Động thái lạ từ tài khoản mang tên chồng ca sĩ Vy Oanh: Than khổ vì vợ, muốn được xin lỗi vợ chồng đại gia Đại Nam?

Hậu trường 06/07/2021 09:19

Liên quan đến những ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, một tài khoản lạ mang tên chồng của nữ ca sĩ đã xuất hiện có một bài viết gây chú ý. Thực hư ra sao?

Những ngày vừa qua, câu chuyện ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đang ngày càng căng thẳng. Hàng loạt tranh cãi, chỉ trích nhau kịch liệt xuất hiện trên mạng xã hội. Cách đây mấy hôm, sau khi tuyên bố khởi kiện bà Hằng, Vy Oanh tiếp tục đăng tải bài viết rằng sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà cung cấp 200 tỷ làm từ thiện và chuyển đủ 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19. 

vy oanh 1
Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong sáng ngày 5/7, nữ ca sĩ đã đăng tải bài viết mới nhất với nội dung: "Cô thua cuộc rồi đừng mè nheo nữa cô ơi". Đến chiều cùng ngày, bà Phương Hằng bất ngờ có tuyên bố gây sốc trên trang cá nhân rằng nếu Vy Oanh góp đủ 400 tỷ vào quỹ mổ tim, bà sẽ ủng hộ 20% số sổ đỏ của mình cho nhà nước. Sự việc ngay lập tức gây "rúng động" dư luận.

vy oanh 2
Bài viết của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục được phen "kinh hãi" khi xuất hiện một tài khoản có tên "Lê Thiện" tự nhận là chồng Vy Oanh và đang thay vợ kiếm tiền "trả" từ thiện. Tài khoản này cũng lên tiếng xin lỗi vợ chồng bà Phương Hằng vì những ồn ào vừa qua, đồng thời cũng cho biết sau khi vợ sinh xong sẽ gặp vợ chồng bà chủ Đại Nam nói chuyện.

vy oanh 3
Bài viết trên tài khoản được cho là của chồng Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Tài khoản này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khi kiểm tra, có thể thấy nick này mới được tạo lập chỉ vài ngày, chưa hề có bài viết hoặc lịch sử nào trước đó. Trong danh sách bạn bè cũng không có người thân nhất là Vy Oanh. Tuy biết thừa đây là nick ảo nhằm cố tình tạo drama nhưng nhiều người vẫn "nhây nhua" khi cà khịa, suy luận rằng phải chăng là chính Vy Oanh đã tạo ra nó để thêm "gia vị" cho câu chuyện.

vy oanh 4

vy oanh 5

vy oanh 6
Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Câu chuyện vẫn đang tiếp tục gây xôn xao dư luận. 

Vy Oanh chỉ ra 'điều lạ lùng' trong lời đáp trả của bà Phương Hằng vụ 200 tỷ từ thiện

Vy Oanh chỉ ra 'điều lạ lùng' trong lời đáp trả của bà Phương Hằng vụ 200 tỷ từ thiện

Liên quan đến vụ lùm xùm của ca sĩ Vy Oanh và đại gia Nguyễn Phương Hằng, mới đây, dù nữ đại gia đã chấp nhận lời 'khiêu chiến' nhưng nữ ca sĩ vẫn chỉ ra điều bất hợp lý trong câu trả lời của bà.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh - Phương Hằng chồng vy oanh bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36