Động thái lạ từ tài khoản mang tên chồng ca sĩ Vy Oanh: Than khổ vì vợ, muốn được xin lỗi vợ chồng đại gia Đại Nam?

Liên quan đến những ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, một tài khoản lạ mang tên chồng của nữ ca sĩ đã xuất hiện có một bài viết gây chú ý. Thực hư ra sao?
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Những ngày vừa qua, câu chuyện ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đang ngày càng căng thẳng. Hàng loạt tranh cãi, chỉ trích nhau kịch liệt xuất hiện trên mạng xã hội. Cách đây mấy hôm, sau khi tuyên bố khởi kiện bà Hằng, Vy Oanh tiếp tục đăng tải bài viết rằng sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà cung cấp 200 tỷ làm từ thiện và chuyển đủ 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19.
Tuy nhiên, trong sáng ngày 5/7, nữ ca sĩ đã đăng tải bài viết mới nhất với nội dung: "Cô thua cuộc rồi đừng mè nheo nữa cô ơi". Đến chiều cùng ngày, bà Phương Hằng bất ngờ có tuyên bố gây sốc trên trang cá nhân rằng nếu Vy Oanh góp đủ 400 tỷ vào quỹ mổ tim, bà sẽ ủng hộ 20% số sổ đỏ của mình cho nhà nước. Sự việc ngay lập tức gây "rúng động" dư luận.
Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục được phen "kinh hãi" khi xuất hiện một tài khoản có tên "Lê Thiện" tự nhận là chồng Vy Oanh và đang thay vợ kiếm tiền "trả" từ thiện. Tài khoản này cũng lên tiếng xin lỗi vợ chồng bà Phương Hằng vì những ồn ào vừa qua, đồng thời cũng cho biết sau khi vợ sinh xong sẽ gặp vợ chồng bà chủ Đại Nam nói chuyện.
Tài khoản này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khi kiểm tra, có thể thấy nick này mới được tạo lập chỉ vài ngày, chưa hề có bài viết hoặc lịch sử nào trước đó. Trong danh sách bạn bè cũng không có người thân nhất là Vy Oanh. Tuy biết thừa đây là nick ảo nhằm cố tình tạo drama nhưng nhiều người vẫn "nhây nhua" khi cà khịa, suy luận rằng phải chăng là chính Vy Oanh đã tạo ra nó để thêm "gia vị" cho câu chuyện.
Câu chuyện vẫn đang tiếp tục gây xôn xao dư luận.