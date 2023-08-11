'Bạn gái tin đồn' Phùng Ngọc Huy đăng đàn đáp trả trước tin bịa đặt liên quan đến bé Lavie: 'Đến nay thì những câu chuyện scandal với tôi không còn xa lạ nữa'

Hậu trường 11/08/2023 19:21

Mới đây, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy đã đăng đàn đáp trả trước những thông tin bịa đặt, dễ gây hiểu lầm liên quan đến bé Lavie.

Vừa qua, Phùng Ngọc Huy đã về đến Việt Nam sau 8 năm định cư tại Mỹ. Theo đó nam ca sĩ trở về để đoàn tụ với bé Lavie - con chung với cố nghệ sĩ Mai Phương. Trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy khiến nhiều người vỡ òa khi đăng tải bức ảnh bàn tay 2 bố con đan vào nhau. Kèm theo đó, anh chú thích: "Đặt bàn tay nắm ngón tay".

'Bạn gái tin đồn' Phùng Ngọc Huy đăng đàn đáp trả trước tin bịa đặt liên quan đến bé Lavie: 'Đến nay thì những câu chuyện scandal với tôi không còn xa lạ nữa' - Ảnh 1
Phùng Ngọc Huy khiến nhiều người vỡ òa khi đoàn tụ cùng con gái tại Việt Nam

 

Chuyện không có gì để nói nếu trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết có nội dung: "Phùng Ngọc Huy bay về nước đón con gái sang Mỹ, bạn gái lập tức có động thái, chỉ một bình luận mà ai nấy hiểu ngay cuộc sống bé Lavie sau này".

Mới đây, ca sĩ Đan Kim – bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy đã chia sẻ lại bài viết này và bày tỏ bức xúc vì thông tin bịa đặt, dễ gây hiểu lầm. Cụ thể, cô cho biết: "Cảm ơn cộng đồng mạng đã quan tâm. Đến nay mà vẫn được các bạn quan tâm. Giá như những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ mà được mấy bạn quan tâm nữa thì trên cả tuyệt vời.

Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng khi thành công hay hạnh phúc, điều đầu tiên nhất là cảm ơn hoàn cảnh. Và người đã cho ta hạnh phúc, thế thôi. Đến nay thì những câu chuyện scandal với tôi không còn xa lạ nữa. Tôi không tranh cãi. Chỉ một lần đăng nói về vấn đề này thôi. Em còn lo cày, lo cho cuộc sống và yêu đương nữa. Xin lỗi và cảm ơn." – Kim Đan bức xúc.

'Bạn gái tin đồn' Phùng Ngọc Huy đăng đàn đáp trả trước tin bịa đặt liên quan đến bé Lavie: 'Đến nay thì những câu chuyện scandal với tôi không còn xa lạ nữa' - Ảnh 2
 Ca sĩ Đan Kim – bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy đã chia sẻ lại bài viết này và bày tỏ bức xúc vì thông tin bịa đặt

 

Phùng Ngọc Huy được cho là đang hẹn hò với ca sĩ Đan Kim khi liên tiếp xuất hiện cùng nhau. Việc họ vướng tin đồn hẹn hò khiến cho liên tục bị công kích, mỉa mai và chỉ trích. Khi đó, Phùng Ngọc Huy chọn cách im lặng còn Đan Kim lại thường xuyên đăng tải những hành động "đáp trả" tay đôi. Được biết, Đan Kim cùng từng chia sẻ muốn chăm sóc cho bé Lavie.

'Bạn gái tin đồn' Phùng Ngọc Huy đăng đàn đáp trả trước tin bịa đặt liên quan đến bé Lavie: 'Đến nay thì những câu chuyện scandal với tôi không còn xa lạ nữa' - Ảnh 3
Phùng Ngọc Huy được cho là đang hẹn hò với ca sĩ Đan Kim khi liên tiếp xuất hiện cùng nhau

 

'Bạn gái tin đồn' Phùng Ngọc Huy đăng đàn đáp trả trước tin bịa đặt liên quan đến bé Lavie: 'Đến nay thì những câu chuyện scandal với tôi không còn xa lạ nữa' - Ảnh 4
Phùng Ngọc Huy vẫn đang chờ hoàn thành thủ tục bảo lãnh bé Lavie

 

Hiện tại, Phùng Ngọc Huy vẫn đang chờ hoàn thành thủ tục bảo lãnh bé Lavie. Nam ca sĩ sẽ ở lại Việt Nam trong 3 tuần rồi trở lại Mỹ thu xếp công việc. Đến tháng 10/2023, anh sẽ trở về Việt Nam đón con. Nam ca sĩ cho biết: "Tôi gặp con là vui rồi, chưa lên kế hoạch gì cụ thể vì bé vẫn đang học hè".

Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang làm hồ sơ để bảo lãnh con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách

Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang làm hồ sơ để bảo lãnh con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách

Mới đây, trong một chương trình, Phùng Ngọc Huy tiết lộ vừa thực hiện một số thủ tục hành chính để xin đón con gái Lavie sang Mỹ sum họp gia đình sau 8 năm xa cách.

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