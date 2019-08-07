Tuấn Hưng hé lộ hình ảnh đầu tiên của vợ và con trai mới sinh, sao Việt ùn ùn chúc mừng

Sáng 5/8, vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng - Thu Hương hân hoan chào đón con thứ 3 ra đời tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Được biết, con trai nam ca sĩ chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,2kg. Hiện sức khỏe của mẹ và em bé đều ổn định, giọng ca Nắm lấy tay anh luôn túc trực bên bà xã trong giây phút trọng đại.



Khoảnh khắc gia đình Tuấn Hưng vào bệnh viện, hân hoan chào đón thành viên mới ra đời - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, nam ca sĩ vừa đăng tải hình ảnh đầu tiên của vợ và con trai lên trang cá nhân. Anh còn viết kèm dòng trạng thái ngọt ngào, gửi lời yêu thương đến bà xã Thu Hương: "Bây giờ đây là lúc anh hét lên yêu em rất nhiều và thương em rất nhiều. Cuộc đời anh may mắn khi có em. Love you forever".