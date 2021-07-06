Biến mới: Vy Oanh lên tiếng 'rửa oan' cho chồng đại gia nhưng lại bị cộng đồng mạng 'soi' chi tiết lạ

Hậu trường 06/07/2021 11:10

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có bài viết liên quan đến "tài khoản Facebook của chồng cô" mới đây. Tuy nhiên, nhiều người lại phát hiện ra chi tiết "lạ".

Liên quan đến những ồn ào gần đây của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, vào ngày 5/7, nữ ca sĩ bất ngờ có bài viết có nội dung: "Cô thua cuộc rồi, dừng mè nheo nữa cô ơi" khi bà Hằng sau 2 ngày vẫn chưa thể hoàn thành lời thách thức 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin mà cô đưa ra. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, bà Hằng lại bất ngờ tuyên bố trên cả sóng livestream và trang cá nhân rằng nếu Vy Oanh có thể ủng hộ 400 tỷ vào quỹ mổ tim thì bà sẽ hiến 20% sổ đỏ của mình cho nhà nước. Sự việc đang khiến dư luận xôn xao.

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Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, Vy Oanh tiếp tục có động thái mới trên trang cá nhân. Theo đó, cô chụp màn hình lại một tài khoản Facebook khác có tên "Lê Thiện" và khẳng định tài khoản này đang giả mạo chồng cô để gây drama, đồng thời cho biết sẽ mang sự việc ra cơ quan công an giải quyết. Nữ ca sĩ nó thêm chồng cô không dùng mạng xã hội và cũng sẽ không "lên tiếng những chuyện vặt trẻ con như vậy".

"Thật bẩn thỉu, chỉ trẻ con lớp 3 mới chơi trò này. Đây là fanpage giả mạo, tất cả những gì giả mạo cơ quan công an sẽ vào cuộc. Chồng tôi không bao giờ dùng bất kỳ mạng xã hội nào. Và tôi khẳng định 1 điều, chồng tôi sẽ không bao giờ lên tiếng mấy chuyện vặt trẻ con, mọi người đừng bao giờ tin nhé" - bài viết của Vy Oanh.

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Bài viết của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, có lẽ bởi gần đây xuất hiện nhiều tin đồn về việc cô sang Mỹ nên nữ ca sĩ nhân cơ hội này cũng khẳng định là hiện tại đang ở Việt Nam, gia đình chỉ thỉnh thoảng sang Mỹ chơi 1-2 tuần lại về bởi "quê hương là chùm khế ngọt".

Tuy nhiên, qua bài đăng của nữ ca sĩ, cư dân mạng lại phát hiện ra chi tiết "khó hiểu" khi dù cãi nhau "ỏm tỏi" trên mạng xã hội nhưng có vẻ như Vy Oanh lại là một thành viên của trang fanpage của bà Phương Hằng. Thậm chí, không chừng thông qua trang fanpage này nữ ca sĩ mới biết được sự tồn tại của Facebook giả kia. 

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Có vẻ như Vy Oanh theo dõi rất nhiều trang fanpage của nữ đại gia - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến bài viết trên trang Facebook "Lê Thiện" kia, trang này đã tự nhận là chồng Vy Oanh và đang thay vợ kiếm tiền "trả" từ thiện. Tài khoản này cũng lên tiếng xin lỗi vợ chồng bà Phương Hằng vì những ồn ào vừa qua, đồng thời cũng cho biết sau khi vợ sinh xong sẽ gặp vợ chồng bà chủ Đại Nam nói chuyện. Sự việc lại đẩy sự việc về nhiều hướng khiến cư dân mạng không biết đâu là tin thật, tin giả của những người trong cuộc. 

Động thái lạ từ tài khoản mang tên chồng ca sĩ Vy Oanh: Than khổ vì vợ, muốn được xin lỗi vợ chồng đại gia Đại Nam?

Động thái lạ từ tài khoản mang tên chồng ca sĩ Vy Oanh: Than khổ vì vợ, muốn được xin lỗi vợ chồng đại gia Đại Nam?

Liên quan đến những ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, một tài khoản lạ mang tên chồng của nữ ca sĩ đã xuất hiện có một bài viết gây chú ý. Thực hư ra sao?

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Từ khóa:   Vy Oanh - Phương Hằng chồng vy oanh Facebook giả

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