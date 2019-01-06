H’Hen Niê khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ hình ảnh người mẫu Kim Anh "da bọc xương" nằm trên giường bệnh kèm lời kêu gọi giúp đỡ.

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê vừa chia sẻ lên trang cá nhân về hoàn cảnh khó khăn của người mẫu Kim Anh khi phải chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 kêu gọi đồng nghiệp cùng các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ người mẫu trẻ để cô có thể vượt qua được căn bệnh quái ác. “Chia sẻ để mọi người cùng giúp em để em mau bình phục rồi tiếp tục đi diễn em nhé! Đúng vậy khi thấy một người cùng làm nghề mà gặp phải chuyện khó khăn thì chị em người mẫu chúng ta đoàn kết và giúp bạn sớm vượt qua khó khăn. Nếu ai có tấm lòng thì khoảng sáng ngày 6/1 mình cùng đến thăm bạn không”, H’Hen Niê viết trên trang cá nhân.

H'Hen Niê kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua khó khăn - Ảnh: FBNV Kèm theo đó, Hoa hậu Ê Đê còn đăng tải hình ảnh người mẫu Nguyễn Thị Kim Anh gầy gò, xanh xao nằm trên giường bệnh. Xót xa hình ảnh người mẫu 9x gầy guộc, ốm yếu nằm trên giường bệnh - Ảnh: FBNV Biết được thông tin này, cư dân mạng vô cùng xót xa cho chân dài 9x khi tuổi đời còn quá trẻ và đường sự nghiệp đang còn dài.

Đông đảo dân mạng để lại lời động viên và chúc Kim Anh sớm bình phục - Ảnh: FBNV Trước đó, người mẫu Kim Anh cũng chia sẻ về hoàn cảnh của mình và hi vọng sẽ nhận được sự trợ giúp: “Em đang học marketing năm cuối thì phát bệnh. Em điều trị đã hơn 3 năm tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Gia đình em neo người, mẹ chạy xe grab, em gái đang học lớp 12, nhà còn 2 ông bà ngoại già. Nhà em ở trọ, mọi chi phí trong gia đình và chữa trị bệnh đều do mẹ gánh hết. Giờ thì gia đình em không cố được nữa rồi". Kim Anh sinh năm 1993, quê Nam Định. Sở hữu gương mặt cá tính cùng chiều cao vượt trội, cô nhiều lần mạnh dạn thử sức tại các cuộc thi người mẫu. Dù chưa đạt được thành tích như mong muốn nhưng với niềm đam mê cháy bỏng với nghề, Kim Anh vẫn không nản chí - Ảnh: Internet Lúc mới phát bệnh, Kim Anh vẫn tiếp tục đi diễn để phụ mẹ lo cho gia đình dù thu nhập không cao. Nhưng sau 3 năm điều trị, sức khỏe của cô đã yếu đi nhiều - Ảnh: Internet Hiện tại, mọi người không ngừng gửi lời động viên tinh thần Kim Anh, đồng thời kêu gọi giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để cô vượt qua nghịch cảnh.

Vừa thừa nhận đang yêu, H'Hen Niê tiếp tục đón tin vui bất ngờ ngày đầu năm H'Hen Niê làm người hâm mộ nước nhà tự hào khi được bình chọn vào Top 4 phần trình diễn bikini nóng bỏng nhất 2018.

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