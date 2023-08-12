Phùng Ngọc Huy khoe khoảnh khắc 'ngày ấy - bây giờ' trong dịp đoàn tụ cùng con gái Lavie

Mới đây, trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy đã khoe khoảnh khắc ‘ngày ấy – bây giờ’ chở con gái đi dạo phố. Có thể thấy Phùng Ngọc Huy đã chủ động đưa con gái đi ra ngoài. Dù cả hai đều đeo khẩu trang, nhưng vẫn thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc. Trước đó nam ca sĩ luôn gọi điện, nhắn tin và chu cấp cho con gái thông qua bảo mẫu khi chưa thể về Việt Nam thăm con.

Vừa qua, Phùng Ngọc Huy đã có mặt tại Việt Nam sau 8 năm ở Mỹ. Nam ca sĩ gây chú ý khi đoàn tụ bé Lavie – con gái của anh và cố diễn viên Mai Phương.

Trước đó, vào tối ngày 9/8, Phùng Ngọc Huy chia sẻ khoảnh khắc nắm bàn tay con gái Lavie khiến nhiều sao Việt và người hâm mộ xúc động. Bé Lavie cùng ông bà nội ra sân bay Tân Sơn Nhất đón Phùng Ngọc Huy. Anh cho biết: "Lúc đầu con có chút ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng ôm lấy bố”.

Phùng Ngọc Huy chia sẻ khoảnh khắc nắm bàn tay con gái Lavie vào ngày hội ngộ

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời năm 2020 tại TP HCM vì ung thư, Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc Lavie. Do dịch và cuộc sống mưu sinh xứ người, nhiều năm liền Phùng Ngọc Huy chưa thể về nước gặp con gái.

Sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc Lavie

Nam ca sĩ cho biết dù xa nhau, hai cha con thường gọi FaceTime nói chuyện vào cuối tuần. Bận rộn công việc nhưng Ngọc Huy luôn dõi theo con, thấy Lavie được chăm sóc tốt, ngày một lớn, anh an tâm phần nào. Ca sĩ nỗ lực làm việc như livestream bán hàng, đi hát để chuẩn bị điều kiện chăm lo cho con.

Phùng Ngọc Huy đã nhập quốc tịch Mỹ và tiến hành nộp giấy tờ xin đón con gái qua định cư

Theo Phùng Ngọc Huy, anh chờ đợi chuyến trở về quê hương này trong nhiều năm qua để thăm con và gặp lại người thân. Ca sĩ dự định ở Việt Nam ba tuần để giải quyết công việc sau đó trở lại Mỹ chờ thủ tục bảo lãnh cho bé Lavie sang sống cùng cha. Hồi tháng 7, ca sĩ nhập quốc tịch Mỹ và tiến hành nộp giấy tờ xin đón con gái qua định cư.