Thanh Hằng và ông xã Nhật Minh đón 'tin vui' ngay sau hôn lễ đẹp tựa cổ tích

Hậu trường 30/10/2023 09:49

Tối ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, siêu mẫu Lan Khuê, Hương Giang, diễn viên Lương Mạnh Hải...  

Mới đây, trang Kompa đã công bố danh sách 10 chủ đề nóng, được khán giả quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội từ ngày 16/10 đến 22/10, đáng chú ý trong đó có đám cưới của Thanh Hằng đứng tại vị trí số 7. Điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng của nàng siêu mẫu "không phải dạng vừa đâu". Bởi nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Hằng luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm riêng tư. 

Thanh Hằng và ông xã Nhật Minh đón 'tin vui' ngay sau hôn lễ đẹp tựa cổ tích - Ảnh 1
Đám cưới của Thanh Hằng đứng tại vị trí số 7 trong bảng xếp hạng top 10 chủ đề nóng, được quan tâm trên mạng xã hội

Vừa qua, tối 29/10, siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục tung bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích trên trang cá nhân. Cô viết: "Halloween hóa trang thành cô dâu". Người đẹp lựa chọn chiếc váy bồng bềnh, kết hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp tựa nàng thơ. Bó hoa cưới màu trắng tinh khôi tạo điểm nhấn cho trang phục. Trong mọi khung hình, Thanh Hằng tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc bên nhạc trưởng Trần Nhật Minh. 

Thanh Hằng và ông xã Nhật Minh đón 'tin vui' ngay sau hôn lễ đẹp tựa cổ tích - Ảnh 2
Tối 29/10, siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục tung bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích trên trang cá nhân. Cô viết: "Halloween hóa trang thành cô dâu"

Sau lễ cưới, khán giả đang tò mò về địa điểm đôi vợ chồng son lực chọn tận hưởng chuyến trăng mật nhưng 'chị đại' của làng mẫu Việt đã hé lộ: "Không có trăng mật mà chỉ có shopping". Việc Thanh Hằng lựa chọn đi mua sắm thay vì đi hưởng tuần trăng mật khiến dân tình vô cùng ngạc nhiên. Nhiều người cho rằng, lý do cặp đôi lựa chọn như vậy có lẽ là vì lịch trình làm việc bận rộn, không thể sắp xếp nghỉ dài ngày. 

Thanh Hằng và ông xã Nhật Minh đón 'tin vui' ngay sau hôn lễ đẹp tựa cổ tích - Ảnh 3
Người đẹp lựa chọn chiếc váy bồng bềnh, kết hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp tựa nàng thơ

Không chỉ chuyện trăng mật mà trước đó, lễ cưới của cặp đôi cũng có nhiều điểm "độc lạ" hơn hết. Theo đó, buổi lễ không có các nghi thức cắt bánh, rót rượu, mà diễn ra đơn giản, nhanh chóng. Sau phát biểu của bố chú rể là phần chia sẻ của Thanh Hằng. Chị đại làng mẫu Việt xúc động: "Tôi không nghĩ mình sẽ có ngày được mặc váy cưới như hôm nay. Tôi điều gì cũng có, cũng sở hữu rồi, chỉ có một nửa còn lại là bỏ ngỏ. Đêm tiệc hôm nay cảm xúc dâng trào, tôi cảm nhận mình vui một thì mọi người vui mười. Tôi trân quý cảm giác đó".

Thanh Hằng và ông xã Nhật Minh đón 'tin vui' ngay sau hôn lễ đẹp tựa cổ tích - Ảnh 4
Sau lễ cưới, khán giả đang tò mò về địa điểm đôi vợ chồng son lực chọn tận hưởng chuyến trăng mật nhưng 'chị đại' của làng mẫu Việt đã hé lộ: "Không có trăng mật mà chỉ có shopping"

Tiếp lời bà xã, Trần Nhật Minh cũng có lời phát biểu ngắn: "Tôi từng nhiều lần đứng trên các sân khấu lớn, nhưng hôm nay vẫn rất run. Lần đầu tiên tôi vừa đệm đàn vừa hát như thế này, và chắc là cũng không còn dịp nào khác nữa đâu. Xin mọi người luôn dành tình cảm trân quý như thế này cho vợ chồng chúng tôi". Nhật Minh còn đùa rằng đã gia nhập hội những người "rất thích nghe vợ nói".

Thanh Hằng và ông xã Nhật Minh đón 'tin vui' ngay sau hôn lễ đẹp tựa cổ tích - Ảnh 5
Không chỉ chuyện trăng mật mà trước đó, lễ cưới của cặp đôi cũng có nhiều điểm "độc lạ" hơn hết. Theo đó, buổi lễ không có các nghi thức cắt bánh, rót rượu, mà diễn ra đơn giản, nhanh chóng

Trước vài giờ diễn ra hôn lễ, dù bị ngộ độc thực phẩm nhưng Thanh Hằng vẫn giữ được vẻ tươi tắn, rạng rỡ. Không gian tiệc cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng trang trí hoa trắng làm chủ đạo. Cô dâu và chú rể nắm tay không rời trong suốt buổi lễ.

Sau lễ cưới độc - lạ, vợ chồng Thanh Hằng không đi hưởng tuần trăng mật mà cùng nhau làm việc đặc biệt này!

Sau lễ cưới độc - lạ, vợ chồng Thanh Hằng không đi hưởng tuần trăng mật mà cùng nhau làm việc đặc biệt này!

Sau lễ cưới, khán giả đang tò mò về địa điểm đôi vợ chồng son lực chọn tận hưởng chuyến trăng mật nhưng mới đây, 'chị đại' của làng mẫu Việt đã hé lộ bất ngờ.

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Từ khóa:   Thanh Hằng lễ cưới Thanh Hằng ông xã Thanh Hằng

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