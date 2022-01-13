Không còn phát tướng, Thiều Bảo Trâm khoe body đẹp bất chấp camera thường

Từng bị chê “đô con”, “vai u bắp thịt” hay mặt như “bánh bao ngâm nước”, thế nhưng giờ đây Thiều Bảo Trâm lột xác ngoạn mục, tự tin khoe body cực thon thả bất chấp camera thường.

Thiều Bảo Trâm nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, nóng bỏng nhất nhì Vbiz. Dù chiều cao khiêm tốn, nhưng tỷ lệ cơ thể của cô nàng đẹp đến khó tin, vòng nào ra vòng nấy cùng làn da trắng bóc khiến fan hâm mộ phải câm nín. Trên ảnh là vậy nhưng cũng nhiều người ngờ vực về body thật của cô nàng, bởi trước đây, không ít lần nữ ca sĩ để lộ thân hình thừa cân, vai u thịt bắp. Thiều Bảo Trâm tự tin khoe body trong clip hậu trường chưa qua chỉnh sửa

Để chứng minh sắc vóc mảnh mai, thon gọn của mình, mới đây tình cũ Sơn Tùng – MTP tự tin tung clip hậu trường chụp ảnh chưa qua chỉnh sửa. Những bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý vì cho thấy trọn vẹn body gợi cảm, mảnh mai của người đẹp ở thời điểm hiện tại. Body mảnh mai, vòng nào ra vòng nấy của Thiều Bảo Trâm

Bất chấp camera thường cùng nhiều góc độ quay, giọng ca sinh năm 1994 vẫn tự tin khoe đôi chân siêu thẳng cùng vòng 3 nảy nở trong chiếc đầm ôm sát body màu trắng. Khoét cổ sâu, bộ váy giúp nữ ca sĩ khoe trọn đường cong hút mắt cùng thần thái ngút ngàn. Vòng 1 và vòng 3 nở nang, đôi chân dài thon thả của giọng ca sinh năm 1994 khiến không ít netizen phải xuýt xoa khen ngợi. Bộ đầm ôm sát khoe trọn vóc dáng sexy, nóng bỏng của tình cũ Sơn Tùng Trước đây giọng ca Love Rosie nhiều lần bị soi thân hình kém đẹp khác hẳn ảnh tự đăng. Không ít khán giả thể hiện sự thất vọng khi sắc vóc của nữ ca sĩ kém xa ảnh "sống ảo" trên mạng. Còn nhớ dân tình từng bóc mẽ sự thật khi nữ ca sĩ để lộ body trong hậu trường quay quảng cáo. Đối với loạt ảnh được tự tay photoshop, vóc dáng của Thiều Bảo Trâm chuẩn không cần chỉnh. Ngược lại, trong đoạn video quảng cáo, nữ ca sĩ lại để lộ body có nhiều khuyết điểm, bắp tay, chân to và mặt đầy đặn. Trước đây, Thiểu Bảo Trâm bị chê "đô con" khi xuất hiện trong clip quảng cáo Hay trong một gameshow truyền hình, nữ ca sĩ 9X cũng bị chê mặt như “bánh bao ngâm nước”. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Thiều Bảo Trâm sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, thon gọn , đẹp mọi góc độ. Ngay cả camera thường cũng không tìm được “góc chết” của cô nàng. Gương mặt của cô cũng bị chê kém sắc cứ như "bánh bao ngâm nước"

Thiều Bảo Trâm từng nói về dự định kết hôn ở tuổi 33 giữa tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ Câu trả lời của Thiều Bảo Trâm cách đây không lâu được cư dân mạng "đào lại" giữa tâm bão tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ, lộ nhiều "hint" đặc biệt với Hải Tú.

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