai đã ly hôn khiến dư luận xôn xao và tiếc nuối. Sau 8 năm chung sống, cả hai quyết định "đường ai nấy đi" vì khoảng cách địa lý khiến suy nghĩ không còn đồng điệu, khó để tìm tiếng nói chung.

Giữa lúc dư luận và fan hâm mộ đang bàn tán và tiếc nuối cho chặng đường hôn nhân 8 năm hạnh phúc của cặp đôi, thì một số người bất ngờ "đào" lại những chia sẻ về cuộc sống vợ chồng của Đan Trường trước đó.

Cũng trong sáng cùng ngày, Đan Trường đã chia sẻ lại bài đăng của vợ kèm dòng trạng thái: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này. Mong mọi người hiểu".

Đan Trường từng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trong một bài phỏng vấn với báo chí, Đan Trường từng chia sẻ: "Tôi và bà xã trái ngược nhau trong cách sinh hoạt. Mỗi lần ra ngoài ăn, tôi chỉ thích một món còn bà xã thì thích nhiều.

Cô ấy chọn tới, chọn lui, đến nơi thì đóng cửa. Tôi làm gì cũng chỉn chu, cẩn thận còn bà xã hứng lên thì làm, không có sự chuẩn bị. Trong cuộc sống hôn nhân, tôi là người nhẫn nại nhiều hơn để giữ gìn hạnh phúc".

Cặp đôi thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Không chỉ trong cách sống của hai vợ chồng mà ngay cả phương pháp dạy con, Thủy Tiên và Đan Trường cũng không tìm được tiếng nói chung. Nam ca sĩ từng tiết lộ bà xã là người luôn muốn con được giáo dục theo phong cách phương Tây nhưng lại quá thương con nên lâu dần khiến bé Thiên Từ không tự lập được mà luôn "bám" mẹ. Theo quan điểm của Đan Trường, anh muốn con phát triển như bạn bè đồng trang lứa chứ không phải là một em bé ngôi sao, con của người nổi tiếng.

Cặp đôi nhiều lần bất đồng quan điểm - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, chỉ một việc nhỏ là chọn sữa cho con, hai vợ chồng cũng không thể hòa hợp. Tuy nhiên, những lần như vậy Đan Trường cho biết anh thường im lặng, nhịn vợ vì biết thời gian bên con của mình không thường xuyên như bà xã.

Trong cách nuôi dạy con, Thủy Tiên và ông xã khó dung hòa - Ảnh mình họa: Internet

Trong 8 năm chung sống, Thủy Tiên phải định cư ở nước ngoài vì công việc kinh doanh bận rộn. Mặc dù "anh Bo" luôn cố gắng cân bằng, đi đi về về giữa hai nơi nhưng khoảng cách địa lý lâu dần đã khiến cả hai khó có thể "nhìn về cùng một hướng", rạn nứt là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy cư dân mạng vẫn ủng hộ mọi quyết định của cả hai dù rất tiếc nuối khi tổ ấm của Đan Trường - Thủy Tiên không thể trọn vẹn.