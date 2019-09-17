Một lần nữa bị Vũ Thu Phương nhắc lại chuyện mặc hở ở "Liên hoan phim Cannes" nhiều tháng trước, Ngọc Trinh lên tiếng đáp trả cao tay.

Đã nhiều tháng trôi qua nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa quên chuyện Ngọc Trinh mặc trang phục hở bạo tại thảm đỏ LHP Cannes. "Bộ cánh" nóng bỏng đã khiến "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp nhận không ít lời dị nghị từ dư luận. Thời điểm này, cựu người mẫu Vũ Thu Phương cũng lên tiếng chỉ trích Ngọc Trinh nặng nề. "Cuộc khẩu chiến" của hai mỹ nhân này diễn ra dữ dội suốt nhiều ngày liền khiến dư luận xôn xao. Trang phục gây tranh cãi của Ngọc Trinh tại LHP Cannes - Ảnh: Internet Thời điểm này, ông bầu Vũ Khắc Tiệp mắng thẳng mặt Vũ Thu Phương và bảo vệ 'gà cưng' - Ảnh: FB Tưởng đâu mọi chuyện đã lui về quá khứ, nào ngờ Vũ Thu Phương vừa bất ngờ nhắc lại chuyện này khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu người mẫu chỉ trích Ngọc Trinh vì làm xấu hổ người Việt khi mặc phản cảm tại Cannes, nơi những người làm nghệ thuật thể hiện nét văn hóa. Cô nhấn mạnh: "Không ai lên tiếng, không ai cảnh tỉnh, và liệu tiếp theo không ai nói gì hết thì bạn ấy sẽ còn mặc gì khi đến những sự kiện như vậy? Hoặc là có bao nhiêu thế hệ trẻ nhìn vào 'tấm gương' như vậy để làm ra những trò lố hơn nữa?".

Vũ Thu Phương chỉ trích Ngọc Trinh khi xuất hiện trong buổi sơ khảo phía Bắc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Ảnh: FB Bị đàn chị nhắc lại chuyện cũ, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã lập tức đáp trả trên trang cá nhân: "Huhu. Tha cho em đi chị ơi, đừng để tên em và chị 'phải' xuất hiện trong cùng 1 bài nữa. Em chỉ còn chút hơi sức để kịp đáp chuyến bay tối nay đi Pháp và Ý để mua đồ về đập hộp, chứ không còn hơi để cho người khác dựa đâu ạ. Đúng không cả nhà yêu". Ngọc Trinh lên tiếng đáp trả - Ảnh: FB Dù không “chỉ mặt đặt tên” nhưng dân mạng cho rằng Ngọc Trinh đang ám chỉ về hành động khơi lại chuyện cũ của Vũ Thu Phương. Với lời lẽ hài hước nhưng vô cùng thâm thúy, cô nàng hi vọng tên của mình và đàn chị sẽ không xuất hiện chung thêm 1 lần nào nữa trên báo. Chân dài Trà Vinh còn mỉa mai Vũ Thu Phương dựa hơi mình.

Mặc bikini bé tí tẹo có như không, Ngọc Trinh tạo dáng phản cảm khiến dân tình 'ngượng chín mặt' "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng "đỏ mặt tía tai" khi tung bộ ảnh diện bikini bé tí tẹo, khoe ba vòng hững hờ trước ống kính.

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