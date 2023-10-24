Sau lễ cưới với ông xã nhạc trưởng, Thanh Hằng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái

Hậu trường 24/10/2023 20:30

Vào tối ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Sau lễ cưới, nữ siêu mẫu cũng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái.

Vào tối ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Hôn lễ tổ chức riêng tư, kín đáo trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè cùng đồng nghiệp thân thiết của cặp đôi.

Sau lễ cưới với ông xã nhạc trưởng, Thanh Hằng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái - Ảnh 1
Đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM

 

Đáng chú ý, sau lễ cưới, Thanh Hằng đã lần đầu lên tiếng trước loạt tin đồn yêu đồng giới trước đây. Theo đó, nữ siêu mẫu chia sẻ: "Tôi cũng đọc được, có những thông tin cho rằng Thanh Hằng yêu con gái. Tôi cũng đọc được hết. Bởi vì sao, vì từ trước giờ tôi chưa bao giờ công khai người đàn ông nào cả. Và đúng là như tôi đã nói, khi nào tôi lấy ai, tôi sẽ chính thức giới thiệu. Những gì tôi nói, tôi sẽ làm theo".

"Chuyện yêu đương cũng khó nói, ngày này yêu anh này, ngày kia yêu anh kia, rồi đăng hình lên sau đó xóa, kỳ, kỳ lắm, cho nên tôi xác định xong rồi làm" - Thanh Hằng giải thích thêm.

Sau lễ cưới với ông xã nhạc trưởng, Thanh Hằng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái - Ảnh 2
Thanh Hằng đã lần đầu lên tiếng trước loạt tin đồn yêu đồng giới trước đây

 

Thanh Hằng vốn sở hữu phong cách chuẩn ‘chị đại’ với sự mạnh mẽ, cá tính, độc lập nhưng vẫn cực kỳ quyến rũ và gợi cảm. Đặc biệt, khi đứng cạnh những cô gái khác, khí chất đó lại càng tỏa ra mạnh mẽ hơn, khiến một số khán giả muốn ‘đẩy thuyền’, ghép đôi hoặc đặt nghi vấn về giới tính của cô. Điển hình nhất là những tin đồn Thanh Hằng hẹn hò với các mỹ nhân kém tuổi như Hoa hậu Kỳ Duyên, người mẫu Đồng Ánh Quỳnh, Chi Pu.

Sau lễ cưới với ông xã nhạc trưởng, Thanh Hằng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái - Ảnh 3Sau lễ cưới với ông xã nhạc trưởng, Thanh Hằng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái - Ảnh 4

Sau lễ cưới với ông xã nhạc trưởng, Thanh Hằng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái - Ảnh 5
Thanh Hằng từng bị đồn đoán hẹn hò với các mỹ nhân kém tuổi

 

Ông xã Thanh Hằng là nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Anh từng tốt nghiệp bằng Thạc sĩ ngành Chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow (Nga) và đang đảm nhận vai trò nhạc trưởng tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM.

Sau lễ cưới với ông xã nhạc trưởng, Thanh Hằng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái - Ảnh 6
Thanh Hằng và ông xã từng có 5 năm hẹn hò kín tiếng trước khi tiến tới hôn nhân

 

Thanh Hằng và ông xã từng có 5 năm hẹn hò kín tiếng trước khi tiến tới hôn nhân. Nữ siêu mẫu chia sẻ về ông xã với truyền thông: "Chồng tôi là người đàn ông kiên nhẫn, bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp gỡ, tiếp xúc. Khi ở cạnh anh, tôi ảnh hưởng theo hướng tích cực. Chồng thường xuyên theo dõi các chương trình tôi tham gia nhưng anh luôn ủng hộ, tôn trọng và hiếm khi góp ý".

Sau lễ cưới với ông xã nhạc trưởng, Thanh Hằng lần đầu lên tiếng về loạt tin đồn yêu con gái - Ảnh 7
Sau hôn lễ, Thanh Hằng sẽ sống cùng ông xã Nhật Minh tại nhà riêng

 

Sau hôn lễ, Thanh Hằng sẽ sống cùng ông xã Nhật Minh tại nhà riêng. Cô luôn làm tròn hiếu nghĩa với hai bên bố mẹ. Gia đình chồng của cô có những quy tắc riêng nhưng các thành viên đều thông cảm với nhau. Cô cho biết thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn tốt đẹp và vui vẻ.

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Từ khóa:   Thanh Hằng đám cưới Thanh Hằng vbiz

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