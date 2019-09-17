Chuyện cũ tại Cannes bị Vũ Thu Phương bới móc, Ngọc Trinh 'khóc lóc xin tha'

Hậu trường 17/09/2019 14:53

Một lần nữa bị Vũ Thu Phương nhắc lại chuyện mặc hở ở "Liên hoan phim Cannes" nhiều tháng trước, Ngọc Trinh lên tiếng đáp trả cao tay.

Đã nhiều tháng trôi qua nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa quên chuyện Ngọc Trinh mặc trang phục hở bạo tại thảm đỏ LHP Cannes. "Bộ cánh" nóng bỏng đã khiến "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp nhận không ít lời dị nghị từ dư luận. Thời điểm này, cựu người mẫu Vũ Thu Phương cũng lên tiếng chỉ trích Ngọc Trinh nặng nề. "Cuộc khẩu chiến" của hai mỹ nhân này diễn ra dữ dội suốt nhiều ngày liền khiến dư luận xôn xao.

ngoc trinh 1
Trang phục gây tranh cãi của Ngọc Trinh tại LHP Cannes - Ảnh: Internet
ngoc trinh 2
Thời điểm này, ông bầu Vũ Khắc Tiệp mắng thẳng mặt Vũ Thu Phương và bảo vệ 'gà cưng' - Ảnh: FB

Tưởng đâu mọi chuyện đã lui về quá khứ, nào ngờ Vũ Thu Phương vừa bất ngờ nhắc lại chuyện này khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu người mẫu chỉ trích Ngọc Trinh vì làm xấu hổ người Việt khi mặc phản cảm tại Cannes, nơi những người làm nghệ thuật thể hiện nét văn hóa.

Cô nhấn mạnh: "Không ai lên tiếng, không ai cảnh tỉnh, và liệu tiếp theo không ai nói gì hết thì bạn ấy sẽ còn mặc gì khi đến những sự kiện như vậy? Hoặc là có bao nhiêu thế hệ trẻ nhìn vào 'tấm gương' như vậy để làm ra những trò lố hơn nữa?".

ngoc trinh 3
Vũ Thu Phương chỉ trích Ngọc Trinh khi xuất hiện trong buổi sơ khảo phía Bắc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Ảnh: FB

Bị đàn chị nhắc lại chuyện cũ, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã lập tức đáp trả trên trang cá nhân: "Huhu. Tha cho em đi chị ơi, đừng để tên em và chị 'phải' xuất hiện trong cùng 1 bài nữa. Em chỉ còn chút hơi sức để kịp đáp chuyến bay tối nay đi Pháp và Ý để mua đồ về đập hộp, chứ không còn hơi để cho người khác dựa đâu ạ. Đúng không cả nhà yêu".

ngoc trinh 4
Ngọc Trinh lên tiếng đáp trả - Ảnh: FB

Dù không “chỉ mặt đặt tên” nhưng dân mạng cho rằng Ngọc Trinh đang ám chỉ về hành động khơi lại chuyện cũ của Vũ Thu Phương. Với lời lẽ hài hước nhưng vô cùng thâm thúy, cô nàng hi vọng tên của mình và đàn chị sẽ không xuất hiện chung thêm 1 lần nào nữa trên báo. Chân dài Trà Vinh còn mỉa mai Vũ Thu Phương dựa hơi mình.

Mặc bikini bé tí tẹo có như không, Ngọc Trinh tạo dáng phản cảm khiến dân tình 'ngượng chín mặt'

Mặc bikini bé tí tẹo có như không, Ngọc Trinh tạo dáng phản cảm khiến dân tình 'ngượng chín mặt'

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng "đỏ mặt tía tai" khi tung bộ ảnh diện bikini bé tí tẹo, khoe ba vòng hững hờ trước ống kính.

Xem thêm
Từ khóa:   Nữ hoàng nội y Vũ Thu Phương Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 34 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 34 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026