Thách cả showbiz Việt dám diện nội y tung tăng dạo trời Tây như Ngọc Trinh, sải bước đến đâu là ‘bỏng mắt’ đến đó

Trong khi người hâm mộ còn đang mong chờ “chiến tích” mua sắm tại trời Tây của thần tượng thì Ngọc Trinh đã "khuyến mãi" trước bộ ảnh cực nóng bỏng trên trang cá nhân.

Cách đây vài ngày, “ nữ hoàng nội y ” Ngọc Trinh đã lên đường sang châu Âu cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Trước khi đi, cô nàng còn hứa hẹn với fan sẽ sắm thật nhiều hàng hiệu để chuẩn bị cho tập đập hộp mới nhất trên kênh Youtube.

Không phải những chiếc đầm lộng lẫy kiêu kì hay những bộ trang phục cá tính, Ngọc Trinh ‘đốt mắt’ người nhìn với nội y ren gợi cảm – Ảnh: FB

Đi kèm với loạt ảnh này, người đẹp không quên đăng tải dòng trạng thái ẩn ý được cho là “đá xéo” đàn chị Vũ Thu Phương : “Hot không nè cả nhà yêu. Liệu có ai cần cảnh tỉnh Trinh hông nè”. Trước đó, Vũ Thu Phương từng chia sẻ rằng muốn cảnh tỉnh “nữ hoàng nội y” về những bộ trang phục khoe thân phản cảm.

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, nữ người mẫu diện nội y đen đầy quyến rũ phối cùng áo khoác lụa màu hồng pastel cực sang chảnh tự tin sải bước trên phố. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh còn gây choáng khi kết hợp với hàng loạt phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ từ giày YSL đến túi xách Hermes bạc tỷ.

Có thể nói trong showbiz Việt, hiếm ai có đủ độ táo bạo và chịu chơi như Ngọc Trinh khi dám diện nội y mỏng tang dạo phố mua sắm.

Vóc dáng cực nóng bỏng của Ngọc Trinh - Ảnh: FB

Cận cảnh vẻ sexy của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: FB

Đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Một số hình ảnh khác của Ngọc Trinh:

Ngay lập tức, loạt ảnh này của “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi có đến 50 nghìn lượt thích, gần 2 nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vóc dáng hoàn hảo của Ngọc Trinh: “Người thường không ai đẹp hoài vậy được. Chị là yêu quái biến hình rồi”, “Đẹp muốn xỉu”, “Đẹp mặc gì cũng đẹp”…

Bình luận khen ngợi của người hâm mộ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến cho rằng Ngọc Trinh đang quá đà trong việc khoe thân: “Ăn mặc vô duyên”, “Lố lăng quá em ơi, sao cứ thích khoe hàng thế nhỉ?”, “Làm xấu ở nước mình được rồi đừng sang nước khác làm ô uế cảnh quan nước người ta nữa”…

Bình luận chỉ trích của một số cư dân mạng - Ảnh: FB

Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh của Ngọc Trinh gây ra nhiều tranh cãi. Trước đó, người đẹp từng trở thành trung tâm của sự chỉ trích khi diện trang phục mỏng tang tham dự LHP Cannes 2019.