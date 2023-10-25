Ngay sau đám cưới, mẹ chồng Thanh Hằng khoe nàng dâu mới xinh đẹp, hạnh phúc khi con trai tìm được bạn đời như ý!

Sau đám cưới lãng mạn diễn ra, cư dân mạng không khỏi tò mò về cuộc sống của nàng dâu mới Thanh Hằng với gia đình nhà chồng.

Tổi ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, siêu mẫu Lan Khuê, Hương Giang, diễn viên Lương Mạnh Hải... Sau đám cưới lãng mạn diễn ra, cư dân mạng không khỏi tò mò về cuộc sống của nàng dâu mới Thanh Hằng với gia đình nhà chồng. Bởi lẽ trước ngày cưới, cặp đôi vốn kín tiếng, hiếm hoi mới chia sẻ về chuyện đời tư.

Sau đám cưới lãng mạn diễn ra, cư dân mạng không khỏi tò mò về cuộc sống của nàng dâu mới Thanh Hằng với gia đình nhà chồng Mới đây nhất, trên mạng xã hội, bà Bích Ngọc - mẹ chồng Thanh Hằng lần đầu tiên đăng hình ảnh ngày vui của 2 con. Kèm theo đó, bà gửi lời cảm ơn đến họ hàng, bạn bè đã gửi lời chúc phúc. “Hai cháu nhà tôi đây ạ. Chờ mãi mới có ảnh vì nhiếp ảnh gia bận bịu. Bố mẹ cháu và cả nhà cả họ nhà cháu mong chờ ngày vui này sau bao năm. Cảm ơn các bạn Facebook gần xa trân trọng và yêu quý của tôi đã chúc phúc cho hai con chúng tôi những ngày tuyệt vời qua” - mẹ nhạc trưởng Trần Nhật Minh chia sẻ. Mới đây nhất, trên mạng xã hội, bà Bích Ngọc - mẹ chồng Thanh Hằng lần đầu tiên đăng hình ảnh ngày vui của 2 con Trước đó, đầu tháng 10, mẹ chồng Thanh Hằng từng tiết lộ nhà sắp có tin vui, chắc là đang ẩn ý về ngày cưới của con trai. Ngay ngày cưới, mẹ nhạc trưởng cũng cho biết lòng mình vui khôn xiết khi con trai “đã có người mà cả hai đứa rất yêu quý nhau cũng là bầu bạn cùng sẻ chia”. Qua những lời chia sẻ của bà Bích Ngọc có thể thấy, Thanh Hằng rất được nhà chồng yêu quý.

Cô dâu chú rể và ba mẹ 2 bên tại đám cưới Vừa qua, ngay ngày hôm sau đám cưới, Thanh Hằng có những chia sẻ đầu tiên về cuộc sống hôn nhân. Nữ siêu mẫu cho biết: "Tôi không phải làm dâu vì đã ở ngay ngôi nhà của mình. Dù vậy, tôi vẫn làm tròn lễ nghĩa, hiếu đạo với hai bên gia đình. Dĩ nhiên sẽ có những quan điểm khác nhau bởi khoảng cách thế hệ, những mong muốn cá nhân của người mẹ, mình sẽ dung hòa được bằng cách thuyết phục và kiên nhẫn nhiều hơn. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ không khó đâu, chỉ cần mình kiên nhẫn một chút và chọn thời điểm, thái độ để trò chuyện. Gia đình của anh Minh là gia đình tri thức, cũng sẽ có những nguyên tắc riêng và tôi cũng có những nguyên tắc của mình. Nhưng may mắn chúng tôi đều là những người hiểu biết, có thể nói chuyện, thông cảm với nhau. Mọi thứ đều đang rất vui vẻ". Nàng dâu mới Thanh Hằng tự tay khoe bộ ảnh cưới cận mặt chú rể Trần Nhật Minh

Sau lễ cưới với ông xã nhạc trưởng, Thanh Hằng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái Vào tối ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Sau lễ cưới, nữ siêu mẫu cũng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-sau-am-cuoi-me-chong-thanh-hang-khoe-nang-dau-moi-xinh-ep-hanh-phuc-khi-con-trai-tim-uoc-ban-oi-nhu-y-626226.html