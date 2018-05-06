Trước hàng trăm ánh mắt, Cường Đô la công khai làm hành động ngọt ngào này với Đàm Thu Trang

Hậu trường 06/05/2018 10:20

Cường Đô la bất ngờ trao cho Đàm Thu Trang nụ hôn ngọt ngào trong hôn lễ của Diệp Lâm Anh. Đây là khoảnh khắc tình tứ công khai hiếm hoi của cặp đôi từ trước đến nay.

Tối 5/5, Cường Đô laĐàm Thu Trang cùng có mặt tại một khách sạn sang trọng ở TP. HCM để tham dự tiệc cưới của Diệp Lâm Anh. Ngay khi xuất hiện, cặp đôi đã thu hút sự chú ý của khách mời và ống kính truyền thông.

Trước hàng trăm ánh mắt, Cường Đô la công khai làm hành động ngọt ngào này với Đàm Thu Trang - Ảnh 1
Cường Đô la và Đàm Thu Trang thu hút sự chú ý khi cùng nhau tham dự đám cưới Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Để tránh gây chú ý, ngay khi xuất hiện, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã hạn chế đứng cạnh nhau và liên tục né ống kính của truyền thông. Đặc biệt, cặp đôi từ chối đề cập đến chuyện tình cảm khi được hỏi.

Trước hàng trăm ánh mắt, Cường Đô la công khai làm hành động ngọt ngào này với Đàm Thu Trang - Ảnh 2

Ngay khi xuất hiện, cặp đôi tách nhau ra và liên tục né ống kính truyền thông - Ảnh: InternetTrước hàng trăm ánh mắt, Cường Đô la công khai làm hành động ngọt ngào này với Đàm Thu Trang - Ảnh 3

"Đại gia phố núi" được báo giới chăm sóc đặc biệt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi vào trong tiệc cưới, cặp đôi lại công khai ngồi cạnh nhau và thoải mái nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Đặc biệt, trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, Cường Đô la còn bất ngờ trao cho bạn gái nụ hôn ngọt ngào.

Trước hàng trăm ánh mắt, Cường Đô la công khai làm hành động ngọt ngào này với Đàm Thu Trang - Ảnh 4
Bên trong hội trường, khi truyền thông bị hạn chế tác nghiệp, cặp đôi ngồi cạnh nhau và thoải mái trò chuyện - Ảnh: Internet
Trước hàng trăm ánh mắt, Cường Đô la công khai làm hành động ngọt ngào này với Đàm Thu Trang - Ảnh 5
'Đại gia phố núi' không ngại trao cho bạn gái nụ hôn ngọt ngào - Ảnh: Internet
Trước hàng trăm ánh mắt, Cường Đô la công khai làm hành động ngọt ngào này với Đàm Thu Trang - Ảnh 6
Cường Đô la và Đàm Thu Trang chụp ảnh lưu niệm cùng cô dâu - Ảnh: Internet
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