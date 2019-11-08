Tổ chức đám cưới tiền tỷ, Đông Nhi nhận của hồi môn ‘khủng’, đeo vàng nặng trĩu khi về nhà chồng

Sau khi làm lễ tại nhà riêng, ca sĩ Đông Nhi được tặng rất nhiều vòng vàng, nhẫn đắt tiền trước khi theo Ông Cao Thắng về nhà trai.
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Sáng nay (8/11,) lễ cưới được mong chờ nhất Vbiz của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã chính thức diễn ra. Từ sáng sớm, chú rể cùng nhà trai đã xuất hiện trên dàn siêu xe tiền tỷ đến nhà gái làm lễ rước cô dâu về dinh.
Trong ngày lên xe hoa, ca sĩ Đông Nhi được tặng rất nhiều của hồi môn. Theo hình ảnh vừa cập nhật cách đây ít phút, giọng ca Bad Boy thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi khi đứng cạnh ông xã Ông Cao Thắng. Điều gây chú ý nhất là nữ ca sĩ mang trên cổ và tay rất nhiều vòng vàng, nhẫn kim cương nặng trĩu.
Sau khi làm lễ rước dâu và đón dâu tại nhà cô dâu và chú rể, trưa nay, Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ bay ra Phú Quốc chuẩn bị cho tiệc cưới linh đình vào ngày mai (9/11).
Hiện tại, cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí Việt nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ khắp cả nước.