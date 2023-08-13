Phản ứng của tình tin đồn Phùng Ngọc Huy khi bé Lavie sang Mỹ định cư cùng bố

Phùng Ngọc Huy đã trở về Việt Nam và và đoàn tụ với bé Lavie sau 8 năm xa cách. Theo chia sẻ, nam ca sĩ đã phải nỗ lực, chăm chỉ làm việc và đi hát để chuẩn bị cuộc sống cùng con gái tại Mỹ.

Thời gian trước, sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy vướng nghi vấn hẹn hò với một nữ ca sĩ khác. Người được nhắc đến chính là Đan Kim. Theo đó, cả hai liên tục để loạt loạt "hint" đang hẹn hò khi xuất hiện tình tứ cùng nhau. Tuy vậy, cho đến hiện tại, cả Đan Kim và Phùng Ngọc Huy đều không lên tiếng xác nhận. Mới đây nhất, phát ngôn của Đan Kim về bé Lavie "hot' trở lại.

Ca sĩ Phùng Ngọc Huy đoàn tụ con gái sau 8 năm xa cách

Đan Kim - tình tin đồn của Phùng Ngọc Huy ở Mỹ. Cả hai có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp đặc biệt. Cụ thể, cô chia sẻ: "Với cá nhân tôi, tôi thực lòng dành tình cảm cho Lavie dù chưa một lần được tiếp xúc với bé. Đứa trẻ dễ thương và ngây thơ tới mức hỏi "mẹ lên thiên đường bao giờ về" thì ai có thể bỏ mặc được. Khi anh Huy đón con sang Mỹ, tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh trong việc chăm sóc và nuôi dạy bé. Ở bất cứ cương vị nào: bạn bè, bạn gái hay vợ của anh Huy, tôi đều có thể làm tốt điều đó".