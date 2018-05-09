Choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang

Nhắc đến Thúy Hạnh – Minh Khang, khán giả không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ sự nghiệp thành công cũng như gia đình hạnh phúc viên mãn của cả hai. Đây là một trong số ít cặp đôi của làng giải trí Việt có cuộc sống hôn nhân hòa hợp và bền lâu. Hơn 10 năm kết hôn, hiện tại họ đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên hai cô ‘công chúa’ xinh xắn và thông minh.

Gia đình hạnh phúc của Thúy Hạnh và Minh Khang - Ảnh: FBNV

Về sự nghiệp, Thúy Hạnh và Minh Khang đã khẳng định được vị thế khó thay thế trong làng người mẫu cũng như trên thị trường âm nhạc. Hiện tại, hai vợ chồng đang sống trong căn biệt thự triệu đô, rộng 200m2 tại quận 9, TP.HCM. Tổ ấm của cặp bố con trong chương trình Bố ơi! mình đi đâu thế khá rộng rãi và thoáng mát với hai mặt tiền. Biệt thự có 3 tầng được thiết kế với tone màu trắng - xanh chủ đạo và được trồng nhiều cây cối xung quanh nhìn rất mát mắt.