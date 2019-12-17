Tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho con gái, ‘hoàng tử xiếc’ Quốc Nghiệp bất ngờ làm điều đặc biệt cho bà xã

Hậu trường 17/12/2019 11:51

Sau 4 năm chung sống, "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp lần đầu cầu hôn bà xã Ngọc Mai khiến cô vô cùng xúc động.

Mới đây, vợ chồng “hoàng tử xiếc” Quốc Nghiệp – Ngọc Mai đã tổ chức bữa tiệc thôi nôi hoành tráng cho con gái Tâm An (tên thân mật là Mì Mí) tại một nhà hàng sang trọng.

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Tiệc thôi nôi của con gái Quốc Nghiệp - Ngọc Mai - Ảnh: Internet

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Không gian ấm cúng của bữa tiệc - Ảnh: Internet

Không gian buổi tiệc lấy tông hồng làm chủ đạo – màu yêu thích của "công chúa nhỏ" nhà Quốc Nghiệp. Được biết, bà xã Quốc Nghiệp và người thân đã tự tay chăm chút, trang trí bữa tiệc bằng tất cả tình yêu thương dành cho Tâm An.

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Gia đình Quốc Cơ và Quốc Nghiệp - Ảnh: Internet

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Quốc Nghiệp và Ngọc Mai hạnh phúc bên các con - Ảnh: Internet

Đặc biệt, tại bữa tiệc thôi nôi, Quốc Nghiệp bất ngờ ngỏ lời cầu hôn bà xã Ngọc Mai sau 4 năm “về chung một nhà” trước sự cổ vũ của khách mời. Hành động đột ngột này của Quốc Nghiệp khiến Ngọc Mai vô cùng ngạc nhiên và xúc động đến mức “đơ cứng” cả người.

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Quốc Nghiệp cầu hôn bà xã - Ảnh: Internet

Chia sẻ về màn cầu hôn của mình, Quốc Nghiệp cho biết anh gặp không ít khó khăn khi chọn quà cho bà xã vì Ngọc Mai vốn không thích đeo nhẫn. Chính vì vậy, anh quyết định chọn một chiếc vòng tay thay cho nhẫn cầu hôn. Bên cạnh đó, “hoàng tử xiếc” còn tiết lộ anh phải nói dối vợ khi chuyển tiền mua quà. Thậm chí, Quốc Nghiệp còn bị Ngọc Mai nghi ngờ lén lấy tiền đi cá độ đá banh.

Sau lời cầu hôn ngọt ngào Quốc Nghiệp dành cho bà xã, nhiều người hy vọng sẽ sớm được chứng kiến đám cưới của cặp đôi trong thời gian sớm nhất.

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