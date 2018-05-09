Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang

Hậu trường 09/05/2018 16:56

Căn biệt thự hoành tráng mà gia đình Thúy Hạnh và Minh Khang đang sinh sống tại quận 9, TP. HCM được thiết kế sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

Nhắc đến Thúy Hạnh – Minh Khang, khán giả không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ sự nghiệp thành công cũng như gia đình hạnh phúc viên mãn của cả hai. Đây là một trong số ít cặp đôi của làng giải trí Việt có cuộc sống hôn nhân hòa hợp và bền lâu. Hơn 10 năm kết hôn, hiện tại họ đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên hai cô ‘công chúa’ xinh xắn và thông minh. 

Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của Thúy Hạnh và Minh Khang - Ảnh: FBNV

Về sự nghiệp, Thúy Hạnh và Minh Khang đã khẳng định được vị thế khó thay thế trong làng người mẫu cũng như trên thị trường âm nhạc. Hiện tại, hai vợ chồng đang sống trong căn biệt thự triệu đô, rộng 200m2 tại quận 9, TP.HCM. Tổ ấm của cặp bố con trong chương trình Bố ơi! mình đi đâu thế khá rộng rãi và thoáng mát với hai mặt tiền. Biệt thự có 3 tầng được thiết kế với tone màu trắng - xanh chủ đạo và được trồng nhiều cây cối xung quanh nhìn rất mát mắt.

Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang - Ảnh 2
Biệt thự được thiết kế khá sang trọng với tone màu nhẹ nhàng - Ảnh: Internet
Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang - Ảnh 3
Bên ngoài được trồng nhiều cây xanh và hoa gần gũi với thiên nhiên - Ảnh: Internet

Vào bên trong biệt thự, bạn sẽ thực sự bị cuốn hút bởi thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại. Đặc biệt, căn biệt thự được trang bị đồ nội thất đầy đủ và tiện nghi vô cùng.

Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang - Ảnh 4
Phòng khách khá rộng và thoáng mát - Ảnh: Internet

Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang - Ảnh 5

Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang - Ảnh 6
Bếp không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi - Ảnh: Internet

Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang - Ảnh 7

Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang - Ảnh 8
Không gian riêng tư của hai 'công chúa' nhà Minh Khang -Ảnh: Internet
Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang - Ảnh 9
Góc học tập gọn gàng và đáng yêu của hai cô nàng - Ảnh: Internet
Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang - Ảnh 10
Phòng ngủ sang trọng được thiết kế theo phong cách huyền bí của cặp vợ chồng nổi tiếng - Ảnh: Internet
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