Động thái lạ từ tài khoản mang tên chồng ca sĩ Vy Oanh: Than khổ vì vợ, muốn được xin lỗi vợ chồng đại gia Đại Nam?

Những ngày vừa qua, câu chuyện ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đang ngày càng căng thẳng. Hàng loạt tranh cãi, chỉ trích nhau kịch liệt xuất hiện trên mạng xã hội. Cách đây mấy hôm, sau khi tuyên bố khởi kiện bà Hằng, Vy Oanh tiếp tục đăng tải bài viết rằng sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà cung cấp 200 tỷ làm từ thiện và chuyển đủ 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19.

Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong sáng ngày 5/7, nữ ca sĩ đã đăng tải bài viết mới nhất với nội dung: "Cô thua cuộc rồi đừng mè nheo nữa cô ơi". Đến chiều cùng ngày, bà Phương Hằng bất ngờ có tuyên bố gây sốc trên trang cá nhân rằng nếu Vy Oanh góp đủ 400 tỷ vào quỹ mổ tim, bà sẽ ủng hộ 20% số sổ đỏ của mình cho nhà nước. Sự việc ngay lập tức gây "rúng động" dư luận.