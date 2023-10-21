Thanh Hằng hé lộ hình ảnh đầu tiên trong lễ gia tiên, nhan sắc trong veo của cô dâu chiếm spotlight

Buổi lễ được diễn ra trong không gian riêng tư, với sự góp mặt của gia đình đàng trai, đàng gái và một số người bạn thân thiết của cả hai.

Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Thanh Hằng chính thức hé lộ những đầu tiên trong ngày trọng đại với nhạc trưởng Trần Nhật Minh kèm dòng trạng thái hạnh phúc: "Sắc đỏ cho ngày vui". Đây là lễ gia tiên tại biệt thự riêng của cô dâu trước khi tổ chức tiệc chiêu đãi bạn bè vào tối 22/10. Buổi lễ được diễn ra trong không gian riêng tư, với sự góp mặt của gia đình đàng trai, đàng gái và một số người bạn thân thiết của cả hai. Siêu mẫu Thanh Hằng chính thức hé lộ những đầu tiên trong ngày trọng đại với nhạc trưởng Trần Nhật Minh kèm dòng trạng thái hạnh phúc: "Sắc đỏ cho ngày vui" Trong dịp đặc biệt này, Thanh Hằng chọn chiếc áo dài đỏ rực thiết kế cực lạ mắt kết hợp với phần voan cô dâu dài cùng màu tạo nên tổng thể nổi bật và ấn tượng. Cô trang điểm tự nhiên, nhấn vào môi với màu son hồng đào, chải mascara nhẹ. Khác hẳn với hình ảnh "chị đại" trên các sàn diễn hay show thực tế, Thanh Hằng khi làm cô dâu trông rất dịu dàng và ngọt ngào.

Trong dịp đặc biệt này, Thanh Hằng chọn chiếc áo dài đỏ rực thiết kế cực lạ mắt kết hợp với phần voan cô dâu dài cùng màu tạo nên tổng thể nổi bật và ấn tượng Tuy nhiên, Thanh Hằng vẫn giữ thái độ quyết giấu kín bưng ông xã. Cô dâu mới chỉ chia sẻ khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau để lộ nhẫn cưới tinh tế và sang trọng của Nhật Minh. Cư dân mạng, bạn bè của Thanh Hằng đồng loạt gửi lời chúc phúc và mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô trong chặng đường hôn nhân sắp tới. Cô trang điểm tự nhiên, nhấn vào môi với màu son hồng đào, chải mascara nhẹ Trước thềm ngày cưới, khi được hỏi về quyết định kết hôn cùng Trần Nhật Minh, Thanh Hằng cho biết: "Vì anh ấy cần một nốt nhạc cuối cùng để hoàn thành bản giao hưởng hạnh phúc mà anh đã biên soạn nhiều năm và tôi có nốt nhạc đắt giá đó".

Cư dân mạng, bạn bè của Thanh Hằng đồng loạt gửi lời chúc phúc và mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô trong chặng đường hôn nhân sắp tới Chồng sắp cưới của Thanh Hằng sinh năm 1981, từng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow (Nga). Hiện anh chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO), giữ cương vị Phó đoàn phụ trách chuyên môn Đoàn Nhạc kịch HBSO. Trần Nhật Minh từng chỉ đạo âm nhạc cho loạt liveshow của Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo. Thanh Hằng vẫn giữ thái độ quyết giấu kín bưng ông xã Bức ảnh hiếm hoi Thanh Hằng lộ diện bên ông xã. Cả 2 đứng cạnh nhau được nhận xét đẹp đôi. Tuy nhiên, cả 2 vẫn quyết giữ khoảng cách để tránh sự chú ý Vào tháng 8 vừa qua, Thanh Hằng cũng đã được bạn trai cầu hôn. Thanh Hằng từng cho biết muốn kết hôn vì bạn trai hiện tại cho cô cảm giác bình yên. Người mẫu khen anh bản lĩnh, can đảm khi cùng cô đối diện mọi tình huống trong cuộc sống và không bị lép vế trước cô. "Tôi đang tận hưởng tình yêu ở tuổi 40. Bạn trai xứng đáng được tôi yêu thương, tin tưởng" - cô nói.

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