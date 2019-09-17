Bị Ngọc Trinh dằn mặt khi 'đào mộ' chuyện cũ, Vũ Thu Phương phản pháo gay gắt

Câu chuyện xoay quanh bộ trang phục nóng bỏng của "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tại thảm đỏ LHP Cannes cách đây vài tháng lại một lần nữa nóng lên. Mọi chuyện khởi nguồn từ việc cựu người mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ nhắc lại chuyện cũ. Cụ thể, tại buổi sơ khảo phía Bắc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Vũ Thu Phương nhấn mạnh: "Bước tới Cannes – nơi thể hiện văn hóa của người làm nghệ thuật, bạn ấy mặc trang phục như vậy thì thực sự tôi cảm thấy xấu hổ cho người Việt Nam”.

Vũ Thu Phương là một trong số ít tên tuổi dám thẳng thắn chỉ trích Ngọc Trinh vì trang phục phản cảm - Ảnh: FB

Ngay lập tức, Ngọc Trinh có động thái đáp trả. Dùng từ ngữ hài hước nhưng không kém phần gay gắt, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp phản pháo: "Huhu. Tha cho em đi chị ơi, đừng để tên em và chị 'phải' xuất hiện trong cùng 1 bài nữa. Em chỉ còn chút hơi sức để kịp đáp chuyến bay tối nay đi Pháp và Ý để mua đồ về đập hộp, chứ không còn hơi để cho người khác dựa đâu ạ. Đúng không cả nhà yêu".