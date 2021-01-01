Tang lễ NS Vân Quang Long: Vợ cố ca sĩ suy sụp, hình ảnh con gái 2 tuổi gào khóc đầy xót xa

Hậu trường 01/01/2021 11:58

Những khoảnh khắc hiếm hoi trong tang lễ cố nghệ sĩ Vân Quang Long tại Việt Nam khiến người hâm mộ không cầm được nước mắt.

Vào 9 giờ 30 phút sáng nay (1/1), gia đình và bạn bè thân thiết đã tổ chức tang lễ cho nam ca sĩ Vân Quang Long tại chùa Giác Ngộ, TP. Hồ Chí Minh. Theo cáo phó, lễ viếng sẽ diễn ra vào 10 giờ 45 phút đến 15 giờ cùng ngày.

Nhiều nghệ sĩ như vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương, vợ chồng ca sĩ Dương Ngọc Thái, nghệ sĩ Việt Hương... đã có mặt từ sớm. Ai nấy đều không giấu được sự đau buồn, thương tiếc khi tiễn biệt người đồng nghiệp thân thiết.

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Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hỗ trợ gia đình lo liệu tang lễ - Ảnh: Internet

Qua những khoảnh khắc hiếm hoi được chia sẻ, Linh Lan – vợ cố NS Vân Quang Long liên tục bật khóc nức nở, mắt sưng húp. Dù rất suy sụp nhưng Linh Lan vẫn cố nén nỗi đau để hoàn thành buổi lễ. Xót xa nhất là hình ảnh con gái nhỏ 2 tuổi gào khóc, không chịu đeo khăn tang.

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Bà xã ca sĩ Vân Quang Long cố gắng nén nỗi đau - Ảnh: Internet
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Con gái nhỏ Helen gào khóc nức nở - Ảnh: Internet

Trong lễ tang, bố Vân Quang Long nghẹn ngào chia sẻ: “Con thường xuyên gọi về với cha mẹ, bố mẹ luôn canh cánh trong lòng vì không thể chăm sóc con được. Qua lời kể của cậu Tâm, trước khi mất con đã có những lời nói rất buồn: ‘Làm khó vợ con hơn 20 năm, bây giờ con nhớ vợ con quá mà không làm gì được’, không ngờ đây là lời trăn trối cuối cùng của con trai tôi trước khi qua đời”.

Trước những hình ảnh này, bạn bè gần xa và người hâm mộ không cầm được nước mắt. Tất cả đều mong mỏi gia đình cố NS Vân Quang Long sẽ sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

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"Mới tuần trước Vân Quang Long còn gọi điện cho tôi rủ tôi và vợ sang New York chơi với nó. Vợ chồng tôi book vé xong xuôi rồi mà giờ nó đi đột ngột quá" – danh hài Nhật Cường nói.

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