Tuấn Hưng hé lộ hình ảnh đầu tiên của vợ và con trai mới sinh, sao Việt ùn ùn chúc mừng

Khoe ảnh bà xã Thu Hương và con trai mới sinh trong bệnh viện, ca sĩ Tuấn Hưng nhận được vô số lời chúc mừng từ mọi người.
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Sáng 5/8, vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng - Thu Hương hân hoan chào đón con thứ 3 ra đời tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Được biết, con trai nam ca sĩ chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,2kg. Hiện sức khỏe của mẹ và em bé đều ổn định, giọng ca Nắm lấy tay anh luôn túc trực bên bà xã trong giây phút trọng đại.
Cách đây ít giờ, nam ca sĩ vừa đăng tải hình ảnh đầu tiên của vợ và con trai lên trang cá nhân. Anh còn viết kèm dòng trạng thái ngọt ngào, gửi lời yêu thương đến bà xã Thu Hương: "Bây giờ đây là lúc anh hét lên yêu em rất nhiều và thương em rất nhiều. Cuộc đời anh may mắn khi có em. Love you forever".
Ngay sau dòng tâm sự xúc động của Tuấn Hưng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng.
Tuấn Hưng và Thu Hương kết hôn vào năm 2014. Từng được xem là ca sĩ đào hoa nhất nhì showbiz, thế nhưng sau 5 năm "về chung nhà" với bà xã 9x, giọng ca Nắm lấy tay anh luôn thể hiện mình là một người đàn ông của gia đình, hết lòng chăm lo cho vợ con.