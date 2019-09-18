Sau ồn ào với Vũ Thu Phương, Ngọc Trinh xuất hiện cực chất tại sân bay để lộ bộ phận ai cũng phải nhìn chằm chằm

Tiếp tục biến sân bay thành sàn diễn thời trang, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh diện trang phục cực chất thu hút mọi ánh nhìn.
- Chuyện cũ tại Cannes bị Vũ Thu Phương bới móc, Ngọc Trinh 'khóc lóc xin tha'
- Mặc bikini bé tí tẹo có như không, Ngọc Trinh tạo dáng phản cảm khiến dân tình 'ngượng chín mặt'
Vừa qua, showbiz Việt lại dậy sóng trước màn đấu khẩu của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh và người mẫu Vũ Thu Phương. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, Vũ Thu Phương đã nhắc lại sự cố trang phục tại Cannes của Ngọc Trinh với lời lẽ khá nặng nề.
Ngay lập tức, Ngọc Trinh đã đáp trả trên trang cá nhân và cho rằng nữ người mẫu đang muốn “dựa hơi” cô để được chú ý. Đây không phải là lần đầu người đẹp Trà Vinh lên tiếng khi bị “đá xéo”. Trước đó đã có nhiều nghệ sĩ như Lương Mạnh Hải, Đỗ Mạnh Cường… bị cô "chỉ mặt gọi tên".
Sau ồn ào với Vũ Thu Phương, Ngọc Trinh xuất hiện tại sân bay để lên đường đi Pháp và Ý. Diện quần jean rách ống rộng thời thượng kết hợp với áo croptop màu kem, nữ người mẫu khoe vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”. Đặc biệt, vòng eo 56cm không chút mỡ thừa của Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Đi kèm với cả set đồ là chiếc mũ tròn cùng tông áo khiến người đẹp trông vừa sexy vừa đáng yêu.
Gu thời trang sân bay của “nữ hoàng nội y” luôn nhận được sự yêu thích và quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người nhận xét, phong cách cá tính và sang chảnh này rất phù hợp với người đẹp : “Gout thời trang như thế này thì cả thế giới đếm đầu ngón tay!”, “Nay mặc đồ chất quá Trinh ơi”, “Đẹp xuất sắc”…
Kết thúc chuyến công tác nước ngoài này, Ngọc Trinh hứa hẹn sẽ có một màn đập hộp hàng hiệu cực hoành tráng khiến người hâm mộ vô cùng háo hức mong chờ.