Sau ồn ào với Vũ Thu Phương, Ngọc Trinh xuất hiện cực chất tại sân bay để lộ bộ phận ai cũng phải nhìn chằm chằm

Vừa qua, showbiz Việt lại dậy sóng trước màn đấu khẩu của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh và người mẫu Vũ Thu Phương. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, Vũ Thu Phương đã nhắc lại sự cố trang phục tại Cannes của Ngọc Trinh với lời lẽ khá nặng nề.

Vũ Thu Phương nhắc lại sự cố trang phục Cannes 2019 - Ảnh: FB

Ngay lập tức, Ngọc Trinh đã đáp trả trên trang cá nhân và cho rằng nữ người mẫu đang muốn “dựa hơi” cô để được chú ý. Đây không phải là lần đầu người đẹp Trà Vinh lên tiếng khi bị “đá xéo”. Trước đó đã có nhiều nghệ sĩ như Lương Mạnh Hải, Đỗ Mạnh Cường… bị cô "chỉ mặt gọi tên".