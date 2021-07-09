Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có màn khẳng định "đanh thép" khi tuyên bố có người đang giả mạo tài khoản của chồng cô. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng lại tìm ra bằng chứng không thể bất ngờ hơn.

Những ngày gần đây, cư dân mạng được dịp hit drama đến sắp "nổ phổi" khi nữ ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng liên tiếp có những màn đấu đá, dùng tiền "thách thức" nhau trên mạng xã hội. Giữa tâm bão, một tài khoản có tên "Lê Thiện" được cho là của chồng Vy Oanh bất ngờ có bài viết than thở vì phải "chạy lo 400 tỷ cho vợ làm từ thiện". Đồng thời, tài khoản này cũng ngỏ ý muốn xin lỗi vợ chồng nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng, hứa sau khi Vy Oanh sinh xong sẽ đến gặp hai người nói chuyện. Vợ chồng ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Internet Ngay sau đó, Vy Oanh đã lên tiếng đính chính đây là tài khoản giả mạo đồng thời khẳng định chắc nịch rằng "Chồng tôi không bao giờ dùng bất kỳ mạng xã hội nào". Thậm chí, có lẽ vì quá bức xúc mà Vy Oanh còn nói sẽ mời cơ quan công an vào cuộc.

Bài viết của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, vài ngày sau lời tuyên bố "đanh thép" ấy, mới đây cư dân mạng lại tìm ra tài khoản mạng "Le Thien" khác được cho là của ông xã Vy Oanh với độ "tin cậy" cao hơn. Cụ thể, người ta thấy nữ ca sĩ chẳng những có kết bạn với tài khoản này mà cả hai cũng có màn tương tác qua lại khi cô từng "thả tim" ảnh đại diện của đối phương. Tài khoản được cho là của chồng Vy Oanh - Ảnh: Internet Vy Oanh có 'thả tim' ảnh đại diện - Ảnh: Internet Tài khoản "Le Thien" này cũng có đến 190 bạn bè và đặc biệt hơn cả là có ảnh của ông xã Vy Oanh từ năm 2018. Dựa vào những manh mối trên, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ vì đang cố giải vây cho chồng mà "vô tình" nói dối. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tìm hiểu của cư dân mạng, không có chứng cứ xác thực. Phía Vy Oanh cũng không có giải thích gì thêm.

Ảnh chồng Vy Oanh từ năm 2018 - Ảnh: Internet Nói qua về ồn ào của Vy Oanh và bà Hằng, sau bao màn đấu đá quyết liệt, ca sĩ Vy Oanh đã tuyên bố sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà chuyển đủ 200 tỷ từ thiện và 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19. Cô đã đăng bài cho biết bà Hằng đã thua cuộc sau đó vì không hoàn thành được "thách thức" Về phần nữ đại gia, bà cũng đã có những phản pháo của riêng mình khi cho biết nếu Vy Oanh chịu bỏ 400 tỷ vào quỹ mổ tim thì bà sẽ hiến 20% sổ đỏ của mình cho nhà nước.

NS múa Phạm Ngà 'hiến kế' cho Vy Oanh vụ 400 tỷ, khuyên nữ ca sĩ kiện lên Hội Phụ nữ Liên quan đến những ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, diễn viên múa Phạm Ngà đã có video nói lên ý kiến của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-rua-oan-cho-chong-duoc-may-hom-vy-oanh-lai-bi-cong-dong-mang-boc-me-noi-doi-voi-loat-bang-chung-chac-nich-411736.html