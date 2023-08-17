Tăng Thanh Hà hiếm hoi chia sẻ về con trai út, tiết lộ hành động đặc biệt vào lúc 5 giờ sáng

Hậu trường 17/08/2023 19:27

Tăng Thanh Hà đã đăng tải hình ảnh mới của bé Mason - nhóc tỳ thứ 3 trên mạng xã hội.

 

Trên trang cá nhân của mình, Tăng Thanh Hà kể lại câu chuyện buổi sáng của con trai. Nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ: "Chàng trai 5h sáng dậy thật sớm gọi "mẹ ơi, mẹ ơi", mẹ nhắm mắt im lặng (vì mẹ buồn ngủ quá mà), thế là anh tự trả lời "mẹ đây, mẹ đây", "mẹ ơi" "mẹ đây" một hồi rồi anh lăn qua lăn lại ngủ tiếp". 

Cùng với chia sẻ hài hước về con trai, Tăng Thanh Hà còn chia sẻ hình ảnh con ôm gấu bông chờ mẹ đánh răng rửa mặt rồi bế xuống nhà. Sau bài đăng của Tăng Thanh Hà, cư dân mạng đã bày tỏ sự yêu thích với câu chuyện đáng yêu của cậu út. Nhiều người cảm thấy đồng cảm vì những khoảnh khắc dễ thương của các con.

Tăng Thanh Hà hiếm hoi chia sẻ về con trai út, tiết lộ hành động đặc biệt vào lúc 5 giờ sáng - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà đã thích thú kể lại câu chuyện buổi sáng của con trai

Giữa tháng 12/2021, Tăng Thanh Hà thông báo sinh con thứ 3. Đến thời điểm hiện tại, "ngọc nữ màn ảnh" vẫn chưa chính thức công khai diện mạo các con, mục đích để các bé có cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ.

Tăng Thanh Hà nhiều lần bộc bạch về niềm hạnh phúc làm mẹ cũng như khoảng thời gian hạnh phúc được ngắm nhìn con lớn lên hàng ngày. Cũng như bao bà mẹ khác, Tăng Thanh Hà tận hưởng giây phút nhìn con lớn lên nhưng cũng thỉnh thoảng giật mình vì con "lớn nhanh quá". 

Tăng Thanh Hà hiếm hoi chia sẻ về con trai út, tiết lộ hành động đặc biệt vào lúc 5 giờ sáng - Ảnh 2
Hà Tăng lên xe hoa cùng doanh nhân Louis Nguyễn sau khoảng thời gian dài hẹn hò - Ảnh minh họa: Internet
Tăng Thanh Hà hiếm hoi chia sẻ về con trai út, tiết lộ hành động đặc biệt vào lúc 5 giờ sáng - Ảnh 3Tăng Thanh Hà hiếm hoi chia sẻ về con trai út, tiết lộ hành động đặc biệt vào lúc 5 giờ sáng - Ảnh 4
Tổ ấm của Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn đã có 3 thiên thần nhỏ là Richard, Chloe và Mason

Vào năm 2012, Hà Tăng lên xe hoa cùng doanh nhân Louis Nguyễn sau khoảng thời gian dài hẹn hò. Sau khi kết hôn, "ngọc nữ" đã tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. Sau 11 năm về chung một nhà, cặp đôi đón 3 nhóc tỳ lần lượt chào đời là Richard, Chloe và Mason. 

Dù bận rộn với công việc nhưng Hà Tăng và Louis Nguyễn vẫn luôn sắp xếp dành thời gian để cùng nhau chăm sóc và đưa các nhóc tỳ đi chơi, du lịch, khám phá cuộc sống.

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