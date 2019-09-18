Sau ồn ào với Vũ Thu Phương, Ngọc Trinh xuất hiện cực chất tại sân bay để lộ bộ phận ai cũng phải nhìn chằm chằm

Hậu trường 18/09/2019 11:20

Tiếp tục biến sân bay thành sàn diễn thời trang, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh diện trang phục cực chất thu hút mọi ánh nhìn.

Vừa qua, showbiz Việt lại dậy sóng trước màn đấu khẩu của nữ hoàng nội yNgọc Trinh và người mẫu Vũ Thu Phương. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, Vũ Thu Phương đã nhắc lại sự cố trang phục tại Cannes của Ngọc Trinh với lời lẽ khá nặng nề.

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Vũ Thu Phương nhắc lại sự cố trang phục Cannes 2019 - Ảnh: FB

Ngay lập tức, Ngọc Trinh đã đáp trả trên trang cá nhân và cho rằng nữ người mẫu đang muốn “dựa hơi” cô để được chú ý. Đây không phải là lần đầu người đẹp Trà Vinh lên tiếng khi bị “đá xéo”. Trước đó đã có nhiều nghệ sĩ như Lương Mạnh Hải, Đỗ Mạnh Cường… bị cô "chỉ mặt gọi tên".

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Ngọc Trinh đáp trả Vũ Thu Phương - Ảnh: FB

Sau ồn ào với Vũ Thu Phương, Ngọc Trinh xuất hiện tại sân bay để lên đường đi Pháp và Ý. Diện quần jean rách ống rộng thời thượng kết hợp với áo croptop màu kem, nữ người mẫu khoe vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”. Đặc biệt, vòng eo 56cm không chút mỡ thừa của Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Đi kèm với cả set đồ là chiếc mũ tròn cùng tông áo khiến người đẹp trông vừa sexy vừa đáng yêu.

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Ngọc Trinh cực chất tại sân bay với loạt phụ kiện hàng hiệu – Ảnh: FB

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Người đẹp thu hút mọi ánh nhìn với set đồ vừa bụi bặm vừa nóng bỏng – Ảnh: FB

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Ngọc Trinh gây 'bấn loạn' với vòng eo 56cm tại sân bay - Ảnh: FB

Gu thời trang sân bay của “nữ hoàng nội y” luôn nhận được sự yêu thích và quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người nhận xét, phong cách cá tính và sang chảnh này rất phù hợp với người đẹp : “Gout thời trang như thế này thì cả thế giới đếm đầu ngón tay!”, “Nay mặc đồ chất quá Trinh ơi”, “Đẹp xuất sắc”…

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‘Nữ hoàng nội y’ chiếm trọn spotlight tại sân bay với vóc dáng chuẩn – Ảnh: FB

Kết thúc chuyến công tác nước ngoài này, Ngọc Trinh hứa hẹn sẽ có một màn đập hộp hàng hiệu cực hoành tráng khiến người hâm mộ vô cùng háo hức mong chờ.

Bị Ngọc Trinh dằn mặt khi 'đào mộ' chuyện cũ, Vũ Thu Phương phản pháo gay gắt

Bị Ngọc Trinh dằn mặt khi 'đào mộ' chuyện cũ, Vũ Thu Phương phản pháo gay gắt

Sau phát ngôn cực thâm thúy của "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, đến lượt cựu người mẫu Vũ Thu Phương lên tiếng phản pháo.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y Vũ Thu Phương

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