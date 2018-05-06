Trước hàng trăm ánh mắt, Cường Đô la công khai làm hành động ngọt ngào này với Đàm Thu Trang

Cường Đô la bất ngờ trao cho Đàm Thu Trang nụ hôn ngọt ngào trong hôn lễ của Diệp Lâm Anh. Đây là khoảnh khắc tình tứ công khai hiếm hoi của cặp đôi từ trước đến nay.
- Đi vào nhà từ cổng phụ, phải chăng Diệp Lâm Anh thực sự mang bầu trước khi cưới?
- Miệng thì phủ nhận nhưng Diệp Lâm Anh lại lộ bụng to lùm xùm trước ngày cưới
Tối 5/5, Cường Đô la và Đàm Thu Trang cùng có mặt tại một khách sạn sang trọng ở TP. HCM để tham dự tiệc cưới của Diệp Lâm Anh. Ngay khi xuất hiện, cặp đôi đã thu hút sự chú ý của khách mời và ống kính truyền thông.
Để tránh gây chú ý, ngay khi xuất hiện, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã hạn chế đứng cạnh nhau và liên tục né ống kính của truyền thông. Đặc biệt, cặp đôi từ chối đề cập đến chuyện tình cảm khi được hỏi.
"Đại gia phố núi" được báo giới chăm sóc đặc biệt - Ảnh: Internet
Tuy nhiên, khi vào trong tiệc cưới, cặp đôi lại công khai ngồi cạnh nhau và thoải mái nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Đặc biệt, trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, Cường Đô la còn bất ngờ trao cho bạn gái nụ hôn ngọt ngào.