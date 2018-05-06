Trước hàng trăm ánh mắt, Cường Đô la công khai làm hành động ngọt ngào này với Đàm Thu Trang

Tối 5/5, Cường Đô la và Đàm Thu Trang cùng có mặt tại một khách sạn sang trọng ở TP. HCM để tham dự tiệc cưới của Diệp Lâm Anh. Ngay khi xuất hiện, cặp đôi đã thu hút sự chú ý của khách mời và ống kính truyền thông.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang thu hút sự chú ý khi cùng nhau tham dự đám cưới Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Để tránh gây chú ý, ngay khi xuất hiện, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã hạn chế đứng cạnh nhau và liên tục né ống kính của truyền thông. Đặc biệt, cặp đôi từ chối đề cập đến chuyện tình cảm khi được hỏi.