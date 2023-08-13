Phản ứng của tình tin đồn Phùng Ngọc Huy khi bé Lavie sang Mỹ định cư cùng bố

Đã hơn 3 năm kể từ khi cố diễn viên Mai Phương ra đi, Phùng Ngọc Huy hiện đã trở về Việt Nam và và đoàn tụ với bé Lavie.
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Phùng Ngọc Huy đã trở về Việt Nam và và đoàn tụ với bé Lavie sau 8 năm xa cách. Theo chia sẻ, nam ca sĩ đã phải nỗ lực, chăm chỉ làm việc và đi hát để chuẩn bị cuộc sống cùng con gái tại Mỹ.
Thời gian trước, sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy vướng nghi vấn hẹn hò với một nữ ca sĩ khác. Người được nhắc đến chính là Đan Kim. Theo đó, cả hai liên tục để loạt loạt "hint" đang hẹn hò khi xuất hiện tình tứ cùng nhau. Tuy vậy, cho đến hiện tại, cả Đan Kim và Phùng Ngọc Huy đều không lên tiếng xác nhận. Mới đây nhất, phát ngôn của Đan Kim về bé Lavie "hot' trở lại.
Đan Kim - tình tin đồn của Phùng Ngọc Huy ở Mỹ. Cả hai có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp đặc biệt. Cụ thể, cô chia sẻ: "Với cá nhân tôi, tôi thực lòng dành tình cảm cho Lavie dù chưa một lần được tiếp xúc với bé. Đứa trẻ dễ thương và ngây thơ tới mức hỏi "mẹ lên thiên đường bao giờ về" thì ai có thể bỏ mặc được. Khi anh Huy đón con sang Mỹ, tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh trong việc chăm sóc và nuôi dạy bé. Ở bất cứ cương vị nào: bạn bè, bạn gái hay vợ của anh Huy, tôi đều có thể làm tốt điều đó".
Bên cạnh đó, Đan Kim cũng bày tỏ dù ở bất cứ cương vị nào, cô đều có thể cùng Phùng Ngọc Huy nuôi dạy bé Lavie nên người.
Hiện tại, Phùng Ngọc Huy muốn sớm bảo lãnh bé Lavie (con gái của anh và cố diễn viên Mai Phương) sang Mỹ định cư. 8 năm qua, anh vẫn gửi tiền về Việt Nam để bảo mẫu chăm sóc cho bé. Con gái là động lực cho nam ca sĩ vui sống và cố gắng phấn đấu làm việc.
Phùng Ngọc Huy thương con ngoan, học giỏi và tự lập. Dù thiếu vắng vòng tay cha mẹ, bé tỏ ra hiểu chuyện, trưởng thành. Cuối tuần, Phùng Ngọc Huy gọi điện để 2 cha con gặp nhau. Mỗi lần trò chuyện, anh luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ cho con thấy thoải mái. Trong 8 năm ở xứ người, Phùng Ngọc Huy trải qua hành trình dài và đầy thử thách. Mỗi ngày anh chỉ ngủ 5-6 tiếng, còn lại làm việc kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình.