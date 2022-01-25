Tiết lộ số đo vòng eo vượt mặt Ngọc Trinh và Han Sara, Thiều Bảo Trâm bị netizen nghi nói 'vui vui'

Hậu trường 25/01/2022 15:07

Khi được hỏi về số đo vòng eo hiện tại, Thiều Bảo Trâm tiết lộ con số siêu nhỏ khiến nhiều người nghi ngờ cô nàng đang nói xạo.

Ngôi vị sao nữ có số đo vòng eo bé nhất liên tục thay đổi, cách đây vài ngày Han Sara vừa tuyên bố mình đang là người sở hữu vòng hai nhỏ nhất 50,5cm, chính thức “soán ngôi” vòng eo 56 trứ danh của Ngọc Trinh. Thế nhưng mới đây, cư dân mạng còn được phen ngã ngửa bởi con số “siêu thực” mà Thiều Bảo Trâm tiết lộ.

Tiết lộ số đo vòng eo vượt mặt Ngọc Trinh và Han Sara, Thiều Bảo Trâm bị netizen nghi nói 'vui vui' - Ảnh 1
Thiều Bảo Trâm tiết lộ vòng eo 48cm khiến dân tình bán tín bán nghi

Cụ thể, vừa mới đăng tải hình ảnh khoe vóc dáng thon gọn, không chút mỡ thừa của mình lên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm bất ngờ nhận được câu hỏi về số đo vòng eo. Theo đó, khi một khán giả hỏi về chỉ số vòng eo hiện tại, nữ ca sĩ cho biết con số hiện tại của mình là 48 cm. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.

Tiết lộ số đo vòng eo vượt mặt Ngọc Trinh và Han Sara, Thiều Bảo Trâm bị netizen nghi nói 'vui vui' - Ảnh 2
Nữ ca sĩ khẳng định với fan hâm mộ về số đo vòng 2 của mình, theo đó Thiều Bảo Trâm hiện đang là người sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz

So với Ngọc Trinh vòng eo 56cm hay Han Sara vòng eo 50,5cm, Thiều Bảo Trâm khiến cư dân mạng phải "mắt tròn mắt dẹt". Tuy nhiên, nhiều người không tin và cho rằng Thiều Bảo Trâm nói xạo, bởi cô chưa bao giờ khoe hình ảnh dùng thước dây để đo vòng eo của mình.

Không dừng lại ở đó, dân tình còn "đào lại" ảnh giọng ca "Một mình có buồn không" bị dìm dáng trên chương trình truyền hình. Rõ ràng, vòng eo của cô khá "bánh mì".

Tiết lộ số đo vòng eo vượt mặt Ngọc Trinh và Han Sara, Thiều Bảo Trâm bị netizen nghi nói 'vui vui' - Ảnh 3
Vòng eo "bánh mì" trước đây của cô nàng

Hay trong một gameshow truyền hình, nữ ca sĩ sinh năm 1994 cũng bị “khui” lại gương mặt mũm mĩm. Vóc dáng của cô cũng kém thanh mảnh khi so sánh với ảnh tự đăng. Điều này khiến Thiều Bảo Trâm vướng nghi vấn là "thánh photoshop" ảnh. Nhiều người bày tỏ, sau khi giảm cân Thiều Bảo Trâm có phần thon gọn hơn nhưng số đo vòng eo 48 cm là vô cùng khó tin.

Tiết lộ số đo vòng eo vượt mặt Ngọc Trinh và Han Sara, Thiều Bảo Trâm bị netizen nghi nói 'vui vui' - Ảnh 4
Hay gương mặt mũm mĩm trên sóng truyền hình

Sau lùm xùm tình ái tay ba với “sếp” Sơn Tùng và Hải Tú, Thiều Bảo Trâm được cho là đã chia tay với Sơn Tùng, nhưng cả hai đều không lên tiếng xác nhận. Không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, cô nàng chỉ thường xuyên đăng tải những hình ảnh cuộc sống đời thường lên trang cá nhân. Thiều Bảo Trâm cũng đăng tải loạt video khoe thân hình nóng bỏng khi đang tập luyện cùng với chị gái Thiều Bảo Trang. Việc siêng năng luyện tập giúp vóc dáng cô nàng trở nên chuẩn chỉnh hơn rất nhiều. 

Tiết lộ số đo vòng eo vượt mặt Ngọc Trinh và Han Sara, Thiều Bảo Trâm bị netizen nghi nói 'vui vui' - Ảnh 5
Tiết lộ số đo vòng eo vượt mặt Ngọc Trinh và Han Sara, Thiều Bảo Trâm bị netizen nghi nói 'vui vui' - Ảnh 6
Tiết lộ số đo vòng eo vượt mặt Ngọc Trinh và Han Sara, Thiều Bảo Trâm bị netizen nghi nói 'vui vui' - Ảnh 7

Tiết lộ số đo vòng eo vượt mặt Ngọc Trinh và Han Sara, Thiều Bảo Trâm bị netizen nghi nói 'vui vui' - Ảnh 8

Tích cực giảm cân hậu sóng gió tình ái, Thiều Bảo Trâm hiện sở hữu vóc dáng vạn người mê

Không thể phủ nhận nỗ lực giảm cân của bạn gái cũ Sơn Tùng, giờ đây Thiều Bảo Trâm đã sở hữu vóc dáng thon gọn, mảnh mai hơn rất nhiều, gương mặt của cô nàng cũng nhỏ nhắn, đường nét rõ rệt hơn, đồng thời những bộ trang phục bó sát hay áo crop top khoe eo thon cũng không làm khó được nữ ca sĩ.

Không còn phát tướng, Thiều Bảo Trâm khoe body đẹp bất chấp camera thường

Không còn phát tướng, Thiều Bảo Trâm khoe body đẹp bất chấp camera thường

Từng bị chê “đô con”, “vai u bắp thịt” hay mặt như “bánh bao ngâm nước”, thế nhưng giờ đây Thiều Bảo Trâm lột xác ngoạn mục, tự tin khoe body cực thon thả bất chấp camera thường.

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