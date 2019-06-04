Được ủng hộ hơn nửa tỷ, nghệ sĩ Xuân Hiếu vẫn chưa thể phẫu thuật, ai cũng rưng rưng khi biết lý do

Bạn bè, đồng nghiệp cùng đông đảo người hâm mộ chỉ biết cầu nguyện cho sức khỏe của nghệ sĩ Xuân Hiếu ổn định để có thể lên bàn mổ.

Theo kế hoạch thì sáng nay (4/6), nghệ sĩ Xuân Hiếu sẽ lên bàn mổ. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe không cho phép nên ca phẫu thuật đã bị trì hoãn. Theo thông tin vừa được nhạc sĩ Phương Uyên đăng tải, nhiều chỉ số về sức khỏe của nghệ sĩ saxophone đang dưới mức cho phép, thiếu máu nghiêm trọng nên cần theo dõi thêm. Cô thông báo: “Gia đình Xuân Hiếu vừa cho hay, sáng nay sau khi xét nghiệm mọi thứ thì sức khoẻ của Hiếu không đảm bảo cho ca mổ, chúng ta sẽ phải chờ và cầu nguyện… Bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của Hiếu và đưa ra quyết định”.

Thực hiện các kiểm tra trước khi lên bàn mổ, bác sĩ cho biết sức khỏe Xuân Hiếu quá yếu, thiếu máu nghiêm trọng nên cần theo dõi thêm - Ảnh: FBNV Hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hiếu khi còn khỏe mạnh bên vợ con - Ảnh: Internet Trước đó, khi biết tin nghệ sĩ Xuân Hiếu mắc bệnh ung thư tiết niệu đã di căn qua xương, mọi người vô cùng xót xa. Nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí Việt đã đứng lên quyên góp và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua bạo bệnh. Hình ảnh mới nhất của nam nghệ sĩ tài hoa tại bệnh viện - Ảnh: FBNV Được biết, ca mổ lần này dự kiến diễn ra trong vòng 4-6 giờ, cơ hội thành công là 50% - Ảnh: FBNV Theo thông tin được nhạc sĩ Phương Uyên cập nhật vào tối qua, số tiền Xuân Hiếu nhận được đã lên đến khoảng 600 triệu đồng.

"Về việc tiếp sức cho cuộc chiến ngày mai, ngoài những cuộc tiếp sức khá mạnh mẽ của em Đàm Vĩnh Hưng 50 triệu, bé Mỹ Tâm 100 triệu, Hồ Ngọc Hà 100 triệu, Lệ Quyên và các nghệ sĩ 100 triệu thì những cuộc tiếp sức không thể thiếu khác của anh em đầy cảm xúc, đầy xúc động đã giúp cho năng lượng tăng lên khá nhanh... Hiện nay tài khoản của Xuân Hiếu đã nhận được gần 600 triệu (có 1 vài số tiền chưa nhận được, nếu nhận được theo đúng lời hứa thì số tiền sẽ vượt qua con số vừa thông báo). Xuân Hiếu gửi lời cám ơn tất cả những ai đã tiếp sức cùng Hiếu, không ngờ mọi người vẫn còn thương mình đến như vậy, quá bất ngờ và xúc động", cô viết.

Sau Mỹ Tâm, Hà Hồ chuyển ngay 100 triệu ủng hộ đồng nghiệp đang 'thập tử nhất sinh' vì ung thư Làng giải trí Việt vô cùng xót xa khi biết tin nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu bị ung thư tiết niệu và đã di căn đến xương.

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