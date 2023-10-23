Mẹ chồng Thanh Hằng có động thái đầu tiên liên quan đến nàng dâu mới trên mạng xã hội?

Hậu trường 23/10/2023 09:46

Trước đó, đầu tháng 10, mẹ chồng Thanh Hằng cũng từng tiết lộ nhà sắp có tin vui, chắc là đang ẩn ý về ngày cưới của con trai.

Tổi ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, siêu mẫu Lan Khuê, Hương Giang, diễn viên Lương Mạnh Hải... Trước giờ diễn ra lễ cưới, an ninh bên ngoài khách sạn được thắt chặt với nhiều bảo vệ nhằm kiểm tra nghiêm ngặt ở các lối đi vào trung tâm tổ chức sự kiện. 

Mẹ chồng Thanh Hằng có động thái đầu tiên liên quan đến nàng dâu mới trên mạng xã hội? - Ảnh 1
Tổi ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, siêu mẫu Lan Khuê, Hương Giang, diễn viên Lương Mạnh Hải...

Sau đám cưới lãng mạn diễn ra một trong những chuyện khiến cư dân mạng tò mò nhất nhì chính là mối quan hệ của Thanh Hằng và gia đình chồng. Bởi lẽ trước ngày cưới, cặp đôi vốn kín tiếng, hiếm hoi mới chia sẻ về chuyện đời tư.

Mẹ chồng Thanh Hằng có động thái đầu tiên liên quan đến nàng dâu mới trên mạng xã hội? - Ảnh 2
Sau đám cưới lãng mạn diễn ra một trong những chuyện khiến cư dân mạng tò mò nhất nhì chính là mối quan hệ của Thanh Hằng và gia đình chồng

Mới đây, vào ngày trọng đại của con trai, bà Bích Ngọc - mẹ chồng Thanh Hằng đã chia sẻ lại kỷ niệm ngày này năm ngoái đang cùng chồng đi chơi ở Nha Trang. Đáng chú ý, phía dưới bình luận, một người bạn của bà Bích Ngọc đã để lại bình luận rằng: “Cưới dâu về lo việc nhà cho ông bà thả sức đi chơi. Tôi nay cũng giao mọi việc cho dâu xong”. Sau đó không lâu, netizen phát hiện mẹ chồng Thanh Hằng đã thả “thương thương” cho lời nhắn nhủ này nhưng không chia sẻ gì thêm.

Mẹ chồng Thanh Hằng có động thái đầu tiên liên quan đến nàng dâu mới trên mạng xã hội? - Ảnh 3
Cô dâu chú rể và ba mẹ 2 bên tại đám cưới

Trước đó, đầu tháng 10, mẹ chồng Thanh Hằng cũng từng tiết lộ nhà sắp có tin vui, chắc là đang ẩn ý về ngày cưới của con trai. Điều này cho thấy gia đình chồng Thanh Hằng rất ưng nàng dâu nổi tiếng làng mẫu.

Trên trang cá nhân, bà Ngọc còn thường xuyên đăng tải hình ảnh đi xem con trai biểu diễn, vừa bày tỏ sự tự hào vì con giỏi giang vừa thương con vất vả. Về phần mình, nhạc trưởng Trần Nhật Minh nhiều lần tiết lộ công việc và cuộc sống của mình được ảnh hưởng rất nhiều từ ba mẹ. Khi còn bé, anh theo học piano ở Nhạc viện TP.HCM chủ yếu là để ba mẹ hài lòng chứ không thực sự đam mê, chỉ đến khi sang Nga du học mới thấy yêu âm nhạc cổ điển. Sau này khi học xong, một lý do quan trọng để Nhật Minh quyết định về nước là muốn dành thời gian chăm sóc ba mẹ. 

Mẹ chồng Thanh Hằng có động thái đầu tiên liên quan đến nàng dâu mới trên mạng xã hội? - Ảnh 4
Cô dâu và chú rể nắm tay không rời trong suốt buổi lễ.

Một số hình ảnh trong hôn lễ siêu mẫu được bạn bè tiết lộ. Không gian tiệc cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng trang trí hoa trắng làm chủ đạo. Cô dâu và chú rể nắm tay không rời trong suốt buổi lễ.

Thanh Hằng thay ba bộ váy cưới, một bộ là váy cưới cúp ngực để đón khách, một bộ là váy bó sát, phom chữ A thanh lịch tiến vào lễ đường, kết hợp cùng chiếc voan cài tóc dài, có nhiều họa tiết đính kết hoa trắng giúp cô dâu thêm phần lộng lẫy. Điểm nhấn giúp Thanh Hằng nổi bật là bộ trang sức đắt giá, vòng cổ kim cương, ngọc trai… Cuối tiệc, cô dâu diện bộ váy cưới ren ngắn trên gối khoe trọn đôi chân dài 1,12m.

Mẹ chồng Thanh Hằng có động thái đầu tiên liên quan đến nàng dâu mới trên mạng xã hội? - Ảnh 5
NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ tại đám cưới siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Ở phần lễ chính, chú rể Trần Nhật Minh trong bộ suit lịch lãm, vừa hát vừa đệm đàn đón cô dâu bước ra. Cả hai nói lời nguyện thề và trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè.

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Bài phát biểu của nhạc trưởng Trần Nhật Minh trong lễ cưới với Thanh Hằng tối 22/10 đang được chia sẻ rầm rộ.

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Từ khóa:   Thanh Hằng ông xã Thanh Hằng mẹ chồng Thanh Hằng

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