Tổ chức đám cưới tiền tỷ, Đông Nhi nhận của hồi môn ‘khủng’, đeo vàng nặng trĩu khi về nhà chồng

Sáng nay (8/11,) lễ cưới được mong chờ nhất Vbiz của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã chính thức diễn ra. Từ sáng sớm, chú rể cùng nhà trai đã xuất hiện trên dàn siêu xe tiền tỷ đến nhà gái làm lễ rước cô dâu về dinh.

Ông Cao Thắng diện vest lịch lãm, lái siêu xe đến đón dâu - Ảnh: Internet

Trong ngày lên xe hoa, ca sĩ Đông Nhi được tặng rất nhiều của hồi môn. Theo hình ảnh vừa cập nhật cách đây ít phút, giọng ca Bad Boy thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi khi đứng cạnh ông xã Ông Cao Thắng. Điều gây chú ý nhất là nữ ca sĩ mang trên cổ và tay rất nhiều vòng vàng, nhẫn kim cương nặng trĩu.

Đông Nhi đeo của hồi môn nặng trĩu khi về nhà chồng - Ảnh: Internet

Đông Nhi khoác tay Ông Cao Thắng trong lễ cưới - Ảnh: FB

Sau khi làm lễ rước dâu và đón dâu tại nhà cô dâu và chú rể, trưa nay, Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ bay ra Phú Quốc chuẩn bị cho tiệc cưới linh đình vào ngày mai (9/11).