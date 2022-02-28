Thông tin tang lễ của NSƯT Ngọc Đáng tại Mỹ: Đồng nghiệp thân thiết đã tìm được một mảnh đất để chôn cất bà

Theo di nguyện của nghệ sĩ Ngọc Đáng lúc sinh thời là muốn được chôn cất tại Mỹ nên các đồng nghiệp trong ban Cổ nhạc Phương Nam, đặc biệt là vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Thu - Phillip Nam đã tìm được một mảnh đất để chôn cất bà.

Vừa qua, hôm 23/2, NSƯT Ngọc Đáng đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện UCI Orange, California, Mỹ (nhằm ngày 24/2 giờ Việt Nam), hưởng thọ 72 tuổi. Thông tin trên đã khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi đau xót. Đặc biệt, trước lúc ra đi, cố nghệ sĩ chỉ sống 1 mình, cô quạnh trên đất Mỹ càng khiến netizen nghẹn lòng.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng thuở sinh thời - Ảnh: Internet

Đến mới đây, nhiều đồng nghiệp của bà tại Mỹ đã chính thức thông báo về thời gian tổ chức tang lễ cho nữ nghệ sĩ. Theo đó, vì di nguyện của bà là được an táng tại Mỹ, nên bạn bè thân thiết như vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Thu - Phillip Nam sẽ tổ chức tang lễ cho nghệ sĩ Ngọc Đáng tại nhà quàn Peek Federal Home. Lễ phúng viếng sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối ngày 21/3. Lễ an táng từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 22/3 (giờ Mỹ).

Vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Thu - Phillip Nam cũng đã tìm được một mảnh đất để chôn cất bà.

Thông tin tang lễ của cố nghệ sĩ trên đất Mỹ - Ảnh: Internet

Tại Việt Nam, NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ, danh hài Việt Hương, nghệ sĩ Bình Tinh cùng đại diện gia đình và hai con trai của cố NSƯT Ngọc Đáng sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho bà. Được biết, lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng sẽ được tổ chức vào thứ Tư tuần này, ngày 2/3 tại chùa Tường Nguyên, P.8, Q.4, TPHCM, từ 9 giờ sáng đến 24 giờ cùng ngày.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng trước khi qua đời: Sống một mình, bệnh tình nguy kịch không có người thân bên cạnh Trước khi qua đời, nghệ sĩ Ngọc Đáng sống một mình, khi nhập viện vì bệnh tình nặng, nguy kịch nữ nghệ sĩ phải ở trong khu chăm sóc tích cực nên không có người thân bên cạnh, thăm hỏi.

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