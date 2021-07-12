Thái độ lạ thường của Thu Hoài trước sóng gió: Bị kiện tới tấp vẫn 'rung đùi' kể chuyện ly kỳ

Hậu trường 12/07/2021 14:40

Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Thu Hoài tiếp tục có bài đăng kể chuyện rùng rợn cùng cư dân mạng. Tuy nhiêu, điều cô nói ở phần sau câu chuyện mới là thứ gây chú ý.

Những ngày gần đây, hoa hậu Thu Hoài bỗng chốc trở thành cái tên được nhiều người chú ý khi liên tục có những thông tin gây sốc liên quan đến một số người nổi tiếng trong giới showbiz Việt. Cô thậm chí còn bị khởi kiện vì có thông tin sai, làm tổn hại danh dự người khác. Tuy nhiên, có vẻ như Thu Hoài không mấy quan tâm khi mới đây, cô còn "rung đùi" lên mạng xã hội kể chuyện ly kỳ.

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Hoa hậu Thu Hoài bị nhắc tên trong 1 vụ kiện - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, cô cho biết vì theo yêu cầu của cộng đồng mạng nên cô đã kể tiếp câu chuyện về "những thứ kỳ quái" đồng thời cũng mong đọc giả "không liên tưởng tới người này người nọ" vì cô chỉ kể những câu chuyện xưa cũ để "giải khuây mùa dịch". "Bất cứ sự trùng hợp nào - nếu có - thì cũng chỉ là vô tình thôi nghen thưa quý vị!".

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Một phần bài viết của Thu Hoài - Ảnh: Chụp màn hình

 Sau khi chia sẻ những phần kinh dị nhất, Thu Hoài tiếp tục câu chuyện của mình với bối cảnh Sài Gòn những năm 70, khi ấy xuất hiện một nàng ca sĩ giọng hát bình thường nhưng vẫn vô cùng ăn khách. Khán giả gần như đến chỉ để "xem" cô. Nàng ca sĩ này có nét đẹp hiền lành như "thôn nữ đồng quê". Với tính cách "ngây thơ hết phần thiên hạ", cô ấy luôn dễ dàng chiếm trọn tâm trí của cánh đàn ông.

"Cô nàng ca sĩ vốn này sở hữu gương mặt rất hiền lành, tựa như cô thôn nữ đồng quê vậy. Đôi mắt lúc nào cũng ướt, mở to ngây thơ “Ủa, vậy hả anh?” khi nói chuyện cùng các đại gia. Đám đồng nghiệp xấu tính còn đồn đại cả một câu chuyện hài về thói ngây thơ của nàng. Họ kể bữa nọ, tới hát tại phòng riêng của một ông cố vấn người Mỹ, cô đi tới đâu cũng mở tròn mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên: Ủa tranh này vẽ gì vậy anh? Cái cửa này làm bằng gỗ gì vậy anh? Nệm làm bằng thứ gì mà nằm êm vậy anh? Ông cố vấn lại được dịp thoả sức giới thiệu gia sản chìm nổi, độ giàu có cho cô ca sĩ" - trích bài viết của Thu Hoài.

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 Hoa hậu Thu Hoài - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi câu chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì một nhân vật mới xuất hiện khiến mọi thứ trở nên bi hài không tưởng.

"Đi tới gần cửa phòng ngủ, bỗng một con chó berger to đùng lừ lừ xuất hiện. Theo thói quen, cô nép mình vào người ông cố vấn, mắt giương to “ngạc nhiên”:

- Ủa, con này là con gì vậy hả anh?

Ông cố vấn chưa kịp trả lời, con chó đã chồm lên lao về phía cô. Hoảng quá, cô nhảy tót ngay lên lòng bạn trai, hét:

- Nhốt con chó lại, nhốt con chó lại điiii!

Hổng biết đoạn sau ra sao, nhưng nghe đâu ông cố vấn Mỹ tiễn cô ra cửa sau chỉ 2 phút. Trước khi đi, ông quay qua nói nhỏ với cô:

- ***!

Chắc câu này, ổng dành để trả lời câu hỏi trước của cô" - trích bài viết của Thu Hoài.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Thu Hoài cho biết câu chuyện sẽ "còn tiếp" khi nhiều người xôn xao. 

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