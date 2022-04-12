Tình duyên lận đận và cuộc đời nhiều cay đắng của 'song Cát': Người gặp tin đồn rạn nứt tình cảm, kẻ 3 lần yêu đều thất bại

Có một điều dễ thấy, trong làng giải trí , cuộc sống đời thường của các sao nữ luôn là đề tài được săn đón nồng nhiệt. Đặc biệt là về chuyện tình cảm, nửa kia của các bóng hồng cũng như mối quan hệ tình trạng hôn nhân của họ. Tuy nhiên, không phải người đẹp nào cũng đều may mắn có đường tình duyên thuận lợi, suôn sẻ.

Mới đây, khi hai sao nữ cùng xuất hiện tại một đám cưới và vui vẻ chung một khung hình với nhau, dân tình mới phát hiện khi cả hai người đẹp đều có một điểm chung. Đó chính là trong tên của cả hai đều có chữ Cát, là Cát Tường và Cát Phượng. Về tình trạng mối quan hệ hiện tại của cả hai người đẹp này đều có những biến cố lận đận tình duyên và không được như ý.

Cát Phượng đã từng có mối tình 4 năm mặn nồng với Thái Hòa, cả hai cũng quyết định tổ chức đám cưới. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 7 ngày cặp đôi đã bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi", chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người. 5 năm sau, cô mới mở lòng và bí mật hẹn hò với tình trẻ kém 18 tuổi là diễn viên Kiều Minh Tuấn.

Tuy nhiên, trải qua hơn 10 năm hẹn hò, cả hai từng vướng vào tin đồn hủy hôn, chia tay nhiều lần. Đến năm 2018 thì cặp đôi đã quyết định đăng ký kết hôn và không có ý định tổ chức đám cưới công khai với mọi người. Thời gian gần đây, lại rộ lên tin đồn Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn ngày một dày đặc hơn. Có lẽ là bắt nguồn từ việc cả hai đã rất lâu không nhắc đến đối phương, không tương tác với nhau trên mạng xã hội và nhiều lần người hâm mộ nhận thấy sự xuất hiện lẻ bóng tại chốn đông người. Trước thông tin trên, cả hai đều lựa chọn cách im lặng và mối quan hệ của họ vẫn là dấu hỏi lớn cho khán giả.

Cát Phượng nuối tiếc vì không thể cho con trai một gia đình trọn vẹn. - Ảnh: Internet

Hình ảnh Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. - Ảnh: Internet

Cát Tường

Cát Tường được biết đến là một bà mai "mát tay" tại các chương trình ghép đôi đình đám, các show hẹn hò. Tuy sở hữu khả năng mai mối cực kỳ khéo nhưng đường tình duyên của nữ MC lại gặp nhiều trắc trở và rất lận đận. Năm 2001, Cát Tường đã nên duyên vợ chồng với ông xã Việt kiều, nhưng khi cô mới sinh con thì đã quyết định ly hôn vì chồng ngoại tình. Cũng kể từ đó cho đến nay, cô chỉ chuyên tâm vào công việc và chăm sóc tốt cho con gái mình.

Hiện tại Cát Tường chỉ tập trung vào công việc cá nhân. - Ảnh: Internet

Hình ảnh nữ MC và con gái Na Uy xinh đẹp. - Ảnh: Internet

Sau khi hứng chịu đổ vỡ trong hôn nhân, Cát Tường dường như trở nên khá khép kín và hạn chế tối đa chia sẻ về đời tư, chuyện tình cảm của mình. Mới đây, nữ MC vừa tiết lộ cô từng có 3 mối tình với những bạn trai trẻ tuổi, nhưng vì nhiều lí do nữ MC đã quyết định chia tay và quay trở về cuộc sống làm mẹ đơn thân.

'Song Cát' chụp chung một khung hình. - Ảnh: Internet

Khán giả đều hy vọng Cát Tường và Cát Phượng sớm tìm được nửa kia vào một ngày không xa.