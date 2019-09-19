Thách cả showbiz Việt dám diện nội y tung tăng dạo trời Tây như Ngọc Trinh, sải bước đến đâu là ‘bỏng mắt’ đến đó

Hậu trường 19/09/2019 11:08

Loạt ảnh mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên mạng xã hội đang trở thành tâm điểm chú ý và gây ra ít nhiều tranh cãi.

Cách đây vài ngày, nữ hoàng nội yNgọc Trinh đã lên đường sang châu Âu cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Trước khi đi, cô nàng còn hứa hẹn với fan sẽ sắm thật nhiều hàng hiệu để chuẩn bị cho tập đập hộp mới nhất trên kênh Youtube.

Trong khi người hâm mộ còn đang mong chờ “chiến tích” mua sắm tại trời Tây của thần tượng thì Ngọc Trinh đã "khuyến mãi" trước bộ ảnh cực nóng bỏng trên trang cá nhân.

nu hoang noi y ngoc trinh 1
Bài đăng gây bão của Ngọc Trinh - Ảnh: FB

Đi kèm với loạt ảnh này, người đẹp không quên đăng tải dòng trạng thái ẩn ý được cho là “đá xéo” đàn chị Vũ Thu Phương: “Hot không nè cả nhà yêu. Liệu có ai cần cảnh tỉnh Trinh hông nè”. Trước đó, Vũ Thu Phương từng chia sẻ rằng muốn cảnh tỉnh “nữ hoàng nội y” về những bộ trang phục khoe thân phản cảm.

nu hoang noi y ngoc trinh 2

Không phải những chiếc đầm lộng lẫy kiêu kì hay những bộ trang phục cá tính, Ngọc Trinh ‘đốt mắt’ người nhìn với nội y ren gợi cảm – Ảnh: FB

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, nữ người mẫu diện nội y đen đầy quyến rũ phối cùng áo khoác lụa màu hồng pastel cực sang chảnh tự tin sải bước trên phố. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh còn gây choáng khi kết hợp với hàng loạt phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ từ giày YSL đến túi xách Hermes bạc tỷ.

Có thể nói trong showbiz Việt, hiếm ai có đủ độ táo bạo và chịu chơi như Ngọc Trinh khi dám diện nội y mỏng tang dạo phố mua sắm.

nu hoang noi y ngoc trinh 3
Vóc dáng cực nóng bỏng của Ngọc Trinh - Ảnh: FB
nu hoang noi y ngoc trinh 4
Cận cảnh vẻ sexy của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: FB
nu hoang noi y ngoc trinh 5
Đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Một số hình ảnh khác của Ngọc Trinh:

nu hoang noi y ngoc trinh 6nu hoang noi y ngoc trinh 7nu hoang noi y ngoc trinh 8nu hoang noi y ngoc trinh 9nu hoang noi y ngoc trinh 10nu hoang noi y ngoc trinh 11

Ngay lập tức, loạt ảnh này của “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi có đến 50 nghìn lượt thích, gần 2 nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vóc dáng hoàn hảo của Ngọc Trinh: “Người thường không ai đẹp hoài vậy được. Chị là yêu quái biến hình rồi”, “Đẹp muốn xỉu”, “Đẹp mặc gì cũng đẹp”…

nu hoang noi y ngoc trinh 12
Bình luận khen ngợi của người hâm mộ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến cho rằng Ngọc Trinh đang quá đà trong việc khoe thân: “Ăn mặc vô duyên”, “Lố lăng quá em ơi, sao cứ thích khoe hàng thế nhỉ?”, “Làm xấu ở nước mình được rồi đừng sang nước khác làm ô uế cảnh quan nước người ta nữa”…

nu hoang noi y ngoc trinh 13
Bình luận chỉ trích của một số cư dân mạng - Ảnh: FB

Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh của Ngọc Trinh gây ra nhiều tranh cãi. Trước đó, người đẹp từng trở thành trung tâm của sự chỉ trích khi diện trang phục mỏng tang tham dự LHP Cannes 2019.

Sau ồn ào với Vũ Thu Phương, Ngọc Trinh xuất hiện cực chất tại sân bay để lộ bộ phận ai cũng phải nhìn chằm chằm

Sau ồn ào với Vũ Thu Phương, Ngọc Trinh xuất hiện cực chất tại sân bay để lộ bộ phận ai cũng phải nhìn chằm chằm

Tiếp tục biến sân bay thành sàn diễn thời trang, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh diện trang phục cực chất thu hút mọi ánh nhìn.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y Vũ Thu Phương

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 37 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 37 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026