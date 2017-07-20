Thí sinh Next Top Model khóc thét khi phải chụp ảnh với trăn khổng lồ

Hậu trường 20/07/2017 17:30

Ngay khi nhìn thấy người bạn diễn trong thử thách tập 5 là một chú trăn khổng lồ, các người mẫu đã trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Đến khi bước vào thử thách chụp ảnh, nhiều người mẫu đã khóc thét vì sợ hãi.

Thử thách trong tập 5 của chương trình Vietnam's Next Top Model 2017, các người mẫu sẽ phải đối mặt với thử thách chụp hình cùng bạn diễn là chú trăn khổng lồ. 

Thí sinh Next Top Model khóc thét khi phải chụp ảnh với trăn khổng lồ
Khác với thái độ của các thí sinh, siêu mẫu Hoàng Yến tự tin thị phạm một tư thế chụp ảnh với trăn khổng lồ - Ảnh: Facebook chương trình.

Thí sinh Next Top Model khóc thét khi phải chụp ảnh với trăn khổng lồ
Vừa nhìn thấy hình ảnh của siêu mẫu Hoàng Yến tạo dáng với chú trăn khổng lồ, các người mẫu tham gia cuộc thi đã há hốc miệng vì kinh ngạc và sợ hãi- Ảnh: Facebook chương trình.

Đứng trước thử thách khó khăn này, rất nhiều người mẫu dù đã dày dặn kinh nghiệm chinh chiến trong các mùa giải trước như Cao Thiên Trang, Lại Thanh Hương, Kim Dung… vẫn phải khóc thét, nước mắt ngắn dài khi bước vào thử thách chụp ảnh. 

Cùng điểm qua những hình ảnh “rùng rợn” mà các người mẫu đã phải trải qua trong trailer giới thiệu tập 5 của chương trình này:

Lại Thanh Hương là người mẫu có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng, ánh mắt trở nên thất thần khi phải chụp ảnh với trăn - Ảnh: Facebook chương trình.

Vẻ mặt căng thẳng vì sợ hãi của người mẫu Kim Dung khi để trăn cuộn quanh cơ thể - Ảnh: Facebook chương trình.

Trong nhà chung, Cao Thiên Trang gần như không sợ đụng độ với bất kỳ ai nhưng khi bước vào thử thách chụp hình cô đã phải khóc thét vì sợ hãi - Ảnh: Facebook chương trình.

Thí sinh Next Top Model khóc thét khi phải chụp ảnh với trăn khổng lồ
Không chỉ một mà có đến hai chú trăn khác màu nhau được sử dụng làm bạn diễn của các người mẫu. - Ảnh: Facebook chương trình.

Được biết tập 5 của chương trình với thử thách chụp ảnh cùng trăn vô cùng rùng rợn này sẽ lên sóng kênh VTV3 vào lúc 20 giờ, thứ 7 ngày 22-7.

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