Thúy Hạnh khóc nấc nhớ lại: 'Tôi không trách về đám cưới chỉ có ba người nhà chồng đến dự'

Hậu trường 03/01/2019 11:20

Dù đám cưới nhiều năm trước neo người nhà chồng nhưng Thúy Hạnh vẫn thông cảm cho Minh Khang và không một lời trách cứ.

Mới đây, cặp vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang đã cùng tham gia chương trình Sao hỏa sao kim và gây xúc động với câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió. Sau nhiều năm hôn nhân mặn nồng, đây là lần đầu tiên vợ chồng Thúy Hạnh tiết lộ đám cưới 10 năm trước rất neo người bên nội. Minh Khang rớt nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc hôn lễ chỉ có đúng 3 người bên phía họ hàng nhà trai tham gia. Tuy vậy, Thúy Hạnh cho biết chưa bao giờ trách Minh Khang hay gia đình chồng. Bản thân cô cũng từng mơ về một đám cưới xa hoa với đầy đủ quan khách hai họ nhưng lỡ yêu Minh Khang rồi nên đành chấp nhận tất cả.

"Tôi không trách chồng về việc đám cưới chỉ có ba người nhà chồng tới dự. Đám cưới thì ai cũng muốn có đầy đủ hai bên nội ngoại, nhưng gia đình anh Khang neo người, bố mẹ anh mất sớm nên tôi hiểu được.

Bố mẹ tôi khi ấy cũng thương con lắm, nhưng tôi đã nói với ông bà rằng: 'Con đã chọn người đàn ông này, sướng thì con hưởng, khổ thì con chịu'.

Làm cha làm mẹ ai chẳng muốn con gái mình được gả đi một cách đàng hoàng. Nhìn bên nhà trai như vậy, bố mẹ nào chẳng chạnh lòng.

Chồng tôi nói gia đình tôi theo mẫu hệ để tôn trọng tôi thôi, chứ vợ chồng tôi đều tôn trọng lẫn nhau. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Tôi là người nhìn về tương lai chứ không phải quá khứ. Tương lai của chúng tôi là cả một cuộc sống về phía trước, là hai đứa con", Thúy Hạnh tâm sự.

Thúy Hạnh khóc nấc nhớ lại: 'Tôi không trách về đám cưới chỉ có ba người nhà chồng đến dự' - Ảnh 1
Thúy Hạnh bật khóc khi nhớ lại thời kỳ khó khăn, chật vật lắm hai vợ chồng mới đến được với nhau - Ảnh: Internet
Thúy Hạnh khóc nấc nhớ lại: 'Tôi không trách về đám cưới chỉ có ba người nhà chồng đến dự' - Ảnh 2
Minh Khang cho biết anh nợ Thúy Hạnh rất nhiều, nếu có kiếp sau vẫn chọn cô làm vợ - Ảnh: Internet
Thúy Hạnh khóc nấc nhớ lại: 'Tôi không trách về đám cưới chỉ có ba người nhà chồng đến dự' - Ảnh 3
Sau 10 năm mặn nồng, Thúy Hạnh và Minh Khang đã có hai cô con gái xinh xắn - Ảnh: Internet

Mười năm trước, đám cưới giữa Thúy Hạnh và Minh Khang đã gây bất ngờ cho tất cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Thúy Hạnh ngày đó là một người mẫu có tiếng, sở hữu vẻ đẹp sắc nét với nụ cười sáng và vóc dáng lộng lẫy kiêu sa. Trong khi đó, Minh Khang chỉ là một nhạc sĩ bình thường với kinh tế không mấy dư dả.

Khi cưới Thúy Hạnh, Minh Khang từng phải vay 60 triệu đồng để bù vào các khoản thiếu. Khó khăn là thế nhưng Thúy Hạnh yêu chồng và sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng anh suốt nhiều năm qua. Đó là lý do Minh Khang nói nợ Thúy Hạnh cả đời, nếu có kiếp sau vẫn chọn cô làm vợ.

Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang

Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang

Căn biệt thự hoành tráng mà gia đình Thúy Hạnh và Minh Khang đang sinh sống tại quận 9, TP. HCM được thiết kế sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

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