Thí sinh Next Top Model khóc thét khi phải chụp ảnh với trăn khổng lồ

Ngay khi nhìn thấy người bạn diễn trong thử thách tập 5 là một chú trăn khổng lồ, các người mẫu đã trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Đến khi bước vào thử thách chụp ảnh, nhiều người mẫu đã khóc thét vì sợ hãi.

Thử thách trong tập 5 của chương trình Vietnam's Next Top Model 2017, các người mẫu sẽ phải đối mặt với thử thách chụp hình cùng bạn diễn là chú trăn khổng lồ.

Đứng trước thử thách khó khăn này, rất nhiều người mẫu dù đã dày dặn kinh nghiệm chinh chiến trong các mùa giải trước như Cao Thiên Trang, Lại Thanh Hương, Kim Dung… vẫn phải khóc thét, nước mắt ngắn dài khi bước vào thử thách chụp ảnh.

Cùng điểm qua những hình ảnh “rùng rợn” mà các người mẫu đã phải trải qua trong trailer giới thiệu tập 5 của chương trình này:

Được biết tập 5 của chương trình với thử thách chụp ảnh cùng trăn vô cùng rùng rợn này sẽ lên sóng kênh VTV3 vào lúc 20 giờ, thứ 7 ngày 22-7.

Thực hư chuyện Hồng Xuân rời Vietnam’s Next Top Model vì bị đánh gãy mũi tại nhà chung Tập 4 của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017 vào tối 15/7 khiến khán giả không khỏi choáng khi chứng kiến màn tranh cãi dữ dội, thậm chí đánh nhau giữa các thí sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-sinh-next-top-model-khoc-thet-khi-phai-chup-anh-voi-tran-khong-lo-222084.html