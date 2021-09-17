Thăm xóm ve chai nghèo, MC Quyền Linh hứa: 'Sẽ quay lại và số tiền 1,5 triệu sẽ đến tay mọi người'

Nam MC khéo léo nhắc nhở khi thấy bà con tụ tập trò chuyện rôm rả: "Mọi người đừng tập trung đông người, cứ nhà ai nấy ở rồi tôi sẽ đến từng nhà. Hôm nay tôi đem theo gạo, mì tôm, nước tương, nước mắm tới cho mọi người. Mọi người tổng kết giúp tôi xem ở xóm mình có bao nhiêu trẻ em để mai tôi đem sữa tới phát tiếp. Ai có bầu thì tôi cho mướp".

MC nổi tiếng chia sẻ: "Hôm nay tôi có duyên nên tới được với xóm ve chai nghèo ở Sài Gòn, nơi có rất nhiều hộ dân khó khăn và kiệt quệ sau mùa dịch. Xóm ve chai này nằm ở 184 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh. Người ta gọi đây là xóm ve chai vì người dân nơi đây chỉ sinh sống bằng nghề ve chai, ngoài ra thì đi bán vé số. Thời gian dịch bệnh vừa qua, mọi người đều không đi làm, thất nghiệp nên không có nguồn thu, kinh tế đang rất kiệt quệ, cần nhận sự trợ giúp. Đúng là xóm ve chai, quá sâu và còn quá nhiều người khó khăn".

Hình ảnh Quyền Linh thăm xóm ve chai

Lắng nghe bà con than thở vì chưa nhận được tiền cứu trợ, Quyền Linh lập tức giải thích và hứa hẹn: "Bây giờ thành phố đã phân tích rồi, tiền trợ cấp thất nghiệp được chia cho 3 nhóm. Đầu tiên, thành phố phát tiền cho nhóm 1, rồi mở tiếp nhóm 2 để phát cho những người chưa nằm trong danh sách. Tiếp đó, thành phố mở thêm nhóm 3 cho những người chưa được nhận. Nhóm 3 này đang triển khai nên bà con cứ yên tâm, ai rồi cũng có tiền hết. Tối nay, tôi sẽ lên chương trình Dân hỏi, thành phố trả lời và hỏi trực tiếp các lãnh đạo. Bà con thắc mắc gì cứ đưa tôi, tôi sẽ giải quyết. Nhưng đây là dân hỏi rồi thành phố trả lời chứ tôi không trả lời được, tôi chỉ hỏi giúp bà con được thôi. Tiếp đó, bà con lập danh sách trẻ con trong xóm cho tôi để mai tôi quay lại, mang tiếp mì, sữa, trứng. Tôi hứa sẽ quay lại và cũng hứa rằng số tiền 1,5 triệu sẽ đến tay mọi người sớm nhất. Mọi người cứ nhận đồ hết đi, thiếu gì ngày mai tôi quay lại. Mọi người tập hợp giúp tôi danh sách trẻ em, bà bầu để tôi chuẩn bị quà. Ráng lên bà con ơi, cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ qua".

MC Quyền Linh được khán giả ngưỡng mộ khi luôn chăm chỉ làm từ thiện

Quyền Linh là một diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, nghệ sĩ kịch nói và người dẫn chương trình người Việt Nam. Từ năm 1992 cho đến nay, Quyền Linh đã tham gia diễn xuất trong hàng trăm phim điện ảnh lẫn truyền hình và được coi là một trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, việc anh luôn chăm chỉ tham gia làm từ thiện cũng được khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Ảnh: Tổng hợp