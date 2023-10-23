Không còn giấu chồng 'kín như bưng', nàng dâu mới Thanh Hằng tự tay khoe bộ ảnh cưới cận mặt chú rể Trần Nhật Minh

Hậu trường 23/10/2023 20:52

Sau một ngày 'theo chồng về dinh', siêu mẫu Thanh Hằng đã tung bộ ảnh cưới full HD và soi rõ mặt chú rể. Đây cũng là lần đầu tiên nữ siêu mẫu cho ông xã 'lên sóng'

Tối ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, siêu mẫu Lan Khuê, Hương Giang, diễn viên Lương Mạnh Hải... Trước giờ diễn ra lễ cưới, an ninh bên ngoài khách sạn được thắt chặt với nhiều bảo vệ nhằm kiểm tra nghiêm ngặt ở các lối đi vào trung tâm tổ chức sự kiện. 

Không còn giấu chồng 'kín như bưng', nàng dâu mới Thanh Hằng tự tay khoe bộ ảnh cưới cận mặt chú rể Trần Nhật Minh - Ảnh 1
Tối ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh được diễn ra tại TP.HCM

Tại lễ cưới, Thanh Hằng cũng để bảng yêu cầu khách đến tham dự "Không quay phim, không chụp ảnh". Tuy nhiên, mới đây nhất, siêu mẫu Thanh Hằng đã tung bộ ảnh cưới full HD và soi rõ mặt chú rể. Đây cũng là lần đầu tiên nữ siêu mẫu cho ông xã 'lên sóng'. Đôi vợ chồng son liên tục có cử chỉ âu yếm, ngọt ngào dành cho nhau.

Không còn giấu chồng 'kín như bưng', nàng dâu mới Thanh Hằng tự tay khoe bộ ảnh cưới cận mặt chú rể Trần Nhật Minh - Ảnh 2
Tại lễ cưới, Thanh Hằng cũng để bảng yêu cầu khách đến tham dự "Không quay phim, không chụp ảnh". Tuy nhiên, mới đây nhất, siêu mẫu Thanh Hằng đã tung bộ ảnh cưới full HD và soi rõ mặt chú rể

Trong khi nhạc trưởng Trần Nhật Minh mặc tuxedo đen trắng cài nơ bướm thì nữ siêu mẫu mặc đầm đuôi cá quây ngực của NTK Công Trí, làm từ taffeta tơ tằm, nhấn vào những đường gân ngang và đội khăn voan dài đính kết hoa nổi 3D. Cả 2 nắm chặt tay nhau trước khi bước vào lễ đường cử hành hôn lễ. Ngay dưới bài đăng, đôi vợ chồng Thanh Hằng được khen đẹp đôi, có tướng phu thê.

Không còn giấu chồng 'kín như bưng', nàng dâu mới Thanh Hằng tự tay khoe bộ ảnh cưới cận mặt chú rể Trần Nhật Minh - Ảnh 3
Trong khi nhạc trưởng Trần Nhật Minh mặc tuxedo đen trắng cài nơ bướm thì nữ siêu mẫu mặc đầm đuôi cá quây ngực của NTK Công Trí, làm từ taffeta tơ tằm, nhấn vào những đường gân ngang và đội khăn voan dài đính kết hoa nổi 3D

Trong tiệc cưới, chú rể Trần Nhật Minh đệm đàn piano, hát ca khúc "Mảnh ghép của hai giấc mơ", lời do nhạc sĩ Việt Anh viết tặng. Sau đó, cô dâu Thanh Hằng xuất hiện, chú rể đón cô bước vào lễ đường trong sự cổ vũ nồng nhiệt của quan khách.

Không còn giấu chồng 'kín như bưng', nàng dâu mới Thanh Hằng tự tay khoe bộ ảnh cưới cận mặt chú rể Trần Nhật Minh - Ảnh 4
Cả 2 nắm chặt tay nhau trước khi bước vào lễ đường cử hành hôn lễ

Buổi lễ không có các nghi thức cắt bánh, rót rượu, mà diễn ra đơn giản, nhanh chóng. Sau phát biểu của bố chú rể là phần chia sẻ của Thanh Hằng. Chị đại làng mẫu Việt xúc động: "Tôi không nghĩ mình sẽ có ngày được mặc váy cưới như hôm nay. Tôi điều gì cũng có, cũng sở hữu rồi, chỉ có một nửa còn lại là bỏ ngỏ. Đêm tiệc hôm nay cảm xúc dâng trào, tôi cảm nhận mình vui một thì mọi người vui mười. Tôi trân quý cảm giác đó".

Không còn giấu chồng 'kín như bưng', nàng dâu mới Thanh Hằng tự tay khoe bộ ảnh cưới cận mặt chú rể Trần Nhật Minh - Ảnh 5
Buổi lễ không có các nghi thức cắt bánh, rót rượu, mà diễn ra đơn giản, nhanh chóng

Tiếp lời bà xã, Trần Nhật Minh cũng có lời phát biểu ngắn: "Tôi từng nhiều lần đứng trên các sân khấu lớn, nhưng hôm nay vẫn rất run. Lần đầu tiên tôi vừa đệm đàn vừa hát như thế này, và chắc là cũng không còn dịp nào khác nữa đâu. Xin mọi người luôn dành tình cảm trân quý như thế này cho vợ chồng chúng tôi". Nhật Minh còn đùa rằng đã gia nhập hội những người "rất thích nghe vợ nói".

Không còn giấu chồng 'kín như bưng', nàng dâu mới Thanh Hằng tự tay khoe bộ ảnh cưới cận mặt chú rể Trần Nhật Minh - Ảnh 6
Dù bị ngộ độc thực phẩm trước giờ diễn ra lễ cưới, Thanh Hằng vẫn giữ được vẻ tươi tắn, rạng rỡ suốt buổi lễ

Dù bị ngộ độc thực phẩm trước giờ diễn ra lễ cưới, Thanh Hằng vẫn giữ được vẻ tươi tắn, rạng rỡ suốt buổi lễ. Không gian tiệc cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng trang trí hoa trắng làm chủ đạo. Cô dâu và chú rể nắm tay không rời trong suốt buổi lễ.

Không còn giấu chồng 'kín như bưng', nàng dâu mới Thanh Hằng tự tay khoe bộ ảnh cưới cận mặt chú rể Trần Nhật Minh - Ảnh 7
Đôi vợ chồng son liên tục có cử chỉ âu yếm, ngọt ngào dành cho nhau
Không còn giấu chồng 'kín như bưng', nàng dâu mới Thanh Hằng tự tay khoe bộ ảnh cưới cận mặt chú rể Trần Nhật Minh - Ảnh 8
Đôi vợ chồng Thanh Hằng được khen đẹp đôi, có tướng phu thê

Thanh Hằng thay ba bộ váy cưới, một bộ là váy cưới cúp ngực để đón khách, một bộ là váy bó sát, phom chữ A thanh lịch tiến vào lễ đường, kết hợp cùng chiếc voan cài tóc dài, có nhiều họa tiết đính kết hoa trắng giúp cô dâu thêm phần lộng lẫy. Điểm nhấn giúp Thanh Hằng nổi bật là bộ trang sức đắt giá, vòng cổ kim cương, ngọc trai… Cuối tiệc, cô dâu diện bộ váy cưới ren ngắn trên gối khoe trọn đôi chân dài 1,12m.

Ông xã Thanh Hằng nói 1 câu trong lễ cưới, gia nhập luôn hội “cuồng vợ”

Ông xã Thanh Hằng nói 1 câu trong lễ cưới, gia nhập luôn hội “cuồng vợ”

Bài phát biểu của nhạc trưởng Trần Nhật Minh trong lễ cưới với Thanh Hằng tối 22/10 đang được chia sẻ rầm rộ.

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Từ khóa:   siêu mẫu Thanh Hằng ông xã Thanh Hằng Thanh Hằng

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