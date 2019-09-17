Bị Ngọc Trinh dằn mặt khi 'đào mộ' chuyện cũ, Vũ Thu Phương phản pháo gay gắt

Hậu trường 17/09/2019 17:10

Sau phát ngôn cực thâm thúy của "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, đến lượt cựu người mẫu Vũ Thu Phương lên tiếng phản pháo.

Câu chuyện xoay quanh bộ trang phục nóng bỏng của "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tại thảm đỏ LHP Cannes cách đây vài tháng lại một lần nữa nóng lên. Mọi chuyện khởi nguồn từ việc cựu người mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ nhắc lại chuyện cũ. Cụ thể, tại buổi sơ khảo phía Bắc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Vũ Thu Phương nhấn mạnh: "Bước tới Cannes – nơi thể hiện văn hóa của người làm nghệ thuật, bạn ấy mặc trang phục như vậy thì thực sự tôi cảm thấy xấu hổ cho người Việt Nam”.

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Vũ Thu Phương là một trong số ít tên tuổi dám thẳng thắn chỉ trích Ngọc Trinh vì trang phục phản cảm - Ảnh: FB

Ngay lập tức, Ngọc Trinh có động thái đáp trả. Dùng từ ngữ hài hước nhưng không kém phần gay gắt, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp phản pháo: "Huhu. Tha cho em đi chị ơi, đừng để tên em và chị 'phải' xuất hiện trong cùng 1 bài nữa. Em chỉ còn chút hơi sức để kịp đáp chuyến bay tối nay đi Pháp và Ý để mua đồ về đập hộp, chứ không còn hơi để cho người khác dựa đâu ạ. Đúng không cả nhà yêu".

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Bị Ngọc Trinh dằn mặt khi 'đào mộ' chuyện cũ, Vũ Thu Phương phản pháo gay gắt - Ảnh 3
Ngọc Trinh tiếp tục đặt câu hỏi?: 'Chị già rồi, em có đụng chạm gì chị đâu sao chị cứ lấy tên em ra vậy' - Ảnh: Instagram

Mới đây nhất, chân dài họ Vũ bất ngờ lên tiếng. Tuy là người "châm ngòi" trước, nhưng Vũ Thu Phương lại yêu cầu mọi người không nhắc lại chuyện cũ.

Động thái mới nhất của cô nàng trên trang cá nhân: "Thật sự bực mình khi cứ bị lôi tên ra vì vụ việc vớ vẩn của một người mình không thích, chuyện cũ làm ơn đừng có nhắc lại, báo chí làm ơn tha cho Phương, Phương thực sự không thích mọi người cứ cố tình giật tít câu view rẻ tiền nhé. Tks!”.

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Phản ứng mới nhất của Vũ Thu Phương giữa lùm xùm với đàn em - Ảnh: FB

Hiện tại, "cuộc khẩu chiến" vẫn chưa đi đến hồi kết. Công chúng đang "hóng" những động thái tiếp theo của Ngọc Trinh và Vũ Thu Phương.

Chuyện cũ tại Cannes bị Vũ Thu Phương bới móc, Ngọc Trinh 'khóc lóc xin tha'

Chuyện cũ tại Cannes bị Vũ Thu Phương bới móc, Ngọc Trinh 'khóc lóc xin tha'

Một lần nữa bị Vũ Thu Phương nhắc lại chuyện mặc hở ở "Liên hoan phim Cannes" nhiều tháng trước, Ngọc Trinh lên tiếng đáp trả cao tay.

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Từ khóa:   Vũ Thu Phương Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp

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