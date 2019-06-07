Hiện tại, sức khỏe của nghệ sĩ Xuân Hiếu đã có những chuyển biến tích cực sau 3 ngày truyền máu liên tục.

Vừa qua, làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Xuân Hiếu mắc bệnh ung thư tiết niệu đã di căn qua xương. Được biết theo kế hoạch, nam nghệ sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật vào ngày 4/6 nhưng vì sức khỏe quá yếu và thiếu máu trầm trọng nên ca mổ phải dời lại. Các chỉ số sức khỏe của Xuân Hiếu đều dưới mức cho phép nên bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật – Ảnh: Internet

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Xuân Hiếu đã có những chuyển biến khả quan hơn. Theo đó, nam nghệ sĩ đã có thể tự cập nhật tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, anh không quên gửi lời cảm ơn đến những người bạn bè, đồng nghiệp đã chung tay giúp đỡ anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bài đăng trên trang cá nhân của Xuân Hiếu - Ảnh: Internet Chia sẻ trên Facebook, nam nghệ sĩ cho biết: "Hôm nay Xuân Hiếu đã khá hơn tí và giờ chờ bạch cầu lên đủ bác sĩ sẽ hội chẩn để lên kế hoạch cho việc mổ.

Xuân Hiếu muốn dành những lời cám ơn chân tình nhất đến tất cả những anh chị em nghệ sĩ trong và ngoài nước đã thương yêu Xuân Hiếu thật nhiều. Cám ơn và nhớ ơn mọi người rất rất nhiều”. Theo đó, sau khi tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Xuân Hiếu ổn định hơn, các bác sĩ sẽ tiến hành hội chẩn để tiến hành phẫu thuật. Bạn bè, đồng nghiệp đều hy vọng nghệ sĩ Xuân Hiếu sớm bình phục - Ảnh: Internet Một số bình luận từ khán giả và bạn bè của nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của Xuân Hiếu, khán giả và bạn bè, đồng nghiệp đồng loạt để lại lời nhắn động viên dành cho nam nghệ sĩ. Bên cạnh đó là những lời cầu nguyện mong cho anh vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này để sớm trở lại với nghệ thuật.

Được ủng hộ hơn nửa tỷ, nghệ sĩ Xuân Hiếu vẫn chưa thể phẫu thuật, ai cũng rưng rưng khi biết lý do Bạn bè, đồng nghiệp cùng đông đảo người hâm mộ chỉ biết cầu nguyện cho sức khỏe của nghệ sĩ Xuân Hiếu ổn định để có thể lên bàn mổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-ve-tinh-trang-suc-khoe-cua-nghe-si-xuan-hieu-sau-nhieu-ngay-tri-hoan-phau-thuat-ung-thu-327404.html