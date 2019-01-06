Thanh Hằng và loạt sao Việt xót xa, kêu gọi giúp đỡ người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối

Hậu trường 06/01/2019 14:31

Biết được hoàn cảnh nguy khó của đồng nghiệp, nhiều người mẫu nổi tiếng như Thanh Hằng, Lê Thúy... đã lên tiếng kêu gọi giúp đỡ.

Hai ngày qua, làng giải trí Việt bàng hoàng, xót xa khi biết tin người mẫu Nguyễn Thị Kim Anh mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Sau 3 năm mang căn bệnh quái ác, hiện tại gia đình cô đang gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế kiệt quệ vì chi phí trị bệnh quá lớn.

Thanh Hằng và loạt sao Việt xót xa, kêu gọi giúp đỡ người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối - Ảnh 1
Xót xa hình ảnh Kim Anh gầy nhom nằm trên giường bệnh - Ảnh: Internet

Ngay khi biết được thông tin này, nhiều ngôi sao trong làng người mẫu như: Siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu H'Hen Niê, Lê Thúy, Chà Mi... đã lên tiếng kêu gọi chung tay giúp đồng nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Siêu mẫu Thanh Hằng viết: “Chắc đã cùng tham gia nhiều show nhưng chưa trực tiếp chạm mặt 1 lần. Cuộc sống rất cần sự chung tay chia sẻ dù quen biết hay không. Huống chi đây là người đồng nghiệp. Mong mọi người giúp sức. Chân thành cảm ơn!”.

Thanh Hằng và loạt sao Việt xót xa, kêu gọi giúp đỡ người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối - Ảnh 2
Siêu mẫu Thanh Hằng kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ đàn em trong nghề - Ảnh: FBNV
Thanh Hằng và loạt sao Việt xót xa, kêu gọi giúp đỡ người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối - Ảnh 3
Hoa hậu H'Hen Niê xót xa trước hoàn cảnh của Kim Anh - Ảnh: FBNV
Thanh Hằng và loạt sao Việt xót xa, kêu gọi giúp đỡ người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối - Ảnh 4
Dù chưa từng gặp mặt hay diễn chung, Lê Thúy xót xa khi biết đồng nghiệp mắc bệnh nặng lúc tuổi còn quá trẻ - Ảnh: FBNV
Thanh Hằng và loạt sao Việt xót xa, kêu gọi giúp đỡ người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối - Ảnh 5
Cựu người mẫu Thúy Vinh viết: 'Chỉ cần giảm bớt một vài chầu nhậu là chúng ta có thể làm được điều thiện lành đầy ý nghĩa' - Ảnh: FBNV
Thanh Hằng và loạt sao Việt xót xa, kêu gọi giúp đỡ người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối - Ảnh 6
Người mẫu Chà Mi kêu gọi ủng hộ - Ảnh: FBNV
Thanh Hằng và loạt sao Việt xót xa, kêu gọi giúp đỡ người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối - Ảnh 7
Lê Phương Thảo chia sẻ ảnh Kim Anh nằm trên giường bệnh và kêu gọi tấm lòng của các nhà hảo tâm - Ảnh: FBNV

Từng tham gia nhiều cuộc thi về người mẫu nhưng Kim Anh vẫn là một cái tên rất lạ lẫm với công chúng. Tuy may mắn chưa gọi tên, nhưng chân dài Nam Định vẫn không ngừng nỗ lực để theo đuổi đam mê. Ngoài việc học, Kim Anh vẫn đi diễn để nâng cao kỹ năng và phụ thêm thêm thu nhập cho gia đình.

Tuy nhiên, biến cố bệnh tật đã khiến gia đình Kim Anh rơi vào cảnh khó khăn vô cùng. Thu nhập chính hoàn toàn dựa vào thù lao chạy Grab của mẹ. Ngoài ra, Kim Anh còn có ông bà ngoại đã lớn tuổi và một người em đang đi học nên chưa thể phụ giúp kinh tế cho gia đình. Hiện cô đang rất cần tấm lòng từ các nhà hảo tâm để có kinh phí điều trị. Theo chia sẻ, mỗi tháng Kim Anh tốn 15 triệu tiền thuốc, tuy nhiên gia đình không còn đủ khả năng để chi trả.

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Từ khóa:   người mẫu bị ung thư buồng trứng Nguyễn Thị Kim Anh H'Hen Niê Thanh Hằng

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