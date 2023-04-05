Thêm một cặp vợ chồng nổi tiếng Vbiz tiết lộ can thiệp phương pháp thụ tinh nhân tạo để sinh con sau 12 năm kết hôn?

Hậu trường 05/04/2023 06:49

Theo như lời nữ diễn viên cho biết, vợ chồng đã hoàn tất công đoạn trữ phô vì kế hoạch này đã được thực hiện cách đây khá lâu.

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt phim mới vào chiều ngày 4/4, diễn viên Thu Trang bất ngờ tiết lộ về kế hoạch sinh thêm con cho ông xã Tiến Luật sau nhiều năm tập trung sự nghiệp. Theo chia sẻ, vợ chồng nữ diễn viên đã can thiệp phương pháp cấy phôi, thụ tinh nhân tạo để có con. Tuy nhiên, việc sinh thêm con phải tạm gác lại bởi bà xã Tiến Luật còn nhiều dự án phim ảnh chưa ghi hình.

Thêm một cặp vợ chồng nổi tiếng Vbiz tiết lộ can thiệp phương pháp thụ tinh nhân tạo để sinh con sau 12 năm kết hôn? - Ảnh 1
Thu Trang gây ấn tượng bởi ngoại hình trẻ trung, quyến rũ tại buổi họp báo - Ảnh: Internet

Theo như lời bà xã Tiến Luật cho biết, vợ chồng đã hoàn tất công đoạn trữ phôi vì kế hoạch này đã được thực hiện cách đây khá lâu. Tuy nhiên, hiện tại phải tạm gác lại để hoàn thành xong một bộ phim sắp bấm máy nữa. Cụ thể, Thu Trang chia sẻ:

"Trước khi làm phim này, từ hồi năm ngoái, tôi và anh Luật đã có dự định sinh thêm bé nữa. Tới tuổi này tự dưng lại muốn có thêm con, muốn có hai đứa con gái nữa. Chúng tôi cũng sẵn sàng kế hoạch rồi, cũng đi gặp bác sĩ xin tư vấn, hút trứng, tạo phôi xong hết rồi, chuẩn bị để phôi vào thôi.

Lúc đấy tôi nghĩ bộ Con Nhót Mót Chồng không có cảnh hành động gì hết nên vẫn có thể đóng phim bình thường. Như lần mang thai bé đầu, tới tháng thứ 8 tôi mới nghỉ do tôi không ốm nghén gì hết. Nhưng sau đó tôi lại nhận được một lời mời dự án bấm máy trong tháng 3, tháng 4 năm 2023, lúc đó anh Luật cũng khuyên là cứ đợi xong dự án rồi ‘để vô’ sau. Anh Vũ Ngọc Đãng và mọi người trong ekip đều biết".

Thêm một cặp vợ chồng nổi tiếng Vbiz tiết lộ can thiệp phương pháp thụ tinh nhân tạo để sinh con sau 12 năm kết hôn? - Ảnh 2
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đã hoàn tất công đoạn trữ phôi vì kế hoạch này đã được thực hiện cách đây khá lâu - Ảnh: Internet

May mắn Thu Trang cũng nhận được sự đồng tình từ ông xã Tiến Luật, chồng động viên hãy hoàn thành hết các dự án, rồi mới tính đến chuyện sinh thêm con. Theo Thu Trang, rất có thể, cô sẽ thực hiện dự định này vào năm sau.

Thêm một cặp vợ chồng nổi tiếng Vbiz tiết lộ can thiệp phương pháp thụ tinh nhân tạo để sinh con sau 12 năm kết hôn? - Ảnh 3
Theo Thu Trang, rất có thể, cô sẽ thực hiện dự định này vào năm sau - Ảnh: Internet

Xuất hiện tại họp báo phim, Thu Trang gây ấn tượng bởi ngoại hình trẻ trung, quyến rũ. Cô được ông xã Tiến Luật tháp tùng, nắm chặt tay trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Bên cạnh những thông tin đáng chú ý về dự án điện ảnh mới, Thu Trang cũng tiết lộ dự định sinh thêm con của vợ chồng mình.

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