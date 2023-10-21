Chỉ một hành động nhỏ, siêu mẫu Thanh Hằng hé lộ sự quan tâm đặc biệt của chồng nhạc trưởng với vợ

Vào ngày 21/10, lễ cưới của Thanh Hằng được diễn ra trong không gian riêng tư, với sự góp mặt của hai bên gia đình cô dâu, chú rể và một số người bạn thân thiết của cặp đôi.

Ngày 21/10, Thanh Hằng đã làm lễ ăn hỏi và đúng theo phong cách giữ kín chuyện riêng tư, tới khi nữ siêu mẫu khoe ảnh đám hỏi thì khán giả mới biết. “Cô dâu tháng 10” xinh đẹp rực rỡ trong bộ áo dài đính sequin đỏ lấp lánh, kết hợp với voan trùm đầu cùng tông đỏ. Ai cũng nhận ra từ ngày hẹn hò, Thanh Hằng ngày càng dịu dàng nữ tính. Và trong ngày trọng đại của cuộc đời, nữ siêu mẫu càng xinh đẹp đằm thắm. Từ ánh mắt đến nụ cười của Thanh Hằng đều tỏa ra hạnh phúc ngập tràn.

Siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh tổ chức lễ cưới vào sáng 21/10 Thanh Hằng tiếp tục lựa chọn giấu diện mạo của chồng ở trên tài khoản cá nhân Dù cư dân mạng rất muốn ngắm ảnh chụp chung của cô dâu chú rể nhưng Thanh Hằng chỉ đăng tải một bức ảnh chụp cận hai bàn tay đang nắm chặt đầy ngọt ngào. Nữ siêu mẫu còn hài hước tâm sự chuyện hậu trường: “Ông bóp tay tui hơi mạnh nha.. tính giành bông tui hay gì” khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người hâm mộ của Thanh Hằng cho rằng nhạc trưởng Trần Nhật Minh quá vui khi cưới được người vợ xinh đẹp thành công nên muốn “nắm tay em thật chặt” cũng là chuyện dễ hiểu.

Sau lễ gia tiên, Thanh Hằng và chồng sẽ tổ chức tiệc cưới tối 22/10 tại một khách sạn ở trung tâm TPHCM Thanh Hằng sinh năm 1983, được biết đến khi giành vương miện Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002. Đến nay, Thanh Hằng vẫn là siêu mẫu hàng đầu làng mốt, giữ vị trí quan trọng trong nhiều show diễn. Thanh Hằng cũng lấn sân điện ảnh, xuất hiện trong một số phim được chú ý như: Nụ hôn thần chết, Mẹ chồng, Mỹ nhân kế, Chị chị em em... Thanh Hằng vốn rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Đến tháng 8, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ được bạn trai cầu hôn. Chồng sắp cưới của siêu mẫu là nhạc trưởng Trần Nhật Minh, sinh năm 1981, hơn cô hai tuổi. Hiện tại, anh chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM.

Thanh Hằng hé lộ hình ảnh đầu tiên trong lễ gia tiên, nhan sắc trong veo của cô dâu chiếm spotlight Buổi lễ được diễn ra trong không gian riêng tư, với sự góp mặt của gia đình đàng trai, đàng gái và một số người bạn thân thiết của cả hai.

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