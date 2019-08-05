Ca sĩ Tuấn Hưng hạnh phúc khi vợ vừa hạ sinh con trai thứ 3

Hậu trường 05/08/2019 16:27

Sau 5 năm "về chung nhà", tổ ấm của ca sĩ Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương ngày càng hạnh phúc. Cặp đôi vừa đón con trai thứ 3 chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Theo thông tin mới được đăng tải, Thu Hương vừa hạ sinh thành công con thứ 3 cách đây ít giờ tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Được biết, con trai ca sĩ Tuấn Hưng chào đời bằng phương pháp đẻ mổ, nặng 3,2kg. Hiện sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định. Giọng ca Nắm lấy tay anh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

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Gia đình Tuấn Hưng vào bệnh viện chào đón thành viên mới ra đời - Ảnh: Internet

Trước đó, bà xã Tuấn Hưng chia sẻ, cô và chồng từng quyết định chỉ sinh hai con. Khi biết tin mang thai con thứ ba, cả hai vô cùng bất ngờ. Dù ngoài dự tính nhưng Tuấn Hưng và Thu Hương vẫn rất vui mừng. Hai bé Su Hào và Son cũng háo hức khi biết mình có thêm em.

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Sau khi biết tin sắp lên chức bố lần 3, Tuấn Hưng hạn chế chạy show và dành thời gian chăm sóc vợ con - Ảnh: Internet
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Khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng được nhận xét là một trong những ca sĩ đào hoa nhất nhì làng giải trí Việt. Trước khi kết hôn với bà xã Thu Hương, chàng "Ngựa hoang" từng vướng nhiều ồn ào tình ái với hàng loạt mỹ nhân tên tuổi trong showbiz. Thế nhưng sau khi lập gia đình, nam ca sĩ đã thay đổi hoàn toàn. Anh chuyên tâm lo cho sự nghiệp và vun vén hạnh phúc gia đình. Sau 5 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi ngày càng hạnh phúc khi 3 nhóc tỳ đáng yêu lần lượt ra đời.

Ra ngoài 'hổ báo' bao nhiêu, ở nhà Tuấn Hưng ấm áp bấy nhiêu khi chăm chỉ nội trợ đỡ đần vợ bầu bí

Ra ngoài 'hổ báo' bao nhiêu, ở nhà Tuấn Hưng ấm áp bấy nhiêu khi chăm chỉ nội trợ đỡ đần vợ bầu bí

Tuấn Hưng được người hâm mộ và đồng nghiệp ngợi khen là "người đàn ông của năm" khi chia sẻ niềm vui làm việc nhà thay vợ bầu bí.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng và Thu Hương Tuấn Hưng bà xã Tuấn Hưng

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