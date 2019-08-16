Thức đến 1 giờ sáng chăm vợ con mới sinh, Tuấn Hưng được phong danh hiệu ‘ông chồng quốc dân’

Hậu trường 16/08/2019 16:09

Nhìn cảnh ca sĩ Tuấn Hưng lúc 1 giờ sáng vẫn thức quạt cho vợ và con mới sinh khi nhà mất điện, mọi người vô cùng xúc động.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải clip bên vợ và con mới sinh lúc nửa đêm khiến dân mạng cảm động. Dù chạy show về mệt nhưng thấy cảnh vợ con khó chịu vì nhà mất điện giữa trời nóng, ông bố 3 con vẫn thức để quạt mà không một lời kêu ca.

Tuấn Hưng quay clip lúc 1 giờ sáng thức quạt cho vợ con khi mất điện.

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Dân mạng xúc động với khoảnh khắc đời thường của ông bố 3 con - Ảnh: Cắt từ clip

Anh viết: "Để mà nói: nhà to hay nhà bé, ở phố hay ở quê thì cái cảnh mất điện vẫn là cái cảnh đáng sợ nhất. Mọi thứ dừng lại hết, ảnh hưởng hết.

Em Sâm lần đầu biết thế nào là mất điện, nóng nên cứ ọ ẹ, khổ thân.

Bố vừa đi làm tít tận Hạ Long vừa về thì tắt điện, thương 2 mẹ con bố buồn ngủ díp mắt vẫn phải thức quạt mát cho 2 mẹ con. Chủ quan quá không mua quạt tích điện đề phòng.

Càng thấy thấm câu: 'Nuôi con mới thấu lòng cha mẹ...'

Chắc chắn lúc mình còn bé thì chỗ sạch con nằm, sạch mát cũng dành cho con. Làm bố làm mẹ vất vả thì có thật nhưng nhìn các con khôn lớn từng ngày thì không gì vui sướng bằng. Mẹ Trần Thu Hương nhỉ".

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Trước đó, nam ca sĩ khiến dân mạng 'phát sốt' với hình ảnh nằm dưới sàn ngủ vì kiệt sức khi vào bệnh viện trông nom vợ sinh - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của giọng ca Nắm lấy tay anh đã nhận về sự quan tâm lớn từ đông đảo bạn bè người hâm mộ. Việc làm nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương của Tuấn Hưng dành cho vợ con được dân mạng khen ngợi hết lời.

Fan bày tỏ: "Yêu anh ghê. Mỗi cái quạt là chan chứa tình yêu thương, quạt còn nhẹ nhàng sợ em thức giấc. Mát không phải bởi gió. Mát bởi tình yêu thương hy sinh của anh dành cho gia đình. Yêu anh"; "Cảnh này quá đáng yêu anh à"; "Chú Tuấn Hưng đúng thật là ông chồng quốc dân, yêu thương vợ con hết mực"; "Sâm có 1 người bố quá là tuyệt vời"...

Tuấn Hưng lần đầu đăng ảnh bế con thứ 3 mới sinh, hài hước chia sẻ đang ngồi cạnh Lý Hải

Tuấn Hưng lần đầu đăng ảnh bế con thứ 3 mới sinh, hài hước chia sẻ đang ngồi cạnh Lý Hải

Sáng ngày 5/8, vợ của ca sĩ Tuấn Hưng là Thu Hương đã sinh mổ con thứ ba là bé trai nặng hơn 3kg tại một bệnh viện Quốc tế ở Hà Nội.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng

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