Tổ chức sinh nhật cho mẹ ruột, Đan Trường khoe luôn hình ảnh hiếm hoi của người thân

Nhân dịp sinh nhật mẹ ruột, ca sĩ Đan Trường khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc hiếm hoi của các thành viên trong gia đình.

Mới đây, nam ca sĩ Đan Trường bất ngờ đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật mẹ lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Hôm nay là sinh nhật má Đan Trường tròn 65 tuổi! Ba má mình bằng tuổi nhau 65 tuổi đó cả nhà, khi ba má mình 21 tuổi là sinh ra mình rồi, ham vui sớm ghê hôn, nhờ có tui sớm nên được nhờ sớm đó cả nhà”.

Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh: FB

Đan Trường chụp ảnh cùng mẹ ruột - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, mẹ ruột Đan Trường có gương mặt phúc hậu và trẻ trung so với độ tuổi 65. Đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp của em gái nam ca sĩ cũng được tiết lộ khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều người dành lời khen cho em gái Đan Trường: “Anh có em gái nhìn xinh giống người Hàn Quốc quá”, “Hai anh em dễ thương”, “Anh em nhà người ta”…

Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ chia sẻ chân dung người thân trong gia đình đến người hâm mộ - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, giọng ca “Đi về nơi xa” cũng tiết lộ mẹ là người sống rất giản dị, không thích chưng diện cầu kỳ.

Chính vì vậy, thay vì tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, gia đình Đan Trường ưu tiên lựa chọn những bữa ăn quây quần ấm cúng bên nhau để mừng sinh nhật mẹ: “Từ lúc cuộc sống khó khăn đến khi khá hơn gia đình mình cũng không ai tổ chức sinh nhật hoành tráng cả nên buổi tiệc sinh nhật nào cũng vậy, rất là ấm cúng và đơn giản”.

Bữa tiệc nhỏ ấm cúng của gia đình Đan Trường - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ Đan Trường.

Đan Trường lần đầu khoe ảnh thuở nhỏ bên bố, hóa ra đẹp trai là nhờ gen lai Pháp Những hình ảnh thuở nhỏ được nam ca sĩ Đan Trường đăng tải lên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/to-chuc-sinh-nhat-cho-me-ruot-dan-truong-khoe-luon-hinh-anh-hiem-hoi-cua-nguoi-than-366998.html