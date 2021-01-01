Những hình ảnh đầu tiên tại lễ cầu siêu cho cố NS Vân Quang Long ở Việt Nam

Hậu trường 01/01/2021 10:13

Thay mặt gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tổ chức lễ cầu siêu cho cố nghệ sĩ Vân Quang Long tại một ngôi chùa ở TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 29/12 vừa qua, sự ra đi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long đã khiến gia đình, bạn bè và người hâm mộ vô cùng đau xót. Được biết, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình không thể đưa thi hài từ Mỹ về nước.

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Ca sĩ Vân Quang Long sống một mình tại Mỹ nên bạn bè sẽ thay mặt gia đình lo liệu tang lễ - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, bạn bè thân thiết ở Mỹ đã quyết định đứng ra tổ chức lễ tang cho cố nghệ sĩ. Sau khi thi hài được hỏa táng, vợ chồng NS Việt Hương sẽ giúp đưa tro cốt về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình.

Sáng nay (1/1), người bạn thân thiết với Vân Quang Long – ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã cùng một số đồng nghiệp đứng ra lo liệu lễ cầu siêu cho cố nghệ sĩ. Theo đó, tang lễ của ca sĩ Vân Quang Long tại Việt Nam sẽ được cử hành tại chùa Giác Ngộ, TP. Hồ Chí Minh. Lễ cầu siêu và thọ tang sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 40 phút. Sau đó, lễ viếng sẽ diễn ra vào 10 giờ 45 đến 15 giờ cùng ngày.

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Trước đó, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã thay mặt gia đình đăng tải cáo phó chính thức về tang lễ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long - Ảnh: FB

Những hình ảnh đầu tiên tại lễ cầu siêu cho cố NS Vân Quang Long ở Việt Nam - Ảnh 3

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Những hình ảnh đầu tiên tại lễ cầu siêu cho cố NS Vân Quang Long - Ảnh: Internet

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An ninh được thắt chặt để tránh hỗn loạn - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, lễ cầu siêu cho cố NS Vân Quang Long có nhiều bảo vệ và cảnh sát canh gác để bảo đảm an ninh, tránh tình trạng hỗn loạn. Bên cạnh đó, truyền thông cũng bị hạn chế tác nghiệp phía bên trong để giữ được sự trang nghiêm, riêng tư cho buổi lễ.

Được biết, nhiều khán giả và đồng nghiệp đã có mặt từ sớm để chờ viếng cố nghệ sĩ. Về chương trình tang lễ cố nghệ sĩ Vân Quang Long tại Mỹ, phía gia đình sẽ có thông báo chính thức sau khi hoàn tất các thủ tục.

"Nửa đêm Vân Quang Long còn đi gõ cửa quán ăn, năn nỉ người ta nấu vì sợ anh em đói"

"Nửa đêm Vân Quang Long còn đi gõ cửa quán ăn, năn nỉ người ta nấu vì sợ anh em đói"

Nhắc tới sự ra đi đột ngột của Vân Quang Long, ca sĩ Lâm Chấn Huy xúc động: "Đây thực sự là cú sốc đối với tôi. Chẳng ai nghĩ anh ấy lại ra đi cô đơn như vậy!"

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